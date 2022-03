Il “Semaforo” è l’urgenza di una nuova politica per il dopoguerra europeo

La coalizione “Semaforo” fra Spd, Grunen e Fdp vuole “Osare il progresso” e nasce per promuovere “libertà, giustizia e sostenibilità”.

Recepisce le guidelines strategiche del piano Next Generation Eu: la transizione digitale e quella ecologica, ma appare subito non rituale veder orientata la digitalizzazione in tre direzioni: “lo Stato e la democrazia” (cioè l’efficienza della Pubblica amministrazione e la libertà-sicurezza digitale dei cittadini); l’incremento degli investimenti (pubblici a leva) in infrastrutture; l’istruzione superiore, indicata come passaggio cruciale per una società educata alla tecnologia che vuole abbassare a 16 anni l’età degli elettori.

“Digitale” uguale “futuro dei giovani tedeschi e europei e la loro education”.

NGEu/Recovery per il Semaforo significa ricostruzione di una “economia socio-ecologica di mercato”, radicata nella tradizione tedesca, non meno che nell’Europa dei Trattati di Roma e Maastricht.

La sfida ambientale è da sempre critica in un Paese storicamente disseminato di miniere e imperniato su settori industriali di livello globale come auto e chimica.

La parte più “verde” del

programma Semaforo, però, non mostra reticenze e neppure ideologismi: entro il 2030 la Germania vuole de-carbonizzarsi e migrare verso l’80% di produzione rinnovabile.

Vuole rilanciare il trasporto ferroviario (aumentandone il traffico del 25%) e soprattutto vuole vedere circolare sulle sue strade 15 milioni di veicoli elettrici.

La Old Economy, cioè alla “economia di sempre” vuole caratterizzare il programma Semaforo in senso pragmatico, cioè non ideologico, su tre orizzonti.

Non può essere considerato ideologico l’impegno a portare il salario minimo orario a 12 euro dai 9,5 correnti: è invece la ricezione sintetica dell’istanza sociopolitica alla riduzione delle diseguaglianze, la più sentita su scala globale.

È in perfetto equilibrio fra politica economica e sociale, l’obiettivo di veder costruire 400mila nuove unità abitative all’anno, con un’attenzione specifica al “social housing”, cioè anzitutto all’accesso alla casa ad affitti compatibili che ha già consentito di ripopolare Berlino dopo trent’anni di Muro, facendone una capitale europea aperta ai giovani imprenditori e professionisti.

Un percorso di accoglienza sociale, con proiezione geopolitica, che presenta precisi innesti nel sistema industriale e in quello della formazione professionale. La Germania del “Semaforo” si dichiara aperta a chi viene da oltrefrontiera già in possesso di qualificazioni al lavoro, o con la volontà e capacità di impararle.

I Sindaci delle Città ucraine, di fronte al l’aggressione russa hanno saputo trasformare il proprio Civismo in Eroismo.

Immagini tragiche che giorno dopo giorno pesano sulla coscienza di tutti noi, cittadini e civici europei.

Se la pandemia ci aveva indotto a pensare che nulla sarebbe stato più come prima, la guerra porterà cambiamenti ancora più radicali, non solo ai piani alti della geopolitica, ma nella vita di tutti noi, rimettendo in discussione molte delle nostre certezze.

La politica, nelle varie formazioni fin qui conosciute, ne sarà investita in pieno già a partire dalle prossime scadenze della nostra vita democratica: i primi appuntamenti con elezioni amministrative già in programma in primavera, e quelle parlamentari e regionali in programma per il prossimo anno.

