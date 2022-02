L’Occidente non ha interesse a esasperare i rapporti con la Russia

I l mondo deve essere lucido sulle conseguenze della crisi Russia Ucraina ed essere pronto ad evitarle. La partita riguarda i futuri equilibri geopolitici del continente. La crisi è il risultato di un contrasto che dura da quasi otto anni: dopo la Rivoluzione di Euromaidan culminata con la cacciata dell’allora presidente Janukovyč, Mosca ha invaso la penisola di Crimea e sostenuto i movimenti separatisti nella regione del Donbass, in Ucraina orientale. L’Ucraina si trova ai confini con l’UE e con la NATO. La Russia teme un ulteriore allargamento a Est, un punto di passaggio cruciale per la fornitura di gas proprio dalla Russia. L’Ucraina è considerata la “culla” della cultura russa moderna, essendo stata dal IX secolo d.C. il nucleo della Rus’ di Kiev, è stata una delle Repubbliche dell’ex Unione Sovietica, ricoprendo il ruolo fondamentale di “granaio dell’URSS” grazie alla grande estensione di terreni coltivabili.

Dopo l’indipendenza, la relazione tra Mosca e Kiev è stata travagliata e ondivaga, a causa di un’alternanza tra governi più filorussi e altri più vicini all’Occidente seppur nel quadro di una politica multivettoriale volta a sfruttare la rivalità tra i due schieramenti), come quello di Viktor Juščenko, nato dopo la “rivoluzione arancione” di fine 2004, o quello attuale guidato da Volodymyr Zelenskji. La posizione dell’Ucraina tra Unione Europea e Russia fa sì che il conflitto abbia valenze che vanno ben oltre le divisioni interne del paese. L’Ucraina ha ricevuto il supporto militare del fronte occidentale (2,7 miliardi di dollari dagli USA dal 2014), riaccendendo le preoccupazioni russe di fronte a un suo ulteriore avvicinamento alla NATO che si è espansa fino a includere paesi che la Russia ha storicamente considerato facenti parte della sua orbita: uno sviluppo che il Cremlino considera una minaccia oltre che simbolico. Molti esperti considerino irrealistico che l’Ucraina possa davvero unirsi all’alleanza transatlantica. Tuttavia Putin ha avanzato richieste di garanzie di limitazioni delle azioni NATO nella regione, che includono il divieto di ulteriori allargamenti, il ritiro delle forze da paesi che si sono uniti all’Alleanza dopo il 1997 (un blocco di paesi che include buona parte dell’Europa orientale, dai paesi baltici ai Balcani).

Richieste che suonano come ultimatum e che risultano inaccettabili per i paesi coinvolti, aprendo interrogativi sulle conseguenze in caso di un fallimento del processo diplomatico in corso in queste ore. Fin dalla sua comparsa come stato indipendente, la vita politica ucraina è stata segnata dalla sua posizione intermedia tra Unione Europea e Russia, e da divisioni regionali, in particolare tra la parte occidentale e quella orientale, in cui un’alta percentuale della popolazione (secondo l’ultimo censo condotto nel 2001, oltre il 50% in Crimea e Donbass) si identifica nativa di lingua russa. Dopo tumultuosi mesi di dibattiti politici e proteste popolari nel 2013, il 2014 è stato l’anno della svolta, con l’annessione da parte della Russia della penisola ucraina della Crimea. Nello stesso anno, una linea di conflitto si è aperta nella regione orientale del Donbass, che ha visto i separatisti filorussi scontrarsi con l’esercito regolare. I separatisti hanno preso il controllo di parti del territorio, dichiarandole indipendenti con il nome di Repubblica Popolare di Lugansk e Repubblica Popolare di Doneck. Per superare le resistenze di alcuni alleati europei tra cui la Germania, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver avviato un dialogo con le principali compagnie energetiche globali per contrastare il rischio che un’eventuale adozione di sanzioni nei confronti di Mosca porti a tagli alle forniture di gas all’Europa.

Il Vecchio Continente dipende infatti dal gas russo per il 40% dei suoi consumi mentre un altro 30% arriva dalla Norvegia e un 30% da Libia e Algeria. Se Mosca decidesse di ridurre le forniture energetiche, l’Europa si troverebbe a corto di gas naturale nel bel mezzo dell’inverno. Col rischio, già molto concreto dopo i rialzi senza precedenti degli ultimi mesi, che molti impianti si trovino costretti a fermarsi per l’impossibilità di produrre a costi così elevati. Il gas che dovrebbe essere dirottato verso l’Europa a bordo di navi cargo sarebbe in gran parte sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL). Assieme alla Germania, l’Italia – che importa circa il 90% del gas che consuma – appare tra i paesi europei più esposti alla crisi ucraina. Fin dal suo insediamento a palazzo Chigi, Maro Draghi ha prefigurato la sua scelta per un nuovo multilateralismo e per una chiara prospettiva euro-atlantica, “nel solco dell’appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Posizione per’altro largamente condivisa dal Presidente Sergio Mattarella. In una recente conversazione riportata dal servizio stampa del Cremlino “sono stati discussi alcuni temi dell’agenda bilaterale, in relazione in primo luogo alle interazioni commerciali ed economiche e alla sfera dell’energia”. Putin ha illustrato a Draghi le richieste avanzate agli Usa e alla Nato in materia di garanzie di sicurezza. Il Presidente Draghi ha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia.

