Lei opera nel sociale, Presidente provinciale “associazione segretario sociale”, presidente regionale invalidi civili. Segretario provinciale Caf e patronato Labor, ed ha una lunga esperienza tecnico professionale nel settore specifico dell’assistenza, come considera la situazione dopo questi due anni di pandemia?

Non è andato tutto bene. La pedagogia del virus ci ha mostrato come ad essere maggiormente colpiti dalla pandemia siano state le donne, i lavoratori precari, gli irregolari, gli autonomi, i lavoratori di strada, le persone senza dimora, i disabili, gli anziani, gli immigrati.

Ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, con i ceti medi che scompaiono. Un furto di diritti e di democrazia che non possiamo accettare.

Quanto potrà incidere il PNRR per promuovere la giustizia sociale?

Il lavoro è sempre più precario e il nostro sistema di protezione sociale è inadeguato e sottofinanziato, mentre continua a scaricare tutto il peso del lavoro di cura sulle donne; le misure di sostegno al reddito sono ancora parziali e lontane dai “social pillar” europei che garantiscono a tutte le cittadine e i cittadini reddito minimo garantito, diritto all’abitare e servizi sociali di qualità.

Purtroppo il PNRR rischia di rappresentare un’enorme occasione mancata. Abbiamo bisogno di politiche sociali che mettano al centro il metodo della co-progettazione e co-programmazione per costruire un lavoro dignitoso e di qualità utilizzando i fondi del PNRR, per promuovere, socializzando, le infrastrutture strategiche tra paesi e municipi, utilizzando come leve per portarla avanti investimenti pubblici, attività di riproduzione socio-ecologica; di investimenti strutturali e non emergenziali sul diritto all’abitare che garantiscano le famiglie in emergenza abitativa una casa di qualità, sostenibile in termini energetici; di investimenti per potenziare il diritto allo studio, contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

A questo proposito sono i giovani ad aver subito una emarginazione nei rapporti sociali?

Lo sport ha la grande valenza aggregativa che coinvolge le persone afferenti ad un territorio. Aggrega a prescindere dall’età, dalla religione, dall’origine sociale, da disabilità. Lo sport in molte occasioni fornisce occasioni di formazione/istruzione non formale. Un altro potenziale che lo sport detiene è la capacità di processi di inclusione sociale. La Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) sancisce “Il diritto al gioco” ed alle attività ricreative proprie dell’età del ragazzo nonché quelle culturali ed artistiche. La pratica dello sport, specie quello di squadra, abilita a vivere valori come la correttezza, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri, la solidarietà, educare alla sconfitta a riconoscere cioè il valore dell’avversario (che vale anche per la vita), la cittadinanza attiva. Lo sport organizzato da società senza fini d lucro fa molto affidamento sul volontariato e ad esso forma. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione.

Una sua impressione sul lavoro informale che appesantisce ulteriormente il precariato?

La pandemia ha prodotto la massima espansione di tutti gli strumenti di scambio di beni e servizi senza contatto fisico, mediante le piattaforme digitali. Lo sviluppo del commercio digitale di prodotti di uso comune, tra le tante conseguenze ha prodotto lavoro precario e informale. Il lavoro informale è frutto di una corsa sfrenata all’abbassamento dei costi della produzione da parte delle grandi catene di produzione globale. Per creare valore, in modo economico e rapido, si sfruttano settori di lavoro invisibile. Un lavoro che la maggior parte delle persone non sceglie, ma è costretto ad accettare per mancanza di opportunità alternative nell’economia formale. Il lavoro informale ha prodotto ulteriori diseguaglianza. Alla consolidata forbice tra lavoratori stabili e precari, si è aggiunta quella tra lavoratori formali e informali. Rischia di abbellire la realtà e di sfumare i contorni di un fenomeno che, in sostanza, è di acquiescente accettazione della negazione dei diritti per una larga fascia di lavoratori.

Quale ruolo può svolgere l’Ente Locale ed in particolare l’Amministrazione Comunale per invertire questa tendenza?

C’è da dare sostanza, insomma, a quello che chiamo il modello della Terza Economia, etica e virtuosa, cui mi sono sempre ispirato nella mia vita professionale e politica. Esistono sul territorio un discreto numero di associazioni senza scopo di lucro impegnate ad affrontare le problematiche più varie: la tutela degli anziani, l’accesso alle attività sportive per bambini e ragazzi meno fortunati, la lotta alla tossicodipendenza. Stabilire un contatto con queste associazioni è fondamentale per essere vicino al mondo dell’associazionismo, del no profit e del volontariato è normalmente rassicurante per i cittadini, per consolidare reti di collaborazione e cooperazione già attivate in precedenza, rafforzando la propria squadra con elementi della società civile al fine di risolvere problemi concreti sentiti dalla cittadinanza. Papa Francesco ce lo ricorda con chiarezza: «La cura del creato e la giustizia sociale: vanno insieme…», perché quando «l’ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone dai beni primari; quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale; e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune… non possiamo stare a guardare!».