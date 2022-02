Mezzogiorno Federato: Il nuovo meridionalismo

Oggi, anno di grazia 2022, la condizione delle popolazioni meridionali italiane rappresenta la fotografia: 1. del più grave problema del Paese; 2. del fallimento della unificazione nazionale; 3. della inefficienza delle classi dirigenti nazionali e meridionali. Circa 100 anni addietro, era il 1925 ed erano già passati 65 anni dall’unità nazionale e si era già consumata la drammatica vicenda della prima guerra mondiale, Guido Dorso ne “La Rivoluzione Meridionale”, riportava il resoconto di un disastro sociale, certificava il fallimento anche dell’azione di denunzia del meridionalismo ispirato da Salvemini e attaccava le classi dirigenti meridionali prone o ignoranti invocando una rivolta sociale, sognandola guidata da 100 meridionali illuminati.

Nel 1946, dopo vent’anni di fascismo e la seconda guerra mondiale, vedeva la luce il meridionalismo dei Saraceno e dei Morandi che constatava l’aggravarsi della questione meridionale e, sostenendo che non era possibile affidarsi all’agire del mercato, propose un intervento sistematico dello Stato, di stampo programmatorio che, oltre ad affrontare la questione agraria, puntasse all’industrializzazione del Sud. Economisti borghesi come Saraceno e marxisti come Morandi convergevano sul ruolo di regista dello Stato che non doveva sostituire l’iniziativa privata, ma aiutarla per colmare debolezze strutturali e attivare «fattori di agglomerazione» idonei a far affluire risparmio privato da investire nella produzione. Così nacquero lo SVIMEZ, la Cassa per il Mezzogiorno, avvenne la riforma agraria assistita dalla tecnostruttura della Cassa con il compito di realizzare quel recupero di produttività che renderà possibile liberare forza lavoro dalle campagne. Ma la Questione Meridionale resterà e il Paese si andrà sdoppiando in due parti non sovrapponibili, mentre lo Stato perderà il controllo reale dei territori meridionali lasciati alla delinquenza organizzata.

Dal 1990 è iniziato il rallentamento anche dell’economia del CentroNord che ha seguito l’avvio dell’unione monetaria, mentre il divario di PIL pro capite tra le due Italia di quegli anni ci racconta che un meridionale guadagnava il 40% meno di un settentrionale. Su queste premesse giunge, nel 1992 e in piena crisi finanziaria, la precipitosa chiusura dell’intervento straordinario. A seguire, l’implosione della “prima repubblica” e l’inizio del quasi trentennio di seconda, dove si sono alternati alla guida del Paese due blocchi politici alternativi, nati grazie alla legge elettorale maggioritaria: in questo periodo sono venute a mancare totalmente le tematiche meridionaliste. Nel 2019, quindi prima della esplosione del Covid, la seconda repubblica, ormai alla fine del suo percorso, ci regala il dato di una disoccupazione del 16,2% al sud a fronte del 5,7% al nord: due Stati lontanissimi all’interno della stessa nazione. Al Sud c’è anche un grave problema di disoccupazione giovanile, nella fascia di età 15-24 anni pari al 50 %. La differenza pro capite del PIL tra Nord e Sud ormai sfiora il 50%. Infatti al sud la media annua è di 19.000 euro contro i 35.500 del nord. Risulta quindi aggravata la questione meridionale, un vero disastro testimoniato anche da un dato impressionante: lo spopolamento del meridione e il crollo del tasso di natalità. Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2019, quindi interamente nell’arco della seconda repubblica, il sud ha avuto oltre due milioni di emigrati, un vero torrente impetuosamente formato soprattutto da giovani. Chiaramente questo trend rende irreversibile la crisi di questi territori.

