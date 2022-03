Martedì 22 Marzo è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Acqua, come voluto dalle Nazioni Unite sin dal lontano Dicembre 1992 e anche a Taranto si è discusso di “acqua” grazie alla lodevole iniziativa del, Lions Club Taranto Poseidon che ha deciso di celebrare la Giornata con una interessantissima conversazione dal titolo “Chiare, fresche et dolci acque… dall’acqua reale all’acqua virtuale”, che si è tenuta ieri alle ore 19:00 nella sala Conferenze del Dipartimento Jonico Uniba (ex Caserma Rosssarol) alla presenza, tra gli altri, di numerose autorità militari, civili e lionistiche. Dopo una introduzione della Presidente Rosa De Benedetto, l’ing. Antonio Tagliente, esperto nel trattamento e distribuzione delle acque in ambito industriale, ha relazionato sul tema.

La conversazione ha dapprima fatto il punto sulle ultimissime frontiere della ricerca internazionale sull’origine dell’acqua, esplorando le suggestive ipotesi emerse a seguito di recentissime ed affascinanti scoperte e ha proceduto poi ad analizzare criticamente la disponibilità della risorsa idrica sul Pianeta grazie al cosiddetto “indice di stress idrico”, inevitabilmente legato ai consumi e alle caratteristiche geomorfologiche e climatiche di un territorio. Sono stati successivamente introdotti ed efficacemente spiegati i nuovissimi ed utilissimi concetti di “acqua virtuale” e “impronta idrica”, indispensabili strumenti nello studio della gestione consapevole e sostenibile della risorsa idrica. Il “problema acqua” è stato poi illustrato concentrando le riflessioni sulle sue principali cause: l’incremento continuo della popolazione mondiale, la variabilità climatica e l’inquinamento di fiumi, laghi, terreni e falde sotterranee. Descritto il problema, sono state poi illustrate alcune possibili soluzioni sia di tipo gestionale (contenimento degli sprechi, riciclo e riuso) e sia di tipo tecnologico (impianti per la produzione di acqua dolce dall’acqua salmastra e anche dall’acqua del mare), già in uso sul Pianeta per far fronte agli impellenti bisogni delle popolazioni di alcuni territori.

Infine, il relatore ha voluto porre all’attenzione dei presenti gli impegni che le Nazioni Unite hanno preso con l’obiettivo 6 dell’Agenda 2030: garantire la disponibilità equa della risorsa idrica agli oltre due miliardi di abitanti del Pianeta che oggi non hanno accesso diretto e continuo all’acqua per soddisfare i propri bisogni igienico-sanitari e a coloro, più di un miliardo di persone, che non hanno nemmeno accesso diretto all’acqua potabile. L’interessante e coinvolgente conversazione si è conclusa con un antico proverbio dei nativi d’America, che ben riassume il nuovo atteggiamento che tutti dovremmo avere nei confronti dello sfruttamento delle risorse naturali: “Non abbiamo ereditato la Terra dai nostri Padri ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri Figli”. Al termine della serata, la poetessa Vita Sangermano ha declamato alcune suggestive poesie sull’acqua.

Antonio TAGLIENTE