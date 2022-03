“L’arte nel vento”, mostra diffusa sui balconi

Sono capolavori che rappresentano il mondo visto gli con occhi delle donne.

Durante i riti della Settimana Santa, e in altre espressioni di culto vissute attraversando le vie cittadine, tra le tradizioni più popolari e diffuse nei Paesi del Sud Italia e della Spagna, c’è quella di esporre dai balconi i copriletti più belli del corredo: un segno di accoglienza attraverso le bellezze dell’intimità domestica. Pratica mutuata dalle tradizioni dell’antica Roma nella quale con l’esposizione di drappi colorati venivano accolti gli eroi delle battaglie. A questa tradizione, ripresa in un festival spagnolo che si svolge a Gata de Gorgos, si ispira il progetto “L’arte nel Vento” nell’ambito del Festival internazionale di arti performative, Festival Castel dei Mondi, curata da Cinzia Dicorato. Lenzuoli dipinti, vere e proprie opere d’arte, calate dai balconi, potranno essere osservati, contemplati, incuriosendo i passanti. Si propone rievocare e favorire il dialogo intergenerazionale sui temi di alcune tradizioni che rischiano di estinguersi.

Irene Petrafesa, Stefania Ormas, Mariantonietta Bagliato, Marina Mancuso, Grazia Salierno, Francesca Di Vece, AjnoS, Angela Regina, Ezia Mitolo, Luisa Valenzano, Jara Marzulli, Maria Antonietta Barnaba, Angela Fusillo. Un gruppo di artiste pugliesi espongono ai balconi lenzuoli dipinti, una tradizione molto diffusa nei Paesi del Mediterraneo in modo particolare nel Sud Italia. Durante le processioni si faceva a gara ad esporre la coperta più bella ed originale o più preziosa che si conservava in casa, una coperta da letto magari ricevuta in dote per il matrimonio o ereditata dai genitori. La coperta esposta assumeva una doppia valenza sacra, manifestava una particolare devozione perché un oggetto sacro per la famiglia, prezioso non solo da un punto di vista meramente economico ma soprattutto da un punto di vista affettivo. In questa mostra i copriletti e le lenzuola diventano opere d’arte e rappresentano il principio di un progetto che vede protagoniste le artiste che indagano nel sociale e nell’umanità fra tradizione e attualità, ognuna con il proprio linguaggio, ma che si inserisce nel contesto e nel territorio.

“L’Arte nel vento” fa riferimento al passato, alle tradizioni, ai riti religiosi e popolari del Mezzogiorno d’Italia, un cerimoniale tramandato nei secoli da generazione in generazione, l’addobbo sui balconi con coperte e drappi preziosi al passaggio della processione, un tripudio, un trionfo di tessuti diversi e di colori in segno di saluto e devozione, esponeva la “cotre” piu’ bella tramandata dai genitori. “L’Arte nel vento”, è un progetto tutto al femminile dove fa padrona la libertà di pensiero e di espressione delle artiste (me compresa). Andria si è colorata con l’arte nel vento, la gente passeggiava immersa in questo sorprendente scenario nostalgico e artistico al tempo stesso, e come il vento ha percorso l’Italia. La prossima tappa sara’ Padova. Sarebbe auspicabile che anche la mia città, ospitasse questo evento. Il borgo antico di Taranto in un tripudio di lenzuola colorate…

Rossella DE GREGORIO