Veniamo ad oggi. La pandemia, con il suo violento impatto sulle economie di tutto il mondo e, quindi, sull’Italia, deve considerarsi un nuovo punto di partenza per ogni territorio essendo stata un evento eccezionale e violento che ha modificato, come è più di un conflitto, la vita delle popolazioni. Questa crisi eccezionale ha determinato una svolta di 360 gradi nella politica economica della C.E. che ha abbandonato la difesa strenua dei pareggi di bilancio per operare una scelta Keynesiana che scommette sui risultati di espansione del reddito attraverso grandi investimenti pubblici che, con il miglioramento infrastrutturale, potrebbero riuscire a mettere in movimento molti fattori economici attualmente inutilizzati. Ovviamente tale scelta non poteva non privilegiare il meridione d’Italia che non solo è depositario di innumerevoli leve economiche capaci, se sviluppate, di creare effetti moltiplicativi in economia, ma possiede la posizione geografica che lo pone al centro del Mediterraneo dove, dopo il raddoppio di Suez, si giocano i più importanti confronti tra domanda ed offerta di quel 20% del valore mondiale di materie prime e prodotti lavorati che lo attraversano viaggiando sulle grandi navi. Inoltre, in Italia, gli anni della pandemia hanno portato ad una svolta politica testimoniata dalla costituzione di un Governo di Unità Nazionale affidato alla guida di un uomo estraneo ai partiti e molto legato alla classe dirigente europea, mentre, alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, il Parlamento e le rappresentanze delle regioni sono stati incapaci di scegliere il sostituto, ripiegando sulla rielezione di un Presidente che aveva già espresso seri dubbi sulla opportunità di questa riproposizione.

Questi fatti dimostrano con forza che si è dato inizio ad un nuovo ciclo politico in un Paese dove da quasi vent’anni l’economia non cresce e la società si va trasformando lontane dalla comprensione delle sue stesse istituzioni democratiche. Questa nuova fase potrebbe portare ad un ritorno allo sviluppo e alla crescita e ciò, mi permetto di segnalare, potrà avvenire solamente se si realizza un avvicinamento di standard esistenziali e di presenza di servizi e infrastrutture tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, premessa indispensabile e insostituibile se si intende restare una sola Nazione e muoverci con la forza dell’intero territorio e di tutta la sua popolazione. Questi ultimi anni, dopo un lungo silenzio culturale, hanno visto la nascita di un nuovo meridionalismo che, ritenendo ormai acquisiti alla cultura generale gli errori commessi dall’Unità in avanti, abbandona la via della domanda risarcitoria e sceglie quella di guardare alla soluzione della questione meridionale come la via per rilanciare l’intero Paese. E dovranno essere le nuove classi dirigenti meridionali che, abbandonando le divisioni regionali, andranno a realizzare un progetto di “sistema2 che riguardi l’intero territorio del Mezzogiorno, iniziando dalla sua portualità, rendendo efficienti le infrastrutture, sostituendo l’attuale burocrazia con una organizzazione del settore pubblico veloce ed efficiente collegata alle esigenze di imprese e cittadini. Inoltre dovranno riprendere il contrasto alle mafie per vincerlo, senza attendere l’aiuto dei pentiti. Mettendo in moto tutto ciò, il Mezzogiorno diverrebbe la leva attraverso la quale l’Italia può riprendere a svilupparsi.

Questo consentirebbe all’’Europa di affrontare e vincere la sfida, tutta Mediterranea, con le grandi nazioni dell’oriente e dell’occidente e il Mezzogiorno italiano diverrebbe protagonista nel dibattere e risolvere la grande tensione sociale che infiamma il nord Africa e il Medio Oriente e che inizia a mandare segnali drammatici anche dai territori sub sahariani. I primi segnali della presenza di questo nuovo pensiero politico si sono letti in diverse pubblicazioni, dall’Italia Capovolta di Claudio Signorile, alla “Grande Balla” di Roberto Napoletano o a “Il Lupo e l’Agnello” di Pietro Busetta, ma li abbiamo anche trovati nei numerosi saggi economici che spiegano la centralità della utilizzazione dei fattori economici liberi che abbondano a sud di Firenze. Altro protagonista è l’egregio lavoro che compiono, giornalmente “Il quotidiano del Sud” nella edizione “L’altra voce dell’Italia” e settimanalmente “Buonasera sud”, dove numerosi editorialisti, tra i quali mi piace segnalare come elemento di punta Ercole Incalza, forniscono periodicamente gli elementi tecnici e scientifici che dimostrano la utilità economica oltre che sociale per l’intero Paese dello sviluppo del Mezzogiorno. In effetti manca ancora nel dibattito una proposta forte e coraggiosa che indichi il percorso più agevole per liberare i territori dalle mafie e ciò è grave perché questo aspetto va affrontato parallelamente e velocemente, prevedendo investimenti importanti di risorse oltre allo studio di strategie moderne e innovative.

