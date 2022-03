Maria Vittoria Colapietro: «Siamo la sintesi del cambiamento»

Maria Vittoria Colapietro, Sociologa con master in bioetica, esperta dei processi formativi. Docente, progettista e tutor nei corsi professionali oss, immigrati e garanzia giovani. Ideatrice, organizzatrice e presidente del premio Nilde Iotti a Taranto. Già presidente provinciale del forum delle associazioni familiari. Segretaria della confederazione regionale consultori familiari e componente consultivo direttivo consultorio familiare Gemelli di Taranto. Candidata di Taranto Mediterranea con Rinaldo Melucci Sindaco.

La domanda è d’obbligo alla sociologa: come si affronta una campagna elettorale, se pur amministrativa, in questo clima di guerra?

Con grande apprensione! Nella nostra vita quotidiana abbiamo sempre considerato la pace come una condizione acquisita e scontata… Invece quello che sta accadendo sotto i nostri occhi ci deve far comprendere che la pace va costruita ogni momento, ogni giorno, ed ognuno di noi ad ogni livello deve sentirsi partecipe e protagonista di questa costruzione. Come dice Papa Francesco, occorre incominciare dagli ambienti in cui viviamo ogni giorno: la famiglia, la scuola, il cortile, il quartiere, la palestra, l’oratorio, gli ospedali. Quelli che a Kiev e Mariupol i missili stanno abbattendo…. Secondo Francesco, “c’è bisogno dell’aiuto di tutti per costruire un futuro migliore, ed alle istituzioni compete sostenerci, educarci ai valori veri”. “Ogni nostra azione, ogni nostro gesto nei confronti del prossimo può costruire pace”.

Ma Taranto sembra essere impegnata in tutt’altra guerra, lontana da quella che sta devastando l’Ucraina e cambiando gli equilibri internazionali…

E’ proprio questo il punto: essere consapevoli che tutto intorno a noi sta cambiando rapidamente. “Nulla sarà come prima” si diceva durante la pandemia. Un’altra guerra che ha fatto tante vittime e lasciato ferite spesso inguaribili, facendoci conoscere drammaticamente e fisicamente le vulnerabilità del nostro sistema sanitario, la sua inconsistenza strutturale, soprattutto a livello territoriale. La necessità ineludibile di proteggere i più deboli, da ogni rischio epidemico. Di garantire una assistenza dignitosa ai più fragili. La sicurezza indispensabile di una Civiltà che si misura ogni giorno sul campo.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge di cessazione dello stato di emergenza dell’epidemia da COVID-19.

Infatti. Fino a due settimane fa, stavamo assistendo ad una storia diversa. A due anni dall’inizio della pandemia, avevamo cominciato a sperare in un contesto globale di progressivo miglioramento sostenuto dalle scelte strategiche della next generation eu e dal nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi la guerra e le mire espansionistiche aggressive di Putin è uno spartiacque. In sole due settimane ha prodotto una serie di conseguenze impensabili fino a pochi giorni prima: e non solo per le parti in causa, ma anche per il resto del mondo. Se il 2020 è stato l’anno dei grandi annunci di svolta climatica dei più importanti Paesi del mondo, che annunciavano piani ambiziosi per arrivare alla neutralità climatica entro la metà del secolo, la situazione all’inizio del 2022 è profondamente cambiata. La nostra bolletta energetica sarà quindi più elevata dei 750 miliardi di euro del ngeu. È necessario ripensare le nostre politiche energetiche per evitare che fondi superiori a quelli del ngeu vengano utilizzati non per la ripresa economica ma trasferiti con una partita di giro ai nostri fornitori di energia. Oggi tutto va ripensato ed aggiornato.

Ripensato come?

La nostra lista rappresenta la sintesi del cambiamento. La visione della Città che esprimiamo. Chi si propone di governare una città deve saper esprimere una visione che sia attrattiva e coinvolgente della Comunità che la vive. Non basta proporsi sorridenti e a braccia conserte per attrarre consensi. Spesso purtroppo dietro quei volti sorridenti c’è il nulla assoluto e la sterile contesa di uno scranno. Quei sorrisi appaiono come una provocazione e inducono rabbia e sconforto. La transizione si compie soprattutto attraverso la qualità della governance. Taranto Mediterranea vuole essere diversa. Vogliamo rappresentare la cultura, la vocazione, la “bellezza” che contraddistingue il mediterraneo che unisce e non divide e che sempre più va assumendo un ruolo strategico per il mezzogiorno europeo.

Taranto che ruolo può avere in questo contesto?

Il ruolo che è proprio di una città mediterranea. Abbiamo sempre citato, spesso a sproposito, il nostro ruolo geograficamente strategico, mentre nei fatti eravamo tagliati fuori dalle rotte commerciali e dall’ international trading. Oggi i nuovi equilibri geopolitici ed economici che si vanno determinando, rappresentano una opportunità che va colta ed espressa attraverso una visione mirata del nostro territorio. Rinaldo Melucci ha il merito di averlo compreso e di essersi speso in questa direzione e per questo va sostenuto. Tuttavia occorre “fare sistema”. Taranto ha titolo a farlo esprimendo potenzialità che la rendono unica e fra le maggiori città del mezzogiorno. Sui nostri manifesti abbiamo scritto: “Pensare per sistemi e governare per progetti”. E’ la strada, l’unica, che va percorsa come sfida positiva, che unisce il territorio e costruisce una Comunità con le sue legittime ambizioni. Il ponte che è un pò il nostro brand, deve esserlo verso il mediterraneo della pace e dello sviluppo sostenibile.