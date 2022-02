Pandemia e Sanità, il punto di partenza

La pandemia è una catastrofe che si è abbattuta sull’intera umanità in modo imprevisto ed imprevedibile, portando conseguenze in termini sanitari, sociali ed economici. E come tutti gli eventi imprevisti, ciò che rende più o meno sopportabili le conseguenze è il punto dal quale si parte: economico, culturale e sociale. Una persona ricca riesce ad affrontare le disavventure e le difficoltà in modo più “semplice” rispetto a chi ha minori mezzi. Non è certo un torto o un reato. La ricchezza non è un dato negativo in quanto tale, soprattutto se frutto di lavoro, sacrifici, impegno. E’ un danno se diventa una condizione strutturale di diseguaglianza che allarga la distanza tra chi sta “sopra” e chi sta “sotto”.

Una società giusta deve garantire una condizione paritaria per taluni diritti fondamentali come l’accesso al lavoro, per le cure sanitarie, la giustizia. Cosa, purtroppo, che nella realtà non avviene mai. E’ nei fatti che chi può arrivare alle migliori cure, ai migliori avvocati, chi può contare sulle conoscenze più adeguate che gli consente di scegliere l’occupazione migliore anche perché ha frequentato scuole adeguate, ha delle possibilità di vita migliori rispetto agli altri. Tutto questo è un’ingiustizia di partenza, che rappresenta un crinale, può peggiorare o, grazie all’intervento di politiche adeguate, può migliorare. Può migliorare se c’è la presenza di uno Stato, una politica, che riequilibri queste “ingiustizie di partenza”, frutto di una stratificazione che anni e fatti hanno accumulato e del quale si è persa l’origine. Nel nostro paese questa differente possibilità è rappresentata dal divario Nord – Sud, vera questione politica che da sempre ci assilla, anche se per molti è diventato fastidioso anche il solo parlarne. Con l’avvento della Pandemia, dicevamo, le ingiustizie legate al punto di partenza si sono appalesate in tutta la loro forza. L’ultima dimostrazione di quanto affermiamo è l’affare tamponi. Nato come una sentinella per capire come il virus circolava, è divenuto via via il simbolo di una discriminazione insopportabile verso la parte più debole della popolazione, il tutto nell’indifferenza totale della politica, della stampa, dell’intellighenzia. Vediamo perché.

Tra i primi provvedimenti adottati è stato la chiusura dei reparti ospedalieri per dare spazio alla cura del Covid, abolendo di fatto il controllo delle malattie croniche, che rappresentano il vero fardello per una popolazione vecchia come quella italiana. Sono state bloccate le misure di screening sulle malattie tumorali, che pure grandi progressi avevano raggiunto. In una parola la sanità pubblica, quella che serve la grande parte della popolazione è stata ridotta al lumicino. Le conseguenze di tutto questo le vedremo nella media distanza con la recrudescenza di malattie che pure stavamo riuscendo a controllare. Nel contempo abbiamo dato libero sfogo ai tamponi, che in questo momento rappresentano il presidio sanitario che in assoluto è più utilizzato. E cosa si è fatto? Lo si è reso privato. A pagamento. Pensando di usare quest’arma contro i No Vax per costringerli a vaccinarsi. Ma la pandemia ha modificato il suo modo di estrinsecarsi, molte aspettative sono andate deluse ed abbiamo visto che si contagia anche chi ha praticato tutte le dosi di vaccinazione. A questo punto ci siamo trovati nella straordinaria condizione di chi, vaccinato, va al lavoro (e manda i figli a scuola), ha contatti con positivi, e pur essendo vaccinato si preoccupa di non trasformarsi in untore e volendo assicurarsi di non essere positivo, si sottopone al tampone, lui ed i familiari, che paga, perché sono privati. E poiché questo si ripete più volte, per coloro che non navigano in economie floride, la prima cosa da fare è non tamponarsi, diventando veicoli di infezioni e bloccando il controllo territoriale. Una follia da commedia degli orrori. La cosa più assurda è che nessuna forza politica si è fatto carico della questione che è sotto gli occhi di tutti.

A questo si aggiunge che i tamponi che danno maggiore sicurezza diagnostica sono quelli “molecolari”, forniti anche dalle Asl, per consentire ai positivi di lasciare la propria abitazione. Ma questo sistema è saltato quasi subito, costringendo, quindi, le persone a rivolgersi ai laboratori privati. La situazione è divenuta talmente da commedia dell’assurdo che negli ultimi giorni dell’anno i laboratori privati erano talmente oberati di lavoro da non poter ricevere altri tamponi, chiudendo, quindi, le porte a chi ne aveva bisogno. La realtà ha dimostrato che buona parte delle indagini condotte in quei giorni, non erano mirate a capire se si era affetto o meno da Corona virus, ma solo garantirsi un veglione di fine anno sereno, lasciando fuori molte persone che volevano avere ben altre risposte. Ecco quando parlavamo dell’ingiustizia del punto di partenza. I tamponi a pagamento rappresentano una ingiustizia insopportabile, che deve cessare al più presto perché ricadono sulle persone più deboli. Occorre affidare l’erogazione ai medici di famiglia, alle farmacie, a tutti i sanitari abilitati che si offrono di praticarli a costi di pura rappresentanza. E’ una testimonianza di giustizia sociale della quale abbiamo bisogno e che non può essere tralasciata ancora. Una forza politica e culturale che difende il Mezzogiorno deve intestarsi al più presto una siffatta battaglia in difesa della parte più bisognosa del Paese.

Salvatore SANNINO

Esecutivo Nazionale Mezzogiorno Federato