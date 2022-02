Una crisi strutturale del sistema politico

La elezione dell’ultimo Presidente della Repubblica è avvenuta con una forma di commissariamento delle istituzioni rispetto al sistema politico. La sostanziale abdicazione dei partiti da un ruolo di sintesi e di guida del percorso decisionale ha determinato un vuoto che le istituzioni hanno coperto, in piena legittimità costituzionale. È il Parlamento che ha definito la strada da percorrere; il Presidente del Consiglio ha richiamato le ragioni di necessità e di urgenza che richiedevano decisioni rapide ed efficaci; il Presidente della Repubblica ha consentito al secondo mandato. Si è interamente manifestata una crisi strutturale, non delle Istituzioni ma del sistema politico.

Questa crisi passa attraverso il dissolvimento dei partiti e la riformulazione dei percorsi politici di formazione e gestione del consenso e della governabilità. Non siamo in uno scontro fra partiti e programmi, ma nel tentativo di presentare in ogni passaggio, una sorta di plebiscito nei confronti del Leader (chiunque sia) e dei suoi obiettivi, che in realtà si presentano come comportamenti mediatici e parole d’ordine. La democrazia ha finora operato come democrazia verticale. I partiti organizzavano il consenso popolare, che veniva portato nelle istituzioni, che amministravano con la burocrazia (alta, media, diffusa). Per più di cinquant’anni, dal sistema politico è venuto l’impulso al funzionamento dell’istituzioni ed alla vitalità del territorio e delle comunità. Il declino del sistema politico come motore decisionale ha indebolito un sistema istituzionale che non era costruito per essere autonomo ed alternativo. Si sono aperte crepe di funzionalità, efficienza e rappresentatività sia nei corpi dello Stato (elettivi e /o separati) che nel sistema degli enti locali e nelle funzioni amministrative e di servizio. Il degrado del sistema politico è stato il motivo dominante nella coscienza negativa del popolo italiano verso lo Stato. Il superamento di questa negatività, che determina una pericolosa crisi di fiducia nel Paese, deve essere la conseguenza della ricostruzione di un sistema politico efficiente, da subito. Non si deve accettare, come è stato fatto sciaguratamente nel passato, la leaderizzazione del confronto.

Non si può puntare, almeno nel medio periodo, sulla rinascita dei partiti e degli schieramenti. Si deve ripartire dalle comunità e dal territorio, dai suoi interessi, dalle sue identità. Il Mezzogiorno Federato può legittimamente proporsi come l’unico tramite politicoistituzionale, costituito mediante il perfezionamento di un apposito patto, rispettoso quindi della Costituzione vigente, capace di mettere insieme le istanze delle regioni merdionali per ricondurle a distanza unica. Il nuovo sistema politico si ricostruisce con il civismo federativo. Civismo, perché nei valori civici la comunità trova il senso concreto della democrazia governante; definisce i suoi interessi; non li fa condizionare da scelte ideologizzate e da convenienze di parte. Federativo, perché più comunità si uniscono per comuni interessi, funzioni, identità, bisogni; ed attraverso le istituzioni riformate, esprimono nel foedus quella strategia di governo e quelle funzioni amministrative che rispondono alle esigenze globali e locali di entità storicamente compiute e definite: la città, la regione, lo Stato. Gli schieramenti verranno; le diversità valoriali emergeranno; le contrapposizioni di interessi si manifesteranno; ma la materia della politica come vita della democrazia sarà nuova e rinnovata in continuazione. Se il civismo associato copre il vuoto lasciato dalla crisi del sistema politico e dal collasso dei partiti, si possono determinare le condizioni per l’affermazione di questa democrazia orizzontale in grado di dare vitalità al nostro organismo sociale. Il civismo federativo è ‘il metodo di governo orizzontale, che parte dal primo gradino della democrazia per diffondersi nella pratica applicazione dei suoi valori. Nella confusione di idee ed obiettivi che segna la incertezza di questi giorni, seguiamo la strada maestra dii una confederazione di civici che non deve essere un partito, ma un protagonista di servizio nella costruzione di un nuovo sistema politico e di nuovi soggetti attivi in una democrazia diffusa ed orizzontale. Gli impegni congressuali di Mezzogiorno Federato e Alleanza Civica devono dare forma organizzativa e politica a queste idee; un movimento di coscienze che segna i tempi nuovi della repubblica.

Claudio SIGNORILE