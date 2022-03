Al di là della retorica della guerra

La realtà ha superato la fiction e le attese sono state superate dai fatti. A Kiev le sirene continuano a urlare, mentre l’esercito di Mosca, per la prima volta, ammette la perdita di 4.300. Si combatte nelle strade di Kharkiv, la seconda principale città ucraina, che domenica è stata invasa dalle forze russe. Putin non è riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico. Nessuna grande città è stata conquistata. La rete elettrica e delle telecomunicazoni continuano a funzionare normalmente. Intanto l’esercito ucraino ha fatto saltare diversi nodi ferroviari che collegano il paese con la Russia per rendere più complessi i rifornimenti da Mosca. “Sappiamo cosa stiamo proteggendo: il nostro paese, la terra, il futuro dei nostri figli”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky che dopo aver parlato con il suo omologo bielorusso Alexandr Lukashenko ha accettato di incontrare una delegazione russa al confine bielorusso nei pressi del fiume Prypiak. Stati Uniti e Unione europea hanno inasprito ulteriormente le loro sanzioni contro la Russia che Vladimir Putin definisce “illegittime” e risponde alla comunità internazionale, dichiarando di aver messo in allerta la “forza di deterrenza” dell’esercito russo, ciò che potrebbe includere anche la componente nucleare delle forze armate. La resilienza degli ucraini è superiore ad ogni aspettativa.

L’invasione non procede secondo le aspettative di Putin che pensava di poter replicare l’annessione della Crimea. Sembrerebbe invece che proprio per Putin la situazione sia diventata complicata. Lo aveva previsto? Di certo avrà studiato e ristudiato alla perfezione il risiKo, ma per quanto testimoniano alcuni video trasmessi in rete, la marcia dei carri sembra stentare, per via del carburante ma forse anche della indispensabile convinzione che dovrebbe condurli. “Dicono di non avere più benzina” per evitare di partecipare a una invasione dell’Ucraina che considerano ”assurda”. E alla quale, anche senza un ”ammutinamento ufficiale”, si rifiutano di partecipare. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos da una fonte a Leopoli, Le generazioni cambiano. Non sono le stesse che calpestarono il suolo ungherese per sbriciolare sotto i cingoli gli aneliti della rivoluzione democratica, né quella che varcò i confini di Praga nella triste notte di agosto del 68, spegnendo le speranze della Primavera. Questi li abbiamo visti sorridere e familiarizzare con chi ironicamente ha domandato se avessero bisogno di un passaggio…E poi quelle immagini delle proteste contro la guerra di Putin, in piazza Pushkin nel cuore di Mosca, a San Pietroburgo, trasmesse in diretta, in tutto il mondo, con minuzia di particolari e che rischiano di montare trasformandosi in un fenomeno di massa. Fino a che punto potranno essere represse? E comunque ci mostrano una particolare vulnerabilità.

In Russia la situazione non pare essere sotto controllo. Anzi, con un passo inedito, le autorità europee intendono bandire tutti i media di Stato russi dall’UE, compresi Russia Today e Sputnik. Il capo del Cremlino ha deciso di lanciare nel cuore della vecchia Europa una tipica guerra del novecento con carri armati, truppe che avanzano nel fango, città bombardate, sangue e morte, con un coinvolgimento crescente di civili compresi i bambini. Gli errori compiuti da Putin, dal punto di vista strategico, sono tre: aver sottovalutato la capacità di reazione ucraina, aver previsto una divisione all’interno dell’Occidente, di creare un fronte unito contro Mosca con sanzioni dure e condivise, non aver previsto un piano B. Fallita la ‘guerra lampo’ che avrebbe dovuto piegare l’Ucraina in pochi giorni. i generali russi sono ora di fronte al dilemma davvero atroce di usare tutta la potenza dell’esercito russo con un enorme numero di morti e distruzioni o rimanere nel guado di questa guerra che potrebbe durare davvero a lungo. L’occidente sta dando prova di una inusuale unità d’intenti, ben oltre le aspettative. L’Unione europea, per la prima volta nella sua storia, sta mandando armi ad un Paese in guerra e sta costruendo una vera e concreta politica estera e di difesa comune. La guerra l’Europa la fa con le sanzioni, chiudendo lo spazio aereo europeo alla Russia, eliminando Mosca dal circuito Swift della transazioni internazionali. La borsa di Mosca rimane chiusa, il rublo è crollato al minimo storico con una perdita del 30%. Le proteste crescono nel Paese mentre anche gli alleati storici di Mosca, a cominciare dalla Cina, sono sempre più perplessi per le azioni del Cremlino. L’orrore e lo sgomento per l’invasione dell’Ucraina rimangono, ma adesso c’è anche una reazione che al Cremlino non avevano previsto in queste dimensioni.

