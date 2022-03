Ripensare tutte le nostre politiche energetiche

Il premier Polacco, Sloveno e Ceco si sono recati a Kiev per favorire fisicamente la tregua. In due settimane, oltre 2,3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina dirette verso l’Unione europea. 1 milione sono ragazze e ragazzi minorenni, spesso bambine e bambini, in numero crescente non accompagnati da adulti. L’esodo da una zona di guerra si è trasformato nella più grande emergenza umanitaria in Europa dal secondo dopoguerra. In soli 14 giorni hanno lasciato l’Ucraina più profughi di quelli che erano stati causati dalle guerre dei Balcani, dalla guerra del Kosovo del 1999, o che erano giunti in Europa nel corso della “crisi dei migranti” del 2015-2016. Certo, si tratta ancora di poco più della metà dei rifugiati accolti dalla Turchia sul proprio territorio dal 2011 (la maggior parte dei quali siriani). Ma quel numero, oltre 4 milioni, potrebbe essere raggiunto e superato nelle prossime settimane.

Per prendere e tenere l’intero territorio ucraino, la Russia dovrebbe costantemente impiegare 600mila soldati: una mobilitazione insostenibile per chi ha mandato sul fronte ucraino i militari di leva inconsapevoli. Nel 2003 in Cecenia misero in campo 150 uomini per ogni mille abitanti di quella piccola repubblica islamica del Caucaso. Per avere lo stesso risultato in Ucraina dovrebbero impiegare 6 milioni di soldati. Quando il Cremlino avrà riconosciuto anche a sé stesso che l’Ucraina non la potrà mai conquistare, nonostante i molti sbarramenti fumogeni, sembra chiaro quale sarà il cuore del negoziato: la neutralità di Kiev. Gli ucraini sono disposti a rinviare sine die il loro ingresso nella Nato, un po’ meno l’ambizione di entrare nell’Unione Europea. Purché la loro neutralità sia quella praticata dalla Finlandia che è entrata nella Ue solo nel 1995 ma che da 80 anni è libera e democratica.

Per la Russia la neutralità ucraina può essere esercitata solo all’interno della sua sfera d’influenza, come quella di Alexandr Lukashenko, a Minsk. Putin per l’Ucraina più che alla Finlandia pensa alla Bielorussia.

I piani di Mosca prevedevano un intervento rapido e risolutivo con la caduta del regime di Kiev. Ora è evidente che questo non sia più possibile a meno di settimane di guerra dentro le città: nessun Marine americano reduce della battaglia di Falluja in Iraq, lo consiglierebbe.

Ma l’assedio di Kiev continua per “denazificare” l’Ucraina. Cresce e si intensifica l’isolamento di Putin, dentro e fuori la Madre Russia con il rischio crescente di una estensione del conflitto. Chi considera Putin un folle, prigioniero del suo disegno, non può e non deve sottovalutare una prova di forza estrema, drammatica e senza ritorno. Il ministero della Difesa di Mosca, attraverso la Tass, dopo il bombardamento sulla base di Yavoriv, al confine polacco, ha fatto sapere che “L’esercito russo conosce la localizzazione dei mercenari

stranieri in Ucraina e condurrà raid chirurgici contro di loro”.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin è uno spartiacque. In sole due settimane ha prodotto una serie di conseguenze impensabili fino a pochi giorni prima: e non solo per

le parti in causa, ma anche per il resto del mondo. Se il 2020 è stato l’anno dei grandi annunci di svolta climatica dei più importanti Paesi del mondo, con Unione Europea, Cina, Giappone e Stati Uniti che annunciavano piani ambiziosi per arrivare alla neutralità climatica entro la metà del secolo, la situazione all’inizio del 2022 è profondamente cambiata. L’Europa sembra riconoscere che la transizione sarà lunga e annuncia l’inserimento del nucleare e del gas tra le fonti “green”, ma anche questo potrebbe non bastare a gestire l’emergenza di breve-medio periodo. Nel frattempo, si parla di riapertura di centrali a carbone, per far fronte a prezzi del gas impazziti e per cercare di ridurre la dipendenza dalla Russia.

Il prezzo delle fonti energetiche è aumentato vertiginosamente. Il 7 marzo il Brent ha superato i 130 dollari al barile; il gas naturale al punto di scambio olandese ha superato in questi giorni i 200 euro per MWh decuplicando i prezzi di inizio 2021. Citigroup stima che, durante il 2022, l’approvvigionamento di idrocarburi ci costerà un trilione di dollari.

Nel 2022, la nostra bolletta energetica sarà quindi più elevata dei 750 miliardi di euro del Next Generation EU. È necessario

ripensare le nostre politiche energetiche per evitare che fondi superiori a quelli del Next Generation EU vengano utilizzati non per la ripresa economica ma trasferiti con una partita di giro ai nostri fornitori di energia.

Negli anni ‘50 e ‘60 il boom economico fu possibile grazie alla disponibilità di energia abbondante e dai costi contenuti. Dopo la guerra del Kippur e l’embargo ai Paesi arabi dell’OPEC, il prezzo del barile passò da 3 a 12 dollari, rallentando la crescita economica. Nel 1979-1980, la rivoluzione iraniana, l’invasione sovietica dell’Afghanistan e la guerra fra Iraq e Iran proiettarono i prezzi del greggio oltre i 40 dollari al barile.

Negli anni ‘70 i Paesi consumatori implementarono politiche di efficienza energetica e di sviluppo di fonti alternative al petrolio che in quel periodo copriva la metà del fabbisogno energetico totale.

elettricità venne rimpiazzato da gas, carbone o nucleare. Vennero adottate politiche di risparmio energetico: non a caso, la prima legge sull’efficienza energetica degli edifici in Italia fu promulgata nel 1973.

