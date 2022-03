Proteggiamo il nostro ambiente

Domenica 13 u.s., in una cornice ideale tra pini, macchia mediterranea ed un mare splendido, si è tenuta l’iniziativa del Comitato Parco del Mar Piccolo APS e del Comitato locale S.Francesco degli Aranci finalizzata alla protezione del nostro ambiente ed in particolare di questo tratto di Natura di incomparabile bellezza che si intende trasformare in uno dei tanti anonimi porticcioli turistici. Questo tipo di sviluppo, basato sull’impiego consistente del cemento e sul consumo di suolo (siamo ai primi posti in Italia!) è ormai superato; non porta ricchezza diffusa al territorio –resta infatti nelle mani di pochi- e nel contempo distrugge il Paesaggio, vero protagonista insieme alla buona accoglienza, per un possibile quanto auspicato sviluppo turistico di qualità.

L’iniziativa ha avuto toni festosi e conviviali ed ha visto una larga partecipazione di cittadini un po’ di tutte le età, bambini compresi.

Si è subito creato un interessante dibattito sulla gestione del territorio da parte degli Enti pubblici, non sempre avveduti – come in questo caso – nella salvaguardia delle bellezze del Paesaggio e della Natura.

Colpevole anche il disinteresse di tanti di noi, da cui l’importanza di interessarci sempre di più della nostra “casa” per poterla proteggere e consegnare ai nostri figli in condizioni migliori. Questi aspetti sono stati oggetto di profonde e significative riflessioni da parte dei presenti.

Questo incontro ha rappresentato un’occasione per stare insieme ed evadere dalla routine quotidiana e del contesto urbano ma anche un momento di riflessione su temi importanti quali lo sviluppo ed i suoi limiti, essendo le risorse del Pianeta finite; quindi cosa fare per evitare l’inquinamento, la scarsa qualità degli alimenti sempre più poveri di principi attivi vitali per la salute, per ritornare a lavori e stili di vita più a misura d’uomo.

Dobbiamo forse intraprendere il cammino della decrescita felice, come suggerito da alcuni pensatori del secolo scorso, oppure tutelare in modo serio le risorse naturali, bandire gli sprechi, produrre in modo organico e sostenibile (specie in agricoltura), ricercare fonti energetiche pulite, migliorare la qualità delle città e delle nostre abitazioni….seguendo più opportunamente la strada della crescita felice?

Domenica 20 marzo p.v., con il Comitato S. Francesco degli Aranci, replichiamo l’iniziativa, questa volta incontrandoci alle ore 10,00 presso la Batteria Cattaneo nel Comune di Leporano.

Tutti insieme, verso le ore 11,00 percorreremo i sentieri della pineta, peraltro ricca di archeologia militare, dove alcuni tecnici aiuteranno al riconoscimento della vegetazione spontanea per giungere infine, sempre seguendo il sentiero, a Torre Blandamura dove la manifestazione si concluderà con un piccolo dibattito, la lettura di poesie e l’esecuzione di brani musicali originali.

Rivolgiamo ancora una volta l’invito a tutti a partecipare per proteggere il nostro splendido ambiente naturale ed il territorio! La Natura ci parla e noi dobbiamo ascoltarla, imparando tutt’insieme a conoscerla meglio.

Per arrivare alla Batteria Cattaneo da Taranto, si percorre la litoranea salentina e superato lo stabilimento di Mon Reve di circa un chilometro, sulla destra si ritrova l’ingresso della Batteria.

Vito CRISANTI