Dopo il Congresso dei Civici di Milano, è stato certamente il seminario tenutosi il 3 marzo a Roma sul tema del “Semaforo” ha espresso un contributo di notevole interesse, su cui si è soffermato il Coordinamento di Alleanza Civica del Nord FacciamoEco e Mezzogiorno Federato, confermando l’intenzione di utilizzare il Congresso Civico Riformista nazionale come lancio di una prospettiva denominata appunto “Semaforo”, come una nuova cultura politica europea, che nasce dalle grandi tradizioni politiche del secolo scorso (socialdemocratica, cattolica sociale, liberale, ecologista), adeguandosi alle nuove priorità di “sopravvivenza” che si devono affrontare: la giustizia sociale ormai persa, le nuove emarginazioni, un modello di sviluppo esaurito, la crisi ambientale; tutti problemi tragicamente evidenziati ed aggravati prima dalla pandemia, ed oggi dalla guerra.

La nostra speranza è che per quel tempo si sia infine usciti dall’emergenza comunicativa della guerra, e che sia possibile nel frattempo, coordinarsi con le elezioni amministrative, in presumibile svolgimento per il 23 maggio, di alcuni Comuni dove importanti realtà civiche saranno impegnate (Como, Alessandria, Taranto, Palermo, Spezia, Genova, forse Parma, Catanzaro e Piacenza).

Siamo ben consapevoli di una crisi profonda, probabilmente radicale del sistema politico italiano, che porta a considerare l’esperienza del semaforo, non come qualcosa di estraneo a quello che può accadere in Italia, ma qualcosa che deve essere sollecitato e spinto.

L’ecologismo si presenta come un fattore di novità, qualcosa di più forse, nel senso che la cultura e la famiglia di provenienza liberale, la cultura della famiglia di provenienza socialista, hanno bisogno della innovazione verde, non per considerare il movimento ecologista un movimento ancella, ma per trasformare in maniera significativa i propri valori, principi e programmi. Noi possiamo fare un passo in avanti innovativo, perché quella del semaforo rappresenta un’esperienza concettuale di trasformazione del sistema di principi sui quali abbiamo vissuto, un sistema politico entrato in crisi. Questo significa che i principi che hanno regolato e regolano il movimento della famiglia liberale, quelli che fanno parte della grande tradizione socialista, trasformano se stessi raccogliendo, non le tecnicalità del movimento ecologista, ma questo grande afflato per l’avvenire, che è la sopravvivenza. I diritti di sopravvivenza come qualcosa che non è limitata al momento climatico ma è tanto altro: civile strategica sociale identitaria sanitaria.

Un contesto nel quale, vengono affrontate le esperienze del semaforo, da un lato con l’ottica della definizione dei principi, dall’altro lato con l’ottica dell’accordo sui programmi. L’accordo non è più un accordo sistemico di famiglie culturali, è un accordo sui programmi, che ha la forza pragmatica dirompente di qualcosa che assume una sua verità, visibilità, continuità. Abbiamo vissuto la lunga stagione di egemonia neoliberista, e di una globalizzazione che è stata la globalizzazione dell’economia. Senza rendercene conto, sempre di più, siamo entrati in una stagione completamente diversa, nella quale la globalizzazione è una globalizzazione della sopravvivenza per la sopravvivenza, con i valori complessi e articolati che rendono necessaria ed ineludibile la governabilità, che ci impongono di parlare il linguaggio dell’avvenire: il linguaggio del civismo politico federativo che è quello sul quale stiamo lavorando. La dirompente capacità di innovazione di Mezzogiorno Federato è quella di uscire fuori da una logica di democrazia verticale, di superare il dualismo nord sud come elemento dominante nella politica italiana, di far diventare pragmatico il dettato costituzionale che attribuisce alle regioni poteri specifici, che possono essere federati. Si federano i poteri, non si federano le regioni, e federando i poteri si sostituisce alla frammentazione delle cose attuali, la sistematicità come modo di pensare, il progetto come modo di governare. Il civismo politico federativo, attraverso la lettura di ciò che è possibile fare, diventa un punto molto concreto al quale guardare: pensare per sistemi governare per progetti è la risposta più concreta che vogliamo dare, e farlo in questo contesto, in una condizione di guerra, nella quale parlare di sopravvivenza non è qualcosa di occasionale è limitato, ma è uno dei modi attraverso i quali, a questa guerra, partecipiamo anche noi, nelle forme e nei modi che ci sono dati.