E, proprio per questo, la situazione potrebbe diventare ancora più pericolosa. Continua l’assedio di Putin in Ucraina. Continua e si accentua l’assedio dell’occidente nei confronti di Putin accrescendone l’isolamento. Questa oggettiva difficoltà di Putin può tradursi in un esito drammatico. Per capire meglio la questione è utile conoscere la personalità di Vladìmir Putin. Per molti anni Putin ha tratto il suo consenso dal ruolo di salvatore della patria, presentandosi come l’uomo in grado di risollevare il paese da uno stato di prostrazione economica, politica, fisica e morale. Vladimir Putin è un ex militare ed ex funzionario della STASI e del KGB. Nell’agosto 1999, Eltsin lo nominò Primo ministro; da allora esercita il ruolo indiscusso di capo della Federazione Russa. Nel 2018 ha è stato rieletto per un ulteriore mandato di sei anni. Durante la prima fase dell’era Putin la Russia ha potuto godere di diverse simpatie in quanto eccellente partner commerciale in un mercato in rapida espansione. Putin ha combattuto spietatamente la guerra contro la Cecenia, che è stata una “guerra sporca, come lo fu quella degli americani in Vietnam. La massiccia presenza dei guerriglieri ceceni in Siria, Iraq, a fianco dei talebani e dell’Isis rivela che, se Putin non avesse stroncato la Cecenia islamica, sarebbe sorto un califfato islamico in Russia che avrebbe minacciato la sicurezza globale. Quando nel 1999 a Mosca i ceceni islamisti fanno salta in aria un intero palazzo, in cui abitano le famiglie dei poliziotti russi, Putin pronuncia una frase rimasta famosa: “è inutile che si nascondano, li inseguiremo ovunque fuggano, ovunque si vadano a nascondere. Anche nel cesso. E li ammazzeremo nel cesso”.

Questo ci porta a ritenere che il Putin eventualmente sconfitto dalle sanzioni sarebbe più pericoloso di prima. In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni”. Putin ha dato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, come proposto da Macron che ha anche chiesto il “rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione delle popolazioni civili”, con “il trasporto degli aiuti secondo quanto contenuto nella risoluzione che la Francia presenta in Consiglio di sicurezza Onu”. Un accordo sarà possibile solo dopo la “smilitarizzazione e de-nazificazione” di Kiev, “quando avrà assunto uno status neutrale”, il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo. I primi colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev si sono aggiornati a un secondo round con qualche segnale di apertura. ‘Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile individuare un terreno comune’, dice il negoziatore russo Vladimir Medinsky, secondo cui il nuovo incontro si terrà ‘nei prossimi giorni al confine tra Polonia e Bielorussia’. Le delegazioni stanno tornando nelle rispettive capitali per consultazioni.

Tra loro, secondo il Jerusalem Post, anche Roman Abramovich. La presenza del miliardario russo con passaporto israeliano sarebbe stata chiesta dall’Ucraina. Le sanzioni internazionali cominciano a far sentire i loro effetti sull’economia russa. La Banca centrale di Mosca lancia l’allarme di un ‘cambio drammatico per l’economia’ del Paese, aumenta i tassi di interesse al 20% per ‘supportare l’attrattività dei depositi e proteggere i risparmi delle famiglie contro la svalutazione’. A Londra i titoli dei colossi dell’economia russa sprofondano: Sberbank ha perso il 74%, Gazprom il 51%, Lukoil il 62,8%, Rosneft il 42,3%, Magnit il 74%. Mosca rischia il default e i suoi gioielli crollano. Gli oligarchi cominciano a schierarsi contro Putin. Le prime critiche sono arrivate da Oleg Deripaska, re dell’alluminio, che sui social network ha esplicitamente chiesto la “pace”. Della stessa idea è Mikhail Fridman, azionista di riferimento del gruppo Alfa Bank, Roman Abramovich, ormai ex patron del Chelsea, che ha lasciato la sua poltrona al vertice del mondo del calcio inglese proprio per “dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica”, Ad esporsi in modo netto, piuttosto, è stata la figlia Sofia. un messaggio che non lascia spazio a dubbi: è contro il conflitto che vede coinvolti la Russia e l’Ucraina, oltre che contro “la propaganda del Cremlino”. Sono il segno evidente di un accerchiamento dello “Zar Putin”. In questa crisi destinata a modificare rabidamente equilibri geo-politici-economici, il Mediterraneo va assumendo il ruolo di un epicentro globale con una rilevanza accresciuta in virtù delle profonde trasformazioni che lo hanno attraversato e che continuano a manifestarsi sotto forme sempre fluide e mutevoli.

Non a caso, in un Mare Nostrum in costante evoluzione, si registra un forte attivismo di attori del calibro di Egitto, Turchia, Israele, Francia, Grecia, Cipro, Emirati Arabi Uniti e Qatar, mossi dal desiderio di soddisfare sia i rispettivi interessi economici nel Mediterraneo orientale sia le proprie importanti ambizioni geopolitiche mirate a rinsaldare, e possibilmente ampliare, lo status regionale e internazionale. Un ruolo più definito al quale aspira anche l’Italia e per essa il Mezzogiorno nell’alveo delle iniziative dell’Unione Europea con la Next generation EU.

Mezzogiorno Federato