Gas e idrogeno per il riciclo dell’acciaio

Alcune stime mostrano che entro il 2050 la quantità di rottame disponibile nell’UE potrebbe essere pari al fabbisogno totale annuo di acciaio, aumentando l’interessante prospettiva che il riciclo possa soddisfare gran parte del fabbisogno di acciaio dell’Unione, se la qualità sarà sufficientemente buona. L’acciaio potrebbe così diventare un materiale quasi completamente circolare.

Per ridurre le esportazioni di rottame di ferro (classificate nella voce “rifiuti” nella nomenclatura combinata), la Commissione sta valutando il Regolamento sulle Esportazioni di Rifiuti, con l’obiettivo di arrestare le esportazioni che hanno impatti nocivi per l’ambiente e la salute nei Paesi terzi e migliorare la gestione dei rifiuti. Altri provvedimenti delineati nel Piano di Azione per l’Economia Circolare, relativo alla progettazione dei prodotti, alla qualità e alla sicurezza dei materiali secondari e al miglioramento dei loro mercati, contribuiranno a fare del “riciclato nell’UE” un punto di riferimento per i materiali secondari di qualità.

Maggiore impiego di DRI in combinazione con EAF utilizzando il gas.

La riduzione basata su DRI emette meno CO2 rispetto all’altoforno e consente la produzione di acciai di alta qualità. Tuttavia, la produzione di DRI richiede gas naturale economico e facilmente reperibile. Le regioni con prezzi bassi del gas (Medio Oriente, India, Russia e Nord America) sono le principali produttrici di DRI. L’Europa, invece, avendo un prezzo del gas molto alto ha un solo impianto di produzione di DRI (in Germania, ad Amburgo, di ArcelorMittal, con una produzione di 400mila tonnellate annue), che copre una quota marginale della domanda. Selezionati player siderurgici europei importano Hot Briquetted Iron (HBI, una forma meno reattiva e quindi trasportabile di DRI) da utilizzare sia nell’altoforno per ottimizzare il mix di carica, sia nel forno elettrico dove viene mescolato con il rottame per aumentare la qualità.

Maggiore impiego di DRI in combinazione con EAF utilizzando l’idrogeno.

Questo processo sostituisce i combustibili fossili, nella fase di produzione del DRI, con idrogeno ottenuto con energia rinnovabile. È una tecnologia ormai collaudata, che consente una produzione di acciaio quasi priva di CO2. Alcuni operatori siderurgici europei stanno costruendo o testando processi di produzione dell’acciaio basati sull’idrogeno, utilizzando questo combustibile in sostituzione del PCI (carbone polverizzato) o come combustibile nella riduzione diretta.

ArcelorMittal ha progettato due impianti di produzione dell’acciaio con forno elettrico ad arco sommerso e

DRI a base di idrogeno rispettivamente a Dunkerque in Francia e ad Amburgo in Germania. Ma a fare da apripista è stata la Svezia con Hybrit, la prima acciaieria a idrogeno del mondo. La costruzione dell’impianto è iniziata nel 2018 e a settembre del 2020 sono iniziati i test. L’acciaio così prodotto dovrebbe arrivare sul

mercato entro il 2026. Sempre in Svezia verrà costruito ed entrerà in funzione nel 2024 l’innovativo complesso siderurgico H2GS su iniziativa di importanti investitori e gruppi internazionali, tra cui il gruppo siderurgico italiano Marcegaglia. L’impianto produrrà inizialmente 2,5 milioni di tonnellate di acciaio l’anno, con l’obiettivo di arrivare a 5 milioni nel 2030. In Austria, nel 2021 sono iniziati i test dell’impianto siderurgico di Kapfenberg, la cui costruzione è stata affidata ai giapponesi di Mitsubishi Heavy. Si tratta di un’acciaieria a idrogeno, che a regime produrrà 250mila tonnellate di acciaio all’anno. Mentre il prossimo decennio vedrà probabilmente modifiche di processo come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e la cattura e l’utilizzo del carbonio (CCU), l’implementazione di nuovi processi di produzione dell’acciaio sarà fondamentale e la leva fondamentale per questa transizione sarà la riduzione del minerale di ferro con l’idrogeno invece del carbone. Tuttavia, il fattore determinante per il successo di questa tecnologia sarà la disponibilità su ampia scala e a costi competitivi dell’idrogeno. Mentre CCS e CCU sono opzioni economiche sia a medio che a lungo termine, l’idrogeno è un’opportunità molto importante di fronte agli ambiziosi obiettivi climatici che si è posta l’UE. È una delle poche opzioni per ridurre le emissioni nella fornire ai produttori di energie rinnovabili un vantaggio competitivo nel panorama attuale.

L’adozione della tecnologia CCS o CCU negli altiforni esistenti comporterebbe una spesa aggiuntiva di circa

100 euro per tonnellata di acciaio grezzo e la produzione di acciaio a base di idrogeno circa 170 euro per tonnellata. Entro il 2050, con l’aumento della produzione di idrogeno e la tassa sulla CO2, la produzione di acciaio utilizzando l’idrogeno e le tecnologie CCS e CCU forniranno opzioni competitive per i produttori di acciaio. Fra il 2040 ed il 2050 i costi di queste tre tecnologie si eguaglierebbero.60

Produrre acciaio senza emissioni di CO2 avrà comunque un costo. Anche escludendo gli investimenti necessari in ricerca e innovazione, la produzione a bassa CO2 ha un costo maggiore a causa della maggiore domanda di idrogeno, elettricità e rottame di ferro. L’incremento è di circa il 20% per la riduzione diretta dell’idrogeno, rispetto a quella con il ciclo integrale tradizionale.

Eurofer stima che, rispetto alla produzione di acciaio grezzo con il metodo tradizionale (altoforno con uso di

minerale di ferro) costerebbe da 100 a 320 euro in più alla tonnellata. Questa differenza deriva principalmente da maggiori costi operativi, in particolare per l’energia a basso contenuto di CO2e la fornitura di elettricità e idrogeno.61

Se il costo aggiuntivo dell’acciaio grezzo ricade sul produttore, questo non sarà in grado di competere con

il prezzo dell’acciaio tradizionale. Se invece tale costo venisse trasferito al prodotto comprato dal consumatore finale, il costo aggiuntivo dell’acciaio verde potrebbe essere inferiore di 300 euro a fronte di un aumento dello stesso importo del prezzo di un’automobile e di 20 euro per una lavatrice. Le politiche di sostegno possono aiutare a creare nuovi mercati per i prodotti ecologici, generando una domanda dei consumatori finali per prodotti più costosi, ma più rispettosi dell’ambiente.

Se il costo aggiuntivo per la produzione di prodotti “green” non viene trasferito ai consumatori finali a causa

di pressioni concorrenziali di mercato dell’acciaio tradizionale e della scarsa domanda dei consumatori, potrebbe essere necessario fornire una compensazione temporanea per i costi aggiuntivi e adottare contemporaneamente misure per supportare l’attività dei produttori di acciaio verde.

Fonte Siderweb:Il futuro dell’industria siderurgica europea

Gianfranco TOSINI