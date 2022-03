Covid e necessità della sanità devastata

I l premier Draghi ci ha reso edotti del contenuto del dl riaperture. Questo dl, largamente condiviso da tutte le forze politiche, ha dato grande soddisfazione anche alle aspettative di tanti nostri connazionali che da tempo attendevano gli interventi da adottarsi dopo la fine dello stato di emergenza. Senza entrare strettamente nel merito e checché se ne dica, si può compiutamente sostenere che, di fatto, questo dl sia un “liberi tutti”. Siamo tutti esausti e provati da questi ultimi anni di pandemia e vorremmo poter dire di esserne fuori, ma corre l’obbligo di chiedersi se è veramente così. I vaccini hanno certamente determinato una svolta, il numero dei nostri connazionali vaccinati è considerevole ed è tra i più alti d’Europa e questo ha ridotto il numero dei ricoveri nelle terapie intensive ed il numero dei decessi, anche se, in molti ospedali di medie e grandi dimensioni ciò che è stato raggiunto è meramente un plateau, ovvero una sostanziale identità numerica tra ricoveri e dimissioni.

Sta di fatto, però, che il dato di ieri, parla di 77.000 nuovi contagi in un solo giorno e che la Calabria, ad esempio, ha numeri diversi dal resto del Paese, numeri che raccontano di un innalzamento della percentuale dei contagi negli ultimi 10 giorni superiore al 40%. Gli epidemiologi più indipendenti ed autorevoli, continuano a richiamare alla prudenza, avvisando che prima della endemizzazione, dobbiamo aspettarci altri picchi ed altre varianti, rispetto alle quali, il convincimento che possano essere sempre meno aggressive, non è supportato da nessuna valida motivazione scientifica ed è, pertanto, auspicabile ma ben poco realistico. Il considerare una banale infezione endemica il SARS-CoV-2, solo perché circola Omicron (il cd virus buono) è un dato contrario ad ogni evidenza scientifica.

Tra i tanti temerari effetti del provvedimento varato ieri, c’è lo scioglimento del comitato tecnico scientifico e l’abolizione della colorazione attestante il rischio differenziato per ogni regione. Con particolare riferimento a queste due scelte, mi pongo alcune questioni: -è giusto lo scioglimento del cts in permanenza di un incerto andamento della pandemia che con ogni probabilità necessiterà, comunque, della adozione di provvedimenti correttivi in linea con la osservazione del fenomeno ed in linea con gli esiti delle ricerche scientifiche in corso? – I numerosi studi che dimostrano la temibile gravità delle conseguenze del Long-COVID non dovrebbero indurre oltre che ad un approccio più cauto a questo delicato periodo, anche alla permanenza di un rapporto continuo e costante con professionalità scientifiche in grado d’indirizzare le scelte? -Può una classe politica, mediamente ignorante, sottomessa, asservita e certamente inadeguata alla delicatezza del momento storico, garantire interventi giusti e tempestivi in assenza di supporto scientifico? -Lo scioglimento del cts potrebbe essere la precostituzione da parte del governo di un alibi, che gli consenta, di fronte alla futura evidenza di errori prognostici, di invocare proprio la mancanza di quel supporto che adesso, avventatamente, ritengo non più necessario? Ed ancora, -È giusto togliere la possibilità di graduare regionalmente il rischio e le misure idonee ad attenuarlo, attesa la enorme diversità di andamento dei contagi ed atteso l’enorme divario tra la quantità e qualità di servizio sanitario offerto dalle singole regioni? – Scenari di sanità devastate come quelle di molte aree meridionali, in caso di necessità immediata, per repentino aggravamento dei contagi e saturazione dei posti disponibili negli ospedali e nelle terapie intensive, in assenza di differenziazione del rischio, quanto dovranno attendere per la emissione di provvedimenti idonei? -Nelle more che il governo nazionale si faccia carico delle differenti condizioni di aree specifiche eventualmente più aggredite dalla SARS-COV-2 e di presidi saturi, che sorte toccherà nei nostri territori ai malati gravi di covid ed agli altri pazienti ricoverati o in attesa di ricovero? –Non siamo forse nuovamente di fronte ad uno scenario politico che sacrifica parte del territorio nazionale ( ed i suoi abitanti) alle esigenze economico finanziarie della restante parte del Paese, senza che alla parte sacrificata, pervenga alcun serio vantaggio commisurato al rischio che le si impone di assumere, e senza che si sia affrontato il problema della equiparazione dei livelli di prestazioni sanitarie tra le diverse regioni?

Se questi dubbi hanno un qualche valido fondamento, dove sono le rappresentanze parlamentari del nostro mezzogiorno e, soprattutto, dov’è la loro tutela dei territori? Perché non si sente la loro voce e dov’è il rispetto del dovere che hanno assunto con il mandato alla rappresentanza? Temo che molti dei nostri rappresentanti parlamentari stiano anteponendo la ricerca di garanzie politiche per la propria rielezione, al fedele svolgimento del loro mandato e temo, ancor di più, che di questa infedeltà, molti elettori perderanno memoria, quando saranno chiamati, ancora una volta, ad accordargli il loro consenso. Qualche mese addietro i nostri balconi erano pieni di striscioni con la scritta “Andrà tutto bene” ed erano in tanti a scandire con convinzione la frase: “ Non ci si salva da soli”. Oggi quegli accorati appelli alla solidarietà e condivisione sono sconfitti, l’imperativo non è più tutelare la vita, o almeno non è tutelare la vita di tutti, e quel “andrà tutto bene”, è diventato “andrà tutto bene per qualcuno” ma fuori della cerchia di quei qualcuno per i quali andrà tutto bene, restano e resteranno, purtroppo e come sempre, i poveri, gli ultimi, gli emarginati, i fragili ed il nostro Sud.

Francesca STRADICÒ