Le misure implementate dai Paesi consumatori permisero di ridurre i consumi mondiali di greggio dai 65 milioni di barili al giorno del 1979 a 57 milioni nel 1983. Inoltre. le compagnie petrolifere private esplorarono e misero in produzione campi nel Mare del Nord, in Alaska e nel Golfo del Messico, riversando sul mercato 6 milioni di barili al giorno di petrolio non proveniente da Paesi aderenti all’OPEC. In seguito alla riduzione della domanda e all’aumento dell’offerta di petrolio non proveniente dall’OPEC, nel 1986 il prezzo del barile scese così sotto i 10 dollari al barile.

Oggi la Russia copre il 50% delle forniture gasiere dell’Unione europea che deve spingere al massimo sull’efficienza energetica, in particolare negli edifici riscaldati con gas. Questo vuol dire non solo caldaie più efficienti ed edifici più coibentati, ma anche il passaggio dal gas a pompe di calore alimentate con fonti rinnovabili. Il contributo delle rinnovabili al nostro mix energetico deve aumentare. In Italia si potrebbero realizzare in tre anni 60 GW di rinnovabili. Questo ridurrebbe la domanda di gas di 18 miliardi di metri cubi all’anno, più della metà dell’import di gas russo e genererebbe un ciclo di investimenti di 80 miliardi di euro non legati al PNRR. Saranno necessari decenni per l’abbandono degli idrocarburi e una completa decarbonizzazione. Nel frattempo, è necessario trovare fonti di approvvigionamento di idrocarburi alternative alla Russia, come lo fu negli anni ‘70 per il petrolio OPEC.

E’ necessario massimizzare l’import da altri fornitori al fine di ridurre il gas russo. Il gasdotto Transmed, che collega l’Italia all’Algeria, ha una capacità di 33 miliardi di metri cubi all’anno di cui solo due terzi utilizzati: un suo pieno utilizzo sostituirebbe un terzo del gas russo. Ulteriori approvvigionamenti sono possibili tramite altri gasdotti come il Greenstream dalla Libia, il TEMP dal nord Europa, il TAP proveniente dal Caspio e i tre terminali di rigassificazione.

Inoltre, così come negli anni ’70 vennero messi in produzione i campi del Mare del Nord, l’Italia deve incrementare la produzione di gas nazionale. Una poco lungimirante politica “no triv”, promossa dagli stessi che avevano osteggiato il gasdotto TAP, ha ridotto la produzione italiana a 3 miliardi di metri cubi all’anno rispetto ai 20 miliardi di metri cubi prodotti negli anni ‘90. Una parte del gas russo potrebbe essere sostituita da gas italiano riducendo la nostra dipendenza energetica e migliorando la bilancia dei pagamenti. Ci sarebbe anche un vantaggio ambientale perché il nostro gas rimpiazzerebbe gas russo che viaggia per migliaia di chilometri con grossi consumi di energia ed enormi perdite in gasdotti senescenti costruiti negli anni ‘70.

L’Italia, come assicura il Ministro della Transizione Roberto Cingolani, si affretta a trovare alternative al gas russo dalla cui dipendenza potrebbe affrancarsi in 24-30 mesi e fra le strade da percorrere fondamentale è quella dei rigassificatori. Al momento, ne abbiamo tre che vanno al 60% della loro capacità di esercizio, e possono essere a breve portati a una maggiore capacità con l’introduzione dei rigassificatori galleggianti a mare con l’approvvigionamento delle navi metaniera: «Hanno la fortuna di essere mobili questi oggetti quindi si mettono in prossimità delle tubazioni e possono trasformare in mare il gas liquido e poi costruiremo altre infrastrutture nei prossimi 12-24 mesi, e su questo fronte ci sono 13 siti (per 9 le infrastrutture sono di Snam, per 3 di Edison e per 1 del fondo Ital gas storage). Gli impianti in esercizio sono quelli di Olt in Toscana (3,75 miliardi di metri cubi all’anno di capacità autorizzata, partecipata al 49,07% da Snam al 48,24% dal fondo australiano First Sentier Investors mentre il 2,69% è della società di shipping Golar Lng) e che andrà ad aggiungersi anche al rigassificatore di Panigaglia in Liguria, (3,5 miliardi di metri cubi all’anno, di proprietà di Snam), il primo impianto di questo tipo costruito in Italia, e il più grande in funzione, Adriatic Lng (8 miliardi di metri cubi all’anno), anch’esso off shore, a circa 15 chilometri dalla costa, in provincia di Rovigo, in Veneto (in cui Snam ha il 7,3% il resto è di ExxonMobil 70,7% e Qatar Petroleum 22%).

Mentre scriviamo, il Ministro è intervenuto al Senato sostenendo che per contenere l’impatto sui consumatori finali, il Governo sta valutando l’ipotesi di praticare sui carburanti un’accisa mobile, spiegando che per il costo dei carburanti da autotrazione dall’inizio dell’anno, “c’è un problema di un incremento dei costi del Brent” e un problema del costo del gas e dell’energia che serve nelle raffinerie a trasformare “che impatta sul costo finale”. Il ministro ha aggiunto che c’è “una diminuzione della disponibilità del diesel” mentre non c’è alcun problema per la benzina.

Fino a due settimane fa, stavamo assistendo ad una storia diversa. A due anni dall’inizio della pandemia, il contesto macroeconomico globale risultava in progressivo miglioramento. Oggi siamo in guerra. Tutto è cambiato e sta cambiando rapidamente. Va ripensato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La transizione richiede neutralità tecnologica per affrontare la decarbonizzazione.

A differenza di quanto purtroppo avvenuto nel passato, gli investimenti non possono essere frenati dagli estremisti del green. Senza gas non c’è transizione!

