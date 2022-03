Siamo i ragazzi della Generazione Z

Siamo quelli che non studiano, che non si interessano di politica, i pigri.

Siamo cresciuti leggendo e vedendo film su mondi distopici su Virus, invasioni, guerre, rivoluzioni ci hanno accompagnato tutta la nostra infanzia.

Se due anni fa qualcuno mi avesse detto che sarebbero diventati la mia “quotidianità”, gli avrei dato del pazzo o dello scemo. Ho solo 15 anni e ho già vissuto una pandemia globale che ci ha rinchiusi in casa per mesi, milioni di morti, e adesso una guerra. La parte peggiore? Nessuno ci dice niente. Il nostro unico modo per capire quello che sta succedendo nel mondo è attraverso i social, che da molti sono ritenuti inaffidabili. Tutti i giorni vedo dei ragazzi che condividono la loro esperienza, ci raccontano e che ci aggiornano su quello che gli sta succedendo in prima persona. E la cosa ci terrorizza perché prendiamo coscienza del fatto che sono delle persone vere, con una vita e una famiglia, a cui stanno succedendo queste cose e non solo migliaia di volti sconosciuti al telegiornale. Tutti sono convinti che se non ci dicono niente ci costruiranno intorno una bolla di sapone in cui vivere a riparo dalla realtà, e forse questo metodo sarebbe andato bene quando i nostri genitori erano giovani ma adesso siamo costantemente esposti alla realtà e a delle notizie che la piu parte delle volte non capiamo e non riusciamo a isolare le notizie vere tra un mare di fake news se nessuno ci aiuta a costruire un filtro efficace. Invece di nasconderci la verità e far finta che il mondo sia tutto rose e fiori bisognerebbe che qualcuno si prendesse un po di tempo per spiegarci le cause e le situazioni che costituiscono l’attualità. A scuola i professori hanno deciso di spiegarci l’attualità in una decina di minuti per non perdere tempo. Al telegiornale si usano termini e spiegazioni che non necessariamente riusciamo a collegare tra loro. Sta quindi a noi discuterne quando possiamo e ovviamente ognuno di noi ha un’opinione diversa perché a ognuno manca un pezzo del puzzle e perché sono influenzati da familiari o amici.

Tutti hanno opinioni contrastanti e la cosa diventa molto curiosa quando si mettono a discutere la ragazza che ha paura di essere bombardata e vuole rifugiarsi in Africa e quella che alza le spalle e dice: “Ma io mica sono in Ucraina perché devo stare a preoccuparmi?” E nessuno sa rispondere.

Lucrezia SIGNORILE