Cosa succede se si rifiuta di fare l’alcoltest?

L’art. 186 del codice della strada al comma 7 punisce con la più grave delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica chi rifiuta gli accertamenti urgenti effettuati dalle forze dell’ordine (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno). La previsione indica che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.” Ma di preciso, cosa si intende per rifiuto di fare l’alcol test? La Cassazione, anche di recente (3202/2020) ha chiarito che può “qualificarsi come “rifiuto” qualsiasi manifestazione di volontà negativa a fronte della richiesta, rivolta al conducente dall’organo di polizia competente per il controllo, a sottoporsi all’accertamento strumentale della condizione di ubriachezza alla guida. Dunque può trattarsi di un rifiuto comunque espresso, in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, purché sia inequivoco l’intendimento di sottrarsi al controllo. A titolo di esempio, il reato è stato ritenuto sussistente nell’ipotesi — affine a quella che ne occupa – in cui l’imputato, durante l’alcoltest, abbia più volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico”.

In sostanza, per usare le parole della Corte “il reato di rifiuto si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico”. La Cassazione, tuttavia, già nel 2016, a sezioni unite (13682/2016), ha posto fine a un contrasto di decisioni, stabilendo che “La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada”. Dunque sarà il Giudice che dovrà valutare il concreto il contesto, addivenendo all’applicazione del beneficio solo qualora, come previsto dalla norma sostanziale “per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma codice penale, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. La Suprema Corte, infatti, nella richiamata sentenza a sezioni unite ha sollecitato “il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso all’applicazione dell’art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente.

E l’indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l’illecito s’inscrive”. E’ comunque molto importante mantenere il controllo quando si viene fermati, collaborare con le forze dell’ordine, rispettare le regole, chiedere di verbalizzare ogni circostanza utile, anche previa consultazione telefonica con il proprio avvocato, che ove non in grado di intervenire nei tempi richiesti dalle circostanze, sarà comunque in grado di dare consigli utili.

Avv. Mimmo Lardiello