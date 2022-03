Necessario un percorso normativo molto stringente

Secondo un servizio pubblicato recentemente dal Quotidiano di Sicilia, le opere che giacciono incompiute nella nostra Regione sono 133, per un ammontare complessivo di somme già spese pari ad oltre 337 milioni di euro. Sempre secondo il QdS, per completare le opere in questione, gran parte elle quali sarebbero di pertinenza delle varie amministrazioni comunali, servirebbero oltre 279 milioni di euro. Sulla base di quanto emergerebbe da informazioni attinte presso l’Assessorato alla infrastrutture, negli ultimi quattro anni, delle iniziali 211 opere incompiute, ne sarebbero state portate a termine circa 78 ed altre 20 dovrebbero essere completate entro la fine della legislatura. Sono convinto che l’assessore Falcone farà di tutto per non sprecare né un euro, né un giorno, tuttavia restano in piedi sia il problema di fondo, sia le sue motivazioni, che chiamano in causa la scarsa capacità di programmazione degli Enti Locali siciliani. Ma c’è pure un’altra cosa che va detta, senza alcun infingimento: negli ani scorsi le opere non si facevano sulla base dalla loro necessità, ma sulla base del progettista che portava il primo stralcio di finanziamento. Gli esempi più eclatanti si trovano a Giarre, ma la cittadina dello Jonio non è la sola a dover fare un profondo mea culpa, la Sicilia ne è piena. Errori, infatti, sono stati compiuti anche da altri comuni e pure alla Regione. È per questo motivo che credo sia urgente individuare un percorso normativo, molto stringente, che impedisca sia il fenomeno delle opere incompiute, sia quello delle opere inutili o velleitarie: non servono soldi per una legge del genere, forse è per questa ragione che nessuno ci pensa.

Salvo FLERES