La Generazione Z. Urlo alla libertà!

La libertà non è uno spazio libero. La libertà’ è partecipazione…. Citava la canzone di Giorgio Gaber. La mia immagine rappresenta il volto di un ragazzo che urla la libertà in maniera disperata con tutta l’energia che ha. Oggi si è abituati a essere liberi, a strillare la propria opinione ad urlare in faccia le verità o la nostra verità, scrivere sui social come leoni da tastiera, ad inveire contro un’opinione diversa dalla nostra. Ma è stato sempre così? La storia ci insegna che la libertà è stata ottenuta da gente, che per il suo prossimo per i propri ideali per la salvaguardia della democrazia, ha donato la propria vita. Dai libri storici apprendiamo, come la libertà è stata lo scopo di molte guerre civili o addirittura mondiali come per esempio la guerra di secessione americana. Durante questa guerra Édouard René Lefebvre de Laboulaye ipotizzò la creazione di un monumento da regalare agli americani. Un gande dono in segno di fratellanza, giustizia e libertà. Il vero nome dell’opera di Frédéric Auguste Bartholdi è Liberty Enlighting the World (La libertà guida il mondo) poi comunemente chiamata Statua della Libertà.

La statua visibile a 40 km di distanza da New York è la prima immagine degli stati Uniti d’America rappresenta un’allegoria della libertà. Quando si pensa alla libertà la prima immagine che ci viene in mente è la Statua della Libertà. L’emancipazione, ci ha insegnato che possiamo urlare la parola pace, la dobbiamo gridare tutti uniti, partecipando attivamente per la salvaguardia di questi diritti tanto desiderati, quanto rifiutati dalla mala società. A differenza del passato, dove c’era un governo assoluto, dove il potere era concentrato nelle mani di un singolo, oggi, in Italia (a differenza di altri paesi), c’è un governo dove la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente dal popolo, generalmente identificato come l’insieme dei cittadini che ricorrono in generale a strumenti di consultazione popolare. La democrazia ci insegna a rispettare ciò che dice il prossimo, non per forza condividerlo, ma riuscire ad accettarlo avendo il coraggio di urlare. Secondo Giorgio Gaber La Libertà non è stare sopra un albero, non è uno spazio libero, ma bensì essa è il pensiero di poter parlare e pensare senza ostacoli in uno stato libero. La parola libertà è un nome con un significato fortissimo intendibile in mille modi diversi, ma il significato principale di questa parola è il diritto alla libertà morale dell’individuo.

Rossella DE GREGORIO