L’esperienza del Sistema Taranto

La Missione 5, denominata “Inclusione e coesione” e le misure e risorse disponibili nel quadro della Componente 1, dedicata alle Politiche per il Lavoro, e della Componente 2, dedicata alle Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore assumono un ruolo decisivo ai fini delle vocazioni territoriali e allo sviluppo delle stesse; in tale contesto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto una serie di azioni strategiche: Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori); Piano per le nuove competenze, Potenziamento dei Centri per l’Impiego; Rafforzamento del sistema duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni.

Gli obiettivi, sulla carta, sono ambiziosi: arrivare ad almeno 800mila lavoratori, nell’ambito dei 3 milioni complessivamente presi in carico da Gol, coinvolti in attività di formazione, di cui 300mila per il rafforzamento delle competenze digitali. Si tratta di coinvolgere anche gli oltre 2,1 milioni di giovani che non studiano, non si formano e non lavorano (Neet). Il Programma GOL prevederà l’attivazione di 5 tipologie di percorsi: Reinserimento lavorativo per coloro più vicini al mercato del lavoro, servizi di orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro; Aggiornamento per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili se professionalizzate; Riqualificazione per lavoratori lontani dal mercato e competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti, con formazione professionalizzante più approfondita; Attivazione della rete dei servizi territoriali con presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa; Sostegno alla ricollocazione collettiva per mezzo di valutazioni svolte su specifiche situazioni aziendali di crisi, sulle professionalità dei lavoratori coinvolti e sul contesto territoriale di riferimento.

Del budget assegnato all’intervento “Politiche attive del lavoro” relativo alla missione “Inclusione e coesione” del Recovery Plan, una quota del 20% verrà attribuita alle Regioni e alle Province autonome, ovvero 880 milioni di euro, ripartiti alle Regioni e alle Provincie autonome in base alla media ponderata. Sarà poi compito dell’Anpal identificare tempestivamente le Regioni e le Province Autonome che presentano ritardi nell’attuazione ed assisterle, fermi restando i poteri sostitutivi in capo all’Agenzia. In misura proporzionale alle risorse assegnate, saranno fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022. Con la legge di bilancio 2022, inoltre, si prevede la possibilità di sottoscrivere accordi, nell’ambito di GOL, fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale. Questi accordi hanno rappresentato nel passato l’idea guida che la regione Puglia ha inteso definire “Sistema Taranto” che attraverso la concertazione e i conseguenti protocolli d’intesa ha visto protagonisti l’Università, Assindustria, Confcommercio, l’Autorità Portuale e le organizzazioni sindacali attraverso l’indirizzo ed il coordinamento della Provincia ed in particolare l’assessorato alle politiche del lavoro e formazione professionale da me diretto.

