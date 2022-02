Russia-Ucraina, sfruttare il canale della diplomazia energetica

Le tensioni internazionali intorno all’Ucraina e il delinearsi di un nuovo assetto geopolitico, riaffermano la centralità del Mediterraneo orientale.

C’era un tempo in cui i servizi segreti di tutto il mondo custodivano gelosamente le informazioni a loro disposizione! Oggi a controllare le mosse di Putin non c’è solo l’intelligence “nemica”. Gli spostamenti di mezzi e truppe verso il fronte possono essere osservati da chiunque, attraverso satelliti commerciali e fonti aperte. D’altra parte Mosca non fa niente per nasconderli… Gli States a partire da gennaio hanno ripetutamente allarmato il mondo su un imminente attacco della Russia contro l’Ucraina. È almeno la terza volta in un mese che Washington paventa piani del Cremlino per inscenare un casus belli. Pur consapevole che l’avversario sia temibile, e che la sua macchina della controinformazione sia molto più rodata. La tattica di Washington è quella di rivelare in anticipo i piani di Putin vanificando la sorpresa. La capacità americana di monitorare in tempo reale i preparativi per l’attacco rappresenta un implicito avvertimento a Putin: hai gli occhi del mondo puntati addosso.

Una situazione in cui i “venti di guerra” sono “governati” dalla “guerra dei nervi”… Una tattica che non sembra aver convinto i protagonisti del’area di conflitto. Il presidente ucraino Zelensky, accusa Washington di seminare inutilmente panico, e teme che esporre alla luce del sole i piani russi possa mettere Putin con le spalle al muro, costringendolo a fare qualcosa per non apparire debole. Continuare a gridare al mondo il vaticinio renderebbe tutti più assuefatti al rischio attacco/invasione in un campo di battaglia in cui informazione e opinione svolgono un ruolo decisivo in una guerra di credibilità. In quanto poi l’ingresso di Kiev nella Nato Zelensky lo ha definito “solo un sogno remoto”. Sebbene l’Ucraina è ancora desiderosa di aderire all’alleanza militare, ha anche riconosciuto che la decisione non spetta a Kiev. Scholz aveva rincarato la dose, aggiungendo che Mosca “sta facendo pressione su un tema che non è in alcun modo in agenda”.

Messaggi chiaramente indirizzati alla controparte che – a sua volta – ha pubblicato un video inconsueto in cui il ministro degli Esteri Lavrov suggerisce al presidente Putin di continuare a percorrere il dialogo diplomatico. “Credo che le nostre possibilità siano tutt’altro che esaurite”, dice Lavrov nel video, riferendosi ai negoziati della Russia con l’Occidente. “Proporrei di continuarli e intensificarli”. Il video diffuso si conclude con Putin che risponde: “Bene!”. Putin ha visto Scholz riproponendo la sua posizione: “Non vogliamo una guerra ma non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente”. Scholz gli ha risposto che l’Europa non intende costruire la propria sicurezza “contro la Russia ma in cooperazione con la Russia”. Una prima svolta nella crisi è stata annunciata dal portavoce del ministero della Difesa russo: l’inizio del ritiro delle truppe dopo la “conclusione delle esercitazioni militari”.

Si stanno spostando nelle loro postazioni militari permanenti. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov l’ha definita una decisione “già pianificata” e “non dipende dall’isteria occidentale”, comunque costituisce un chiaro segnale di de-escalation nella peggior crisi militare tra Russia e Nato dai tempi della Guerra fredda. Non è ancora chiaro quante unità siano coinvolte nel ritiro e quale impatto avrà la decisione di Mosca sul numero complessivo di truppe che circondano l’Ucraina. Secondo i dati in circolazione, sono circa 130mila le unità russe schierate lungo frontiera comune. Il generale del maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa ha dichiarato in una nota: “Le Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi, mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti”.

La decisione di Mosca di ritirare le truppe dalla frontiera potrebbe essere legata alle risposte ricevute da Washington riguardo alle richieste di sicurezza avanzate dal Cremlino. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha infatti dichiarato che gli Usa e la Nato hanno dato una risposta “positiva” ad “alcune delle iniziative” russe “sulla sicurezza” che erano state “respinte per lungo tempo”: “L’Occidente alla fine ha risposto, quando si è reso conto che stiamo discutendo seriamente la necessità di cambiamenti radicali nel campo della sicurezza. La sua risposta è stata positiva ad alcune delle iniziative che aveva respinto per lungo tempo”. Le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza non soddisfano le nostre richieste” ha aggiunto, ma ci sono dei “ragionamenti” su cui la Russia “è pronta a lavorare. Scholz in missione a Kiev e a Mosca, aprono lo spiraglio ad un possibile accordo. Kiev si mostra chiaramente preoccupata dall’atteggiamento di alcuni paesi europei che, la Germania in primo luogo, che si rifiutano di rifornirla di armi e più in generale dai danni che i venti di guerra stanno causando all’economia.

Il presidente Zelensky ha ripetuto più volte che “non ci sono segnali che indicano un attacco imminente” mentre il suo governo ha chiesto alla Russia, tramite l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), di spiegare il posizionamento di truppe al confine: “Se la Russia è seria quando parla dell’indivisibilità della sicurezza nello spazio Osce, deve adempiere al suo impegno per la trasparenza militare al fine di allentare le tensioni e rafforzare la sicurezza per tutti”, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. L’ucraina ha ricevuto dalla Lituania una fornitura di sistemi missilistici terra-aria Stinger e munizioni. Dagli Usa, oltre a 17 aerei, sono state consegnate quasi 1500 tonnellate di munizioni, mentre la Turchia ha consegnato diversi droni. La Germania che ha promesso aiuti finanziari per stabilizzare la moneta e sostenere l’economia. La prima grande sfida di politica estera con cui si confronta il cancelliere tedesco riguarderà il gasdotto Nord Stream 2 che collega Germania e Russia. Le pressioni di Berlino, sono finora riuscite a mantenere il gasdotto, che non è ancora operativo, fuori dagli strumenti di pressione per scongiurare un’invasione russa, il messaggio che Scholz a Mosca ha rappresentato la fermezza dei ministri del G7 in caso di attacco: “sanzioni economiche e finanziarie con conseguenze enormi e immediate sull’economia russa.

Sanzioni severe che abbiamo preparato con cura e che possiamo mettere in atto in qualsiasi momento” e che la sua trasferta a Kiev rappresenta “un tentativo di garantire la pace all’Europa”. Il 20 febbraio finiranno le esercitazioni congiunte della Russia in Bielorussia e si capirà da cosa faranno le sue truppe nel paese alleato. Un ritiro potrebbe costituire un segnale di appeasement. La loro permanenza, al contrario, apparirebbe come un’ulteriore sfida ai confini dell’Ucraina. La vera opposizione a una escalation in Ucraina potrebbe arrivare dall’economia. 640 miliardi di dollari di riserve internazionali e un cuscino fiscale da 200 miliardi, sostenuto dai prezzi alle stelle degli idrocarburi, hanno reso l’economia russa (quasi) a prova di sanzioni. Ma se questa solidità può proteggere i giganti statali non è detto che abbia lo stesso effetto sui cittadini, i cui redditi reali disponibili sono ancora al di sotto dei livelli precedenti all’invasione della Crimea. Complice anche un rublo che dal 2014 continua a svalutarsi e un’inflazione che non si placa, non sorprende che in caso di invasione più del 60% dei russi si aspetti una crisi economica.