Detto tutto ciò occorre capire come questo nuovo meridionalismo possa essere vincente nonostante 162 anni di unità nazionale raccontino solo di sconfitte. La mia sensazione, che è tutt’altro che solitaria, è che l’urgenza di nuova ripartenza dell’economia italiana veda molti fattori giocare a favore del Mezzogiorno: 1. l’intera Europa Comunitaria ha un forte interesse, per vari e forti motivi, ad avere ben organizzata questa grande piattaforma che si trova nel centro del Mediterraneo per poterla utilizzare per gli scambi commerciali con il traffico delle grandi navi al fine di ottenere forti risparmi (si parla di circa il 15%) rispetto alla utilizzazione odierna dei porti del nord Europa. Questo spostamento determinerebbe, inoltre, l’interesse ad utilizzare queste aree per l’assemblaggio dei semi lavorati da fare ripartire; 2. Sempre la C. E.potrebbe fare perno nei territori del Mezzogiorno italiano per riaffermare il primato in un area dove sono rimaste a fronteggiarsi solo Cina e USA; 3. ancora l’Europa potrebbe avere, grazie ad una struttura sociale rinnovata nel meridione italiano, la possibilità di interloquire da vicino sia con le nazioni arabe in grande crisi e, a volte, preda di bande armate, che con un Africa stracolma di giovanissimi ma senza una progettualità economica e sociale, cosa che la porta ad essere una vasta area geografica in balia di un feroce sfruttamento post coloniale guidato da USA e Cina ma senza crescita reale e con un clima di sfiducia e un istinto alla fuga. Questa tendenza congiunturale a favore del Mezzogiorno occorre sia assecondata e guidata, non subita, sia dall’Italia nel suo complesso, sia dal Mezzogiorno. Per potere operare in tal senso occorre un ricambio della classe dirigente e delle sue filiazioni burocratiche fortemente parassitarie, vero diaframma ostativo ad ogni processo di sviluppo. La sostituzione delle classi dirigenti può avvenire o attraverso processi storici molto lunghi oppure, in caso di una accelerazione indispensabile, con un processo rivoluzionario.

Questo, come chiedeva Guido Dorso, va fatto attraverso l’azione di un nuovo gruppo dirigente, unificato in un progetto e nei contenuti politici e culturali di un messaggio. Questo nuova iniziativa, nella realtà di questa società e delle sue regole, può lottare per acquisire il consenso popolare mettendosi accanto alla maggioranza dei cittadini e ai loro problemi. Nella nostra realtà, le comunità locali stanno da anni già raccogliendosi accanto a Sindaci che sentiamo come interpreti diretti ed informati; se mettiamo insieme i sindaci di 20, 30 città importanti avremmo già alcune decine di quei cento uomini a cui pensava Dorso, basta aggiungervi le rappresentanze di chi lavora, produce, ricerca e si batte con fantasia creativa, ed ecco giungere al numero auspicato che può mettersi in cammino per guidare i 20 milioni di cittadini del Mezzogiorno verso lo sviluppo di questo grande territorio. Questa scelta rivoluzionaria, che rompe e supera la divisione ideologica del secolo scorso, potrebbe aiutare l’intero dibattito politico nazionale ad uscire da una crisi che si appalesa come irreversibile, consentendo l’apertura di un confronto non tra destra e sinistra le cui differenze sono ormai marginali, ma su ciò che serve..

Recuperare, quindi, la grande forza di un Paese come il nostro che affonda nella bellezza dei luoghi, nella forza della sua storia, nella rendita della sua posizione geografica e nella fantasia delle sue popolazioni e riportarli al centro dei dibattiti e delle scelte: la conseguenza ineluttabile sarà che il possibile scontro politico avverrà tra proposte in concorrenza sul piano dei risultati possibili, non sugli odi o sui sogni. Un ricordo che ci appartiene: la rivoluzione che liberò l’Europa dalle tirannidi parti il 12 gennaio del 1848 da Palermo, dobbiamo lavorare, presto e bene, per far partire dal Mezzogiorno italiano una nuova rivoluzione che faccia conquistare al territorio e all’ambiente la centralità in tutta Europa e potremo farlo lavorando sul progetto di Mezzogiorno Federato che può divenire lo strumento per innescare questa esplosione di energie e di entusiasmi. Andiamo con questo obiettivo, e presto, verso l’Assemblea Nazionale.

Salvatore GRILLO

Presidente Assemblea MF