Domenica 20 marzo u.s. si è svolta nella pineta della Batteria Cattaneo la seconda giornata ecologica organizzata dal Comitato San Francesco degli Aranci e dal Comitato per il Parco regionale del Mar Piccolo A.P.S. per la protezione degli ambienti naturali di Torre Blandamura. Nonostante il clima non fosse ideale, vi è stata una notevole partecipazione di pubblico e soprattutto di bambini, i veri protagonisti dell’iniziativa: tutto il nostro impegno per tutelare e migliorare l’ambiente è infatti finalizzato all’obiettivo di consegnare alle generazioni future un mondo migliore rispetto all’attuale, dove purtroppo prevalgono gli interessi privati a scapito di quelli della comunità. L’inizio della giornata è stata allietata dagli artisti “Pachamama” che hanno saputo coinvolgere in modo gioiosi i bambini, sono quindi stati letti dei brani di poesia ed eseguiti alcuni brani musicali strumentali. Verso le 11,00 il gruppo si è mosso per addentrarsi nella pineta e percorrere i suoi sentieri.

Il modo migliore per rispettare e proteggere l’ambiente è avere cittadini consapevoli dei beni naturali e della loro importanza per la tutela della salute umana; la prima fase della consapevolezza si raggiunge mediante la conoscenza. La passeggiata botanica-didattica, grazie alla presenza degli esperti, ha permesso di accrescere le conoscente naturalistiche dei partecipanti e di effettuare importanti considerazioni sul ruolo giocato dalla vegetazione nei diversi cicli naturali, tra i quali quello dell’acqua: boschi e suoli puliti intercettano le acque di pioggia, le quali scorrendo in profondità vanno a ricaricare le falde idriche; in un ambiente inquinato, le acque di pioggia portano in soluzione sostanze nocive che contaminano, percolando nel sottosuolo, le falde idriche rendendole non più disponibili per usi potabili ed irrigui. Nel corso della passeggiata abbiamo osservato i diversi aspetti della bella pineta di Pini d’Aleppo e le principali specie della macchia mediterranea quali il Lentisco, la Fillirea, l’Alaterno, il Mirto, la Ginestra spinosa….fino alle stupende fioriture degli Asfodeli e delle Orchidee selvatiche; anche le piante erbacee sono state oggetto di argomento da parte dei relatori che si sono soffermati sul ruolo delle diverse specie nell’alimentazione e salute umana; a tal proposito, vi sono stati interessanti feedback con i partecipanti, con racconti di ricette ed antichi usi e costumi della civiltà contadina.

Proseguendo nella passeggiata, grande interesse ed emozione ha suscitato un tratto interno del sentiero percorso, allorché la pineta ed un lussureggiante sottobosco, ricostituitisi negli ultimi decenni in modo naturale, sembravano voler avvolgere in un abbraccio ideale i partecipanti. La Natura, se lasciata a sè stessa e non disturbata, è quasi sempre in grado col tempo di ricostituire i suoi equilibri e la sua bellezza; è quanto è emerso durante l'escursione didattica dove si è constatato come la pineta, impiantata molti anni orsono e mimetizzare le costruzioni militari, ha oggi acquisito un aspetto del

Vito CRISANTI