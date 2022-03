La nuova occasione da non perdere

Pietro Nenni divideva la política in due categorie: “quelli che la fanno e quelli che ne approfittano”. Dopo gli anni della “damnatio memoriae”, e dopo trent’anni di lungo declino dei partiti, sono ormai in molti quelli che prospettano un ritorno della Politica fondamentata sugli ideali e sulle culture della nostra Storia Repubblicana. Ricordo come molti degli argomenti, oggi utilizzati da vecchi e nuovi profeti, sono sempre stati sostenuti con convinzione e dignità da pochi, autentici socialisti che invano, negli anni passati, cercavano di ricostruire una casa comune. Mi sono illuso per anni che il PD potesse diventare un partito con una chiara identità socialista e riformista.

Però, La Storia del nostro Paese purtroppo insegna che l’unica esperienza autenticamente riformista è stata quella del tanto vituperato Partito Socialista Italiano. Quell’esperienza fu tragicamente stroncata però oggi dopo trent’anni rivive, in un mondo profondamente cambiato e con attori diversi, per l’incapacità del sistema politico italiano di riformare se stesso e le proprie istituzioni. Rispetto al Socialismo che verrà, il cammino e’ ormai segnato da tempo. Penso alla necessità urgente di costruire un’area verde e socialdemocratica; i temi ambientali sono essenziali, inscindibili e dirimenti per le nuove ragioni del Socialismo. Questa esigenza nasce da un sentimento diffuso che alberga nella società e nelle nuove generazioni. Dai tanti socialisti di fatto che sono socialisti senza saperlo. Da culture ed esigenze diverse: riformiste, ambientaliste, solidaristiche. Da sentimenti di autentico progresso. Dalle battaglie concrete che si vivono nei territori e nel mondo del lavoro. Dal bisogno impellente di ridare certezze e punti di riferimento a milioni di persone che vogliono non solo una redistribuzione delle risorse e delle opportunità più equa e più giusta ma, allo stesso tempo, chiedono strumenti politici ed economici concreti ed efficaci per salvare il Pianeta. A tutte queste esigenze bisogna dare forma e sostanza, identità e cultura política, facce nuove, idee ed ideali chiari; il minimo comune denominatore che unisca tutti gli autentici riformisti non potrà non essere quello del Socialismo Democratico ed Ambientalista. Esistono, a questo propósito, esempi concreti come quelli delle socialdemocrazie scandinave che declinano in modo efficace libertà e giustizia sociale, sviluppo ed ambiente.

Quelli scandinavi saranno i primi Paesi del mondo, nel 2030, a liberarsi totalmente dalle energie fossili e, senza dubbio, sono già oggi i più evoluti e meno diseguali del pianeta. E’ al loro “welfare state” e al loro straordinario modello educativo che dobbiamo guardare, con interesse e attenzione, e non di certo a modelli di sviluppo anacronistici e insostenibili come quello americano, cinese o russo. L’ultimo esempio sulla necessità di declinare le ragioni e le necessità del mondo ambientalista con quello socialdemocratico ci viene fornito dalla coalizione Semaforo che governa a Germania e propone programmi politici di autentico progresso. In Italia, però, la responsabilità principale dovrà essere quella di tracciare percorsi e mappe ideali per orientarci ed orientare gli altri. Opportune alleaze, integre e ragionate, con il vasto mondo liberaldemocratico sapendo, però, che il Socialismo per poter funzionare ha bisogno di essere libero dall’“Economicismo”. Ma sopratutto ha bisogno di delimitare il suo perimetro, il suo raggio d’azione e la sua autonomia per poter incidere ed essere efficace. Per queste ed altre ragioni non possiamo confonderci con una indistinta e generica forza europeista e liberale: le nuove generazioni non capirebbero dove vogliamo andare.

Tra l’altro il Partito Democratico che continua a proporre un riformismo senza identità ci dà la possiblità, come non mai, di costruire una casa comune. L’imperativo politico e morale dovrà essere quello di costruire un’area socialista, ambientalista e riformista che occupi lo spazio politico di tutti quelli che non vogliono morire moderati e di centro. Nei prossimi mesi, i socialisti europei dovranno prendere tutti, inevitabilmente, questa direzione. Perchè, come già, Pirandello avvertiva: “quando tu riesci a non avere più un ideale sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido”. I partiti “ad personam”, che tanto male hanno fatto all’Italia, sono ormai al capolinea. Con l’esperienza Draghi non avranno più ragion d’essere. Servirà invece un partito corsaro, con una forte e ben definita identità, che sappia ritrovare il gusto della Politica e tessere nuovamente i rapporti con le nuove generazioni. Un partito coraggioso che sappia indignarsi ed aiutare concretamente, dovunque non vengano rispettati i diritti umani e le libertà essenziali, senza calcoli opportunistici o, peggio ancora, adducendo ambigue ragioni di Stato.

In tutti questi anni, non una parola dal PD sul tragico destino di Julian Assange, sul “lawfare” (l’utilizzo della giustizia per fini politici) in Sud America: una sorta di Mani Pulite estesa a tutto il continente latinoamericano. Sulla interminabile tragedia palestinese e siriana, sullo Yemen, sull’Africa, su quanto sta accadendo in Myanmar (ex Birmania), sulla violazione sistematica dei diritti umani in Turchia ed Egitto. Nessuna presa di posizione sul ruolo dell’ONU e della NATO, istituzioni che devono necessariamente essere riformate. Non una parola sui poteri tecnocratici e finanziari nazionali ed internazionali che distruggevano l’Italia ancor prima della pandemia. Un silenzio assordante su altre, troppe ingiustizie che potrei continuare ad elencare. Ecco, c’è bisogno di un partito coerente e consapevole dove i giovani possano capire con chiarezza il nostro progetto di società; e che, grazie ai valori ed ai principi sempiterni del Socialismo, si può uscire dalla crisi e progettare il futuro. Dopo trent’anni il momento è adesso.

Vito ADAMO