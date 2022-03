Il Sud, la crisi e le misure del Governo

La crisi energetica con il conseguente aumento dei costi rappresenta un problema per tutti ed è giusto e legittimo che Governo e Parlamento affrontino questa emergenza studiando e proponendo soluzioni adeguate ed equanimi, ma esiste un problema di fondo che è rappresentato dal fatto incontrovertibile che le regioni del sud Italia subiscono un danno fortemente maggiore rispetto al resto del Paese. I costi di trasporto dei prodotti incidono in modo diverso se operi nella pianura padana collegata con tutto il mondo in maniera veloce e con costi e distanze minori rispetto a chi opera a Mazara del Vallo o a Taranto e deve fare raggiungere, ai suoi prodotti, il centro d’Europa.

L’Assessorato siciliano all’economia, in collaborazione con l’istituto universitario di statistica e Prometea ha dimostrato che l’insularità ha un costo per l’economia della regione di sei miliardi e mezzo annui e la parte preponderante di questa cifra è rappresentata dai trasporti. Se tutte le regioni del mezzogiorno facessero eguali studi si renderebbero conto come i loro produttori sono costretti a partire con un handicap che i cavalli più in forma possono tollerare, i nostri imprenditori certamente no. Questa premessa mi serve a dare forza al mio dissenso rispetto alle misure prese dal Governo, dissenso che diviene un appello al parlamento per modificarle ed integrarle. Oggi il tema non è agevolare il costo del gasolio per i trasportatori, ma quello di comprendere quali interventi occorre fare per i produttori, cioè quelli che pagano il trasporto. E così avremo la possibilità di rendere competitivi in Europa i prodotti agro industriali e manufatturieri del Mezzogiorno che oggi scontano un altro incredibile evento che voglio raccontare: le sanzioni alla Russia hanno fatto si che i prodotti agricoli marocchini, che sino a ieri la Spagna etichettava come spagnoli per immetterli nei mercati europei, sono improvvisamente tonati ad essere marocchini, ma si sono moltiplicati perché adesso comprendendo anche quelli spagnoli divenuti adesso marocchini, perché il Marocco non applica le sanzioni alla Russia.

Il Risultato è che la fetta di quel mercato che era coperto dalle produzioni del mezzogiorno vengono sostituite dalle produzioni ”marocchine” mentre i nostri produttori hanno una parte delle produzioni in cerca di collocazione e con l’ulteriore problema del costo raddoppiato dei trasporti. Probabilmente questi sono fatti che dovrebbero essere affrontati dal Ministro degli esteri, forse dai commissari europei tra i quali brilla il nostro ex Premier Gentiloni, ma soprattutto dovrebbe vedere una rivolta in parlamento dei rappresentanti di quei territori e di quei legittimi interessi. Consiglierei un corso accelerato ai parlamentari meridionali facendo loro studiare le azioni dei parlamentari leghisti che sono riusciti a costruire un paese dove strade veloci, ferrovie velocissime, sanità super equipaggiata, asili nidi per tutti e così via si sono realizzati con leggi e fondi dello stato che dovrebbe esser eguale per tutti, ma si è scoperto come farlo più eguale per alcuni. Ma forse non basterebbe istruire chi non ha capito da solo una verità che tocchiamo con le nostre mani, probabilmente serve costruire questo Movimento che porti le ragioni del Mezzogiorno ad essere rappresentate nel parlamento. Servirebbe anche essere governati da una classe dirigente capace di trasformare l’Italia riaccendendo la grande locomotiva del sud, l’unica capace di darci un nuovo boom economico perché possiede i fattori economici disponibili. Ai meridionali presenti nel Governo dico che spero solo che abbiano capito gli errori che si stanno facendo e che siano solo costretti ad obbedire per ragioni di “stato”. Hanno un grande precedente: quando si stabilì che l’autostrada A1 si sarebbe fermata a Napoli tagliando fuori il meridione ai vertici di questo paese non c’era un polentone, ma Aldo Moro che di nascita proviene dalla Puglia. Probabilmente occorre uscire dalle logiche dei partiti nazionali e avere il buon senso di farsi rappresentare da chi ha un solo cordone ombelicale ancora funzionante e lo ha con il proprio territorio e solo con esso.

Salvatore GRILLO

Presidente del Consiglio nazionale di Mezzogiorno Federato