Assegno unico universale, riordino o meccanismo complicato e poco comprensibile?

Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento. Questi I principi generali di maggior rilievo a cui tale strumento si conforma: il riconoscimento di un beneficio per tutti i figli a carico su base universalistica, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale; la modulazione degli importi del beneficio sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti. Tale principio era funzionale a garantire criteri di progressività nell’erogazione del beneficio; la sostituzione di una pluralità di strumenti in essere con uno strumento unico.

La riforma, dunque, semplifica e razionalizza gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità. Allo stesso tempo, la riforma supera l’impostazione precedente che vincolava le politiche di sostegno per i figli all’appartenenza del percettore a determinate categorie lavorative, nonché alla capacità di produrre reddito. Aspetto quest’ultimo che spesso impediva agli strumenti di welfare di raggiungere adeguatamente anche i più poveri. Secondo quanto scrive l’Inps, nel ricordare i criteri di erogazione della nuova strumentazione sociale, a partire dal 1 marzo 2022 “non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af), riferite ai nuclei familiari con figli e orfani per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico”. L’Inps ha promesso che, per chi ha fatto correttamente richiesta nei primi due mesi dell’anno, gli importi cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Continueranno invece, ad essere riconosciute “le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Secondo un sondaggio effettuato da Informazione Fiscale sui propri lettori la riforma non ha i requisiti per rendere più chiaro il panorama delle agevolazioni e appresenti una semplificazione. Si basa su un meccanismo complicato e poco comprensibile per il 77 per cento di coloro che hanno espresso la loro opinione. È stato progettato un beneficio che viene riconosciuto su ampia scala, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati) e dalla situazione reddituale.

LE PRESTAZIONI ASSORBITE

Il premio alla nascita o all’adozione, ovvero il Bonus mamma domani; l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità, ovvero il Bonus bebè; le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Restano in vita il bonus asilo nido e le agevolazioni per le famiglie previste dagli enti locali. La platea di beneficiari è chiara. L’assegno unico spetta ai nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione economica, che presentano i seguenti requisiti: uno o più figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza; uno o più figli maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, in presenza di una delle seguenti condizioni: frequenza di un corso di formazione o professionale o universitario; svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui; registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolgimento del servizio civile universale;uno o più figli con disabilità a carico, senza limiti di età. Più complicato, invece, è avere una visione limpida e immediata del meccanismo di calcolo dell’assegno unico 2022 che si basa sull’ISEE del nucleo familiare, ma tiene conto di numerosi altri elementi.

L’importo a cui si ha diritto fino al 2025 può derivare dalla somma di due cifre: una quota variabile progressiva che parte da un minimo di 50 euro in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro fino a un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, maggiorata nei seguenti casi: nuclei numerosi; madri con meno di 21 anni; nuclei con quattro o più figli; genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; una quota di maggiorazioni per il nucleo familiare con ISEE fino a 25.000 euro che nel corso del 2021 ha percepito gli assegni al nucleo familiare per figli minori e, considerando anche il valore medio delle detrazioni fiscali, subirebbe delle perdite con il nuovo sistema. Si tratta di una integrazione transitoria, che sarà erogata fino al 2025 e che si ridurrà gradualmente in questi anni: per intero dal 1° marzo 2022; pari a 2/3 nel 2023; pari a 1/3 per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025. Districarsi tra importi base, quote e maggiorazioni non è semplice. Non a caso l’INPS ha messo a disposizione delle famiglie interessate un simulatore per calcolare le somme a cui ha si ha diritto: https://www.inps.it/news/assegno-unico-euniversale- le-istruzioni Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno unico: https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/ faq-domande-frequenti/assegno-unico-euniversale i tempi di entrata in vigore della misura hanno creato non pochi dubbi: già dal 1° gennaio è stato possibile presentare domanda, ma il periodo di erogazione delle somme va da marzo a febbraio di ciascun anno.

Domanda presentata entro il 28 febbraio Pagamenti a partire da marzo 2022 a febbraio 2023 Domanda presentata entro il 30 giugno Pagamenti a partire dal mese successivo alla domanda con recupero degli arretrati da marzo Domanda presentata dopo il 30 giugno Pagamenti a partire dal mese successivo alla domanda A motivare la scelta dell’arco temporale è il Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Avviare le erogazioni a gennaio avrebbe reso necessario raccogliere le domande alla fine dell’anno precedente; tuttavia ciò non sarebbe stato possibile perché l’ISEE si aggiorna a inizio anno e deve necessariamente corredare la domanda. Inoltre, lo sfalsamento tra l’apertura delle domande dal 1° gennaio di ogni anno e l’avvio delle erogazioni a marzo darà una finestra di due mesi alle famiglie per fare domanda e all’INPS per esaminarle. Tenuto conto che le domande potenzialmente potrebbero ammontare a circa 7 milioni all’anno, questo margine dovrebbe evitare i rischi di ingolfamento e ritardo nei pagamenti”.

Ma a dimostrare una certa difficoltà a entrare nel sistema sono proprio i numeri di coloro che hanno già presentato domanda. L’INPS nel comunicato stampa del 21 febbraio 2022 ha segnalato un’adesione ancora scarsa rispetto alla platea di potenziali beneficiari: su oltre 7 milioni di nuclei familiari destinatari dell’assegno unico, solo 2.280.705 domande sono state presentate nelle prime settimane utili. È un dato che assume ancora più significato se si guarda all’analisi del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 4,6 milioni di famiglie, il 65 per cento del totale, ottiene grazie a questa novità un incremento del reddito disponibile pari in media a 1600 euro all’anno, circa 135 euro mensili. Molti nuclei familiari, pur avendone diritto e traendone un beneficio rilevante, non hanno ancora richiesto di ricevere gli importi. E non è da escludere che lo scarso interesse potrebbe derivare anche dalla difficoltà di cogliere appieno i vantaggi delle novità. Vantaggi ed effetti redistributivi per area geografica citati con soddisfazione in un recente rapporto del Dipartimento finanze “i risultati segnalano che l’introduzione del nuovo assegno unico universale e la revisione dell’Irpef e sono strumenti efficaci per ridurre la disuguaglianza dei redditi disponibili nelle aree più svantaggiate del Paese”. Le due riforme mostrano nel complesso un miglioramento nelle disuguaglianze territoriali, infatti, nel Sud Italia, l’indice di Gini calcolato per il reddito disponibile familiare presenta una riduzione maggiore rispetto allo stesso indicatore calcolato per le altre aree territoriali (-2,50%, contro il -1,66% del Centro e il -1,30% del Nord)”. Secondo i calcoli fatti dal Dipartimento delle Finanze, sarebbero 1,13 milioni di nuclei familiari a ritrovarsi negli scaglioni di quelli più vulnerabili, e che dunque godrebbero di benefici maggiori, pari a 1,935 euro l’anno.

Fonte: MEF, INPS, Informazione Fiscale.it

Alfredo VENTURINI