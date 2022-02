Un convegno sulla rinascita di Palermo

Con lo svolgimento di numerosi interventi di uomini di cultura, professionisti, responsabili di importanti servizi pubblici, imprenditori, giornalisti, del cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, del prof. Pietro Busetta, che ha tenuto la relazione centrale, e dell’on. Salvatore Grillo Morassutti, che ha tirato le conclusioni, si è svolto sabato 12 febbraio scorso, presso la sala “delle Capriate” del complesso monumentale dello Steri, sede del rettorato dell’Università statale degli studi di Palermo, il convegno “per Palermo capitale”, organizzato dal DISTE (Dipartimento di Studi Territoriali) e da un Comitato di esperti particolarmente sensibili alle tematiche comunitarie (o civiche, come usa dirsi) facenti capo ai movimenti “Unità Siciliana” e “Mezzogiorno Federato”.

L’incontro, che ha riscosso un notevole successo sia per la numerosa partecipazione in presenza che per quella da remoto (oltre 10.000 contatti Facebook più un numero non quantificabile via YouTube), nasceva da una duplice considerazione. La prima, riguardante l’assordante silenzio che fa registrare la politica palermitana, pur nell’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative che, piaccia o non piaccia, determineranno la fine di un ciclo quarantennale dominato dalla figura di Leoluca Orlando e quindi l’inizio di una nuova fase storica. La seconda, invece, inerente il gran vociare che da parte di tutti – soggetti politici, istituzionali, imprenditoriali – si fa intorno al Mediterraneo ed alla sua ritrovata centralità senza che una voce palermitana, siciliana, meridionale si faccia sentire per esprimere un’opinione in ordine ai nuovi traffici indotti dal raddoppio del canale di Suez, alla continua tragedia delle migrazioni che vi si consuma, ai venti di guerra che vi tornano a soffiare a motivo della tensione tra Russia ed Ucraina. A quest’ultimo proposito, anzi, meno male che il sindaco di Firenze, Dario Nardella – memore dell’insegnamento di Giorgio La Pira secondo il quale “il Mediterraneo è un grande lago di Tiberiade”, luogo naturale di incontro contrapposto alla follia della guerra- abbia promosso a Firenze dal 23 al 27 prossimi, assieme al presidente della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti, un incontro di sindaci e vescovi del Mare Nostrum, alla presenza di Papa Francesco, così riscattando l’onore di quelle città più propriamente mediterranee (come Palermo, appunto) che -loro, sì- avrebbero dovuto intestarsi un qualche evento di questa natura. Ma tant’è!

Oggi, infatti, Palermo è ridotta ad essere una città chiusa, ripiegata su stessa, incapace di comunicare non solo col mondo mediterraneo che la circonda ma anche con la sua stessa comunità e con le altre città della Sicilia delle quali dovrebbe rappresentare la capitale. La naturale predisposizione all’accoglienza della sua gente è stata messa in crisi dalla mancanza di servizi pubblici. Insomma, Palermo è diventata una città inospitale, sorda ad ogni iniziativa di riscatto, priva di energie ed investimenti. Senza più orgoglio per il suo (passato?) fascino culturale. Dolente per la sua condizione di decadenza. L’unico elemento positivo che fa registrare è che in questi ultimi decenni il contrasto della società civile e delle istituzioni ha indotto la mafia a non sparare più abbandonando la folle idea di contrapporsi allo Stato, anche se cosa nostra continua ad essere ampiamente presente nel tessuto della società palermitana e siciliana e la sua sconfitta definitiva deve ancora avvenire. Da qui, allora, bisogna partire! Per costruire una strategia che rilanci Palermo nel suo ruolo di città metropolitana e di capitale del Mediterraneo. Che, paradossalmente, dovrebbe essere non interesse primario della stessa Città o della Sicilia ma dell’Italia e dell’Europa, se (queste ultime) pensano di potere giocare ancora un ruolo politico nello scacchiere in cui si disputa la partita più importante della competizione planetaria.

A cominciare dalla riconquista della capacità di affrontare i nodi dei traffici commerciali che nel Mediterraneo sono tornati ad intrecciarsi e di saper governare i grandi flussi migratori che portano milioni di giovani ad abbandonare l’Africa per l’Europa. Proponendosi, anche, di intervenire per aiutare con la propria e specifica valenza storica le nazioni arabe a superare il grande malessere che li opprime. Insomma, Palermo deve mettersi in gioco assieme alle sue università, alla professionalità dei suoi operatori culturali, sociali, economici per ritornare ad essere luogo di incontro ed elaborazione di grandi progetti di cambiamento, così riscoprendo il proprio ruolo di grande città europea e di protagonista del Mediterraneo. Per riprendere, però, questo cammino di rinascenza occorrono almeno due vere e proprie rivoluzioni: una, politica che ridia nuova anima alle istituzioni comunali e della città metropolitana; l’altra, burocratico-amministrativa per riportare l’apparato organizzativo pubblico a servizio dei cittadini e delle imprese. Senza il realizzarsi di questi presupposti, infatti, ogni ulteriore obbiettivo sarebbe impossibile. Non solo. Ma, per ritornare ad essere una città capitale, Palermo deve dotarsi almeno: 1) di un sistema portuale ed aeroportuale adeguato; 2) di un apparato di ricerca scientifica e tecnologica d’avanguardia; BUONASERA SUD 3) di un complesso di piccole, medie e grandi imprese che operino nei settori emergenti dell’economia circolare e delle nuove tecnologie; 4) di un consolidato andamento di flussi turistici. Queste, in estrema sintesi, infatti sono le leve indispensabili per promuovere il processo di sviluppo socio-economico in grado di riportare la città all’attenzione globale. In conclusione, la scommessa “per Palermo capitale” si vince ricostruendo il tessuto comunicativo, civile e sociale di una comunità dove ancora il tratto emergente è l’individualismo, l’egoismo, la disorganizzazione sociale, la presunzione personale e collettiva, la mafiosità diffusa. Serve, quindi, che la politica vera ritorni in campo, esercitando la sua funzione di guida dei processi sociali ed abbandonando l’esiziale vizio acquisito di ricerca di egemonia e di potere che ha trascinato i partiti ad essere costituiti da soli portatori di voti incompetenti ed arroganti.

Solo così le prossime elezioni comunali, per il consiglio ed il sindaco di Palermo, potranno costituire un momento di svolta nel quale l’intera città ritrovi se stessa e ricominci un nuovo cammino di liberazione dai ceppi che hanno tenuto bloccate le sue comunità e mortificato la dignità dei suoi cittadini, impedendone la presenza sia in Europa che nello scacchiere mediterraneo. Sabato, con l’incontro del quale queste norme danno notizia, si è compiuto il primo passo nella direzione giusta. Presto ne seguiranno altri, che speriamo poter fare in compagnia di tutti gli amici che come noi credono veramente in un nuovo rinascimento di Palermo!

Andrea PIRAINO