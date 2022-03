Aspromonte, Napoli e Marsala

Sulle tracce dell’uomo neolitico dell’Aspromonte, Dantedì Artecard. Scabec, la società in-house della Regione Campania, assieme al MANN a Palazzo Reale di Napoli, La statua di Venere è tornata in esposizione al Museo Lilibeo di Marsala, tre itinerari dell’arte e dell’archeologia da svolgersi dalla Campania in Sicilia, passando per la Calabria. “L’Aspromonte è il primo Parco in Italia ad aver avviato i laboratori sull’archeologia divulgativa e imitativa sulla preistoria. Il progetto è entrato nel vivo con lo svolgimento ed il completamento delle prime due fasi, con attività di formazione rivolte alle Guide ufficiali del Parco e agli operatori dei centri visita”.

Così l’Ente Parco reggino che ha avviato il progetto di archeologia divulgativa e imitativa sulla preistoria “Sulle tracce dell’uomo neolitico dell’Aspromonte”, il primo nel suo genere svolto nell’ambito delle Aree protette italiane. L’obiettivo è quello di ricostruire l’evoluzione dell’uomo che ha vissuto sul territorio aspromontano a partire dal Paleolitico e sarà indirizzato, nella sua fase attuativa e conclusiva, alle scuole e agli ospiti delle strutture d’accoglienza del Parco, accompagnando i ragazzi alla scoperta dell’uomo preistorico, attraverso la realizzazione di alcuni laboratori per far scoprire quale fosse la vita di quanti abitavano questo meraviglioso massiccio montuoso in quel periodo. Terminata la fase di formazione, il progetto si trasferirà nei centri visita, dove saranno allestiti appositi spazi per i laboratori didattici, destinati agli studenti, dove sarà possibile sperimentare nuovi approcci per un apprendimento dinamico della storia che ha riguardato l’area del Geoparco dell’Aspromonte. Dal 10 Marzo l 25 aprile turisti e appassionati nel loro tour a Napoli potranno intraprendere un itinerario culturale grazie al lancio di una versione speciale di campania artecard, pass che da oltre da oltre 10 anni mette in rete i principali luoghi della cultura di tutta la Campania, con Dantedì Artecard. Scabec, la società inhouse della Regione Campania, assieme al MANN e a Palazzo Reale di Napoli, si preparano così a celebrare il 25 marzo, ovvero la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

Talal KHRAISL’obiettivo è promuovere la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e la Giornata nazionale istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri. I titolari della Dantedì Artecard potranno ammirare le due mostre dedicate al padre della lingua italiana: “Dante a Palazzo Reale” e “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN”, quest’ultima realizzata con il contributo della Regione Campania. In aggiunta, questo pass a edizione limitata offre la possibilità di visitare i principali musei di Napoli e della Campania e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico cittadino grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania. La statua di Venere è tornata in esposizione al Museo Lilibeo di Marsala, da dove mancava da oltre un anno. Il nuovo allestimento, necessario a causa del precario stato di conservazione del piano d’appoggio dell’opera, ne migliora l’esposizione e valorizza il “guscio” che l’architetto Minissi aveva progettato per il Museo nel 1986 e che accolse per un breve periodo anche l’Auriga di Mozia. “Il ritorno in mostra della Venere, che accoglie i visitatori nel percorso espositivo all’interno del Museo Lilibeo rappresenta simbolicamente la rinascita della bellezza che accompagna quella “primavera dell’archeologia” che negli ultimi tempi sta facendo rifiorire i parchi archeologici e i musei della Sicilia. Realizzata in marmo greco di Paros, l’opera raffigura Venere secondo l’iconografia dell’Afrodite pudica. Rinvenuta nel 2005 nell’area archeologica adiacente la chiesa di San Giovanni al Boeo, in occasione degli scavi diretti dell’archeologa Rossella Giglio, è una copia romana del II secolo d.C. ispirata a un originale ellenistico di scuola microasiatica molto apprezzato nell’Impero, specialmente in contesti architettonici che prevedevano la presenza dell’acqua (ninfei). “La rappresentazione della dea seminuda – precisa Anna Maria Parrinello, direttrice del Parco archeologico Lilibeo-Marsala – é caratterizzata da un finto pudore e da una sensualita’ che la rendono simile ad una donna piu’ che ad una divinita’, come ha evidenziato Guy De Maupassant ammirando la Landolina di Siracusa che appartiene allo stesso tipo iconografico, una variante della Venere marina (Afrodite Anadiomene). La statua e’ uno dei pezzi piu’ pregiati del museo e la sua esposizione e’ un elemento di grande attrattiva”. Nel settembre del 2005 la statua fu esposta a Trapani in occasione dell’America’s Cup, nella Mostra “L’isola del mito”. A gennaio 2008, la Venere ando’ in esposizione a Bonn per la Mostra “Sicilia. Impronte del mito da Ulisse a Garibaldi” al Kunst und Ausstellungshalle der Bdr, dove fu rimessa in piedi con piedistalli di acciaio realizzati dalle maestranze di quel museo. Ritornata a Marsala, la statua e’ rimasta esposta nel Museo Lilibeo fino all’inverno dello scorso anno, quando é stata rimossa a causa di problemi al piano pavimentale della teca.