È lo schema degli accordi di Bretton Woods e delle relazioni globali del dopoguerra, che si ripresenta nella realtà odierna, dopo la pandemia, con un rinnovato impulso al rilancio economico e alla trasformazione della società e degli assetti produttivi, commerciali e finanziari attuali, che rimandano esplicitamente al periodo successivo al secondo conflitto mondiale, quando fu indispensabile ricostruire l’economia devastata dagli eventi bellici attraverso un poderoso programma di ripresa e, al tempo stesso, superare l’isolamento dispotico del regime fascista, collocando prontamente l’Italia in un sistema di alleanze internazionali. Riccardo Lombardi in quegli anni fu alfiere appassionato delle tradizioni neutraliste socialiste che resterà una costante anche una volta superati gli anni più duri della “guerra fredda”. Il fatto di impostare la sua battaglia contro il Patto su una posizione di neutralità e di autonomia: “E’ evidente – afferma alla Camera il 5 giugno 1960,che tutta la nostra politica estera, se vuole essere seria e diretta a garantire gl’interessi permanenti del nostro Paese, non può che essere orientata verso una stretta, scrupolosa neutralità”, precisando che tale neutralità non va intesa come una sorta di equidistanza ma come un impegno a battersi contro la prospettiva della guerra o almeno ad evitare che essa avvenga “con il nostro consenso e con il nostro aiuto”. R. Lombardi, in Neutralità e neutralismo, su «Mondo operaio», spiega che i socialisti non pongono all’ordine del giorno il ritiro unilaterale dell’Italia dal Patto Atlantico perché ciò violerebbe gli impegni ventennali assunti dall’Italia nel 1949 e creerebbe una situazione pericolosa per la pace.

Anche restando nel Patto, tuttavia, l’Italia, secondo Lombardi, avrebbe la possibilità di promuovere una politica più indipendente dagli Stati Uniti, attivandosi per superare la contrapposizione Est-Ovest. Il leader socialista rilancia a questo proposito l’idea – già avanzata durante la sua battaglia contro l’adesione al Patto nel 1948-49 – di una fascia neutrale nell’Europa centrale Il ruolo della politica europea in un frangente di questo tipo sarebbe quello di alleggerire le tensioni internazionali e non di acuirle, anche a costo di un dialogo difficile con gli Usa. L’Occidente tutto non ha alcun interesse a esasperare i rapporti con la Russia. La questione del rapporto con la Russia e le ansie di quel paese per la propria sicurezza non possono essere banalizzate o sottovalutate. Ancora recentemente Vladimir Putin in un discorso al Ministero degli Esteri nel novembre del 2021 ha chiesto di elaborare insieme agli interlocutori occidentali un sistema duraturo nel tempo che garantisca la sicurezza della Russia. Il nodo è rappresentato dalla teorica possibilità dell’Ucraina e di altri paesi della ex sfera sovietica di aderire all’alleanza militare della Nato. È evidentemente un diritto di questi paesi richiedere l’adesione alla Nato; ma è altrettanto facoltà dei paesi aderenti all’alleanza atlantica e alla Nato stessa accettare o meno questa richiesta. E la risposta deve, o dovrebbe, tenere conto certo della legittima esigenza di quei paesi di poter vivere liberi e di sentirsi protetti dall’occidente; ma anche allo stesso tempo della legittima richiesta russa di non vedere schierati missili nucleari a Kiev puntati verso Mosca e le altre città russe.

Ci sono paesi come la Finlandia e l’Austria che, pure aderendo a pieno titolo all’Unione Europea, non fanno parte storicamente della Nato; e ciò per la loro collocazione geografica e per la necessità, manifestatasi nel secondo dopoguerra, di mantenere un equilibrio nei confronti dell’URSS e dei suoi alleati. E’ interesse di noi occidentali e prima di tutto di noi europei integrare quest’area, con gradualità e prudenza ma anche con convinzione, nel sistema economico e di valori che ci appartiene. E ciò per almeno due ragioni. La prima è che la Russia è storicamente e culturalmente legata all’Europa e non è possibile troncare questo legame. La seconda è che se è vero che la confrontation dei prossimi cinquanta anni sarà, per l’Occidente e per gli Usa, con la Cina, non si capisce per quale ragione si debba asiatizzare sempre di più la Russia spingendola nelle braccia del gigante asiatico. È nostro interesse al contrario una vera partnership con quel paese basata sulla tranquillità della forza, non solo economica, occidentale ma anche sul rispetto nei confronti di una nazione e di un popolo. Al riguardo l’Unione e i Paesi europei debbono aiutare gli Stati Uniti d’America e la loro politica estera a non commettere errori nel quadrante europeo e mediterraneo. Dopo la triste vicenda afghana l’Europa ha ancora più titolo a farlo. Giustamente si dice che l’Europa è diventata una periferia strategica; ma proprio perché periferia strategica, ma non di valori, ha diritto di proteggere la sua economia, la sua società, la sua politica dai danni di una confrontation senza senso con i russi.

