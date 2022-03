La “follia” di Putin emerge in tutta la sua lucidità

A volte capita di leggere romanzi che anticipino la realtà. Ken Follett nel suo “Per niente al mondo” pensava che il pericolo venisse dalla Cina, nella realtà dei nostri giorni è arrivato dalla Russia: ciò che è simile nel suo racconto è l’escalation, il rischio che Putin possa fare “qualcosa di peggiore rispetto a quello che ha già fatto”. Il potere assoluto corrompe la mente: “Lo abbiamo visto in una enorme stanza con tutti i suoi uomini all’estremo opposto. Un uomo razionale comprenderebbe che non è questa l’immagine da dare del proprio governo, ponendosi al confine dell’irrazionalità. Le cancellerie occidentali si interrogano sulla salute mentale dello zar, ma forse “fare il pazzo” fa parte di una strategia tutt’altro che da folle. Il 69enne, recluso nel suo palazzo dorato, circondato da collaboratori sempre meno numerosi e più ossequiosi, detentore di 6mila testate nucleari, appare «scollegato dal mondo contemporaneo, e preferisce scavare nella storia e nella sua ricerca personale della grandezza».

Quando, nel suo discorso alla nazione, nega de facto l’esistenza dell’Ucraina da una prova del suo essere “un po’ spostato”. C’è però anche chi è convinto che nelle manovre ucraine di Putin si celi un disegno non così instabile: William Burns, è convinto che Putin non abbia una via d’uscita praticabile dalla guerra. Sta cercando di guadagnare tempo con finte trattative. Ha rinchiuso il suo Paese «in una bolla di propaganda e non sarà in grado di tagliare fuori all’infinito i cittadini dalla verità. Stanno filtrando informazioni sui militari morti e feriti tornati in Russia. E le persone cominciano a rendersi conto delle dure conseguenze economiche delle sanzioni. Fonti informate riferiscono di oltre 15 mila russi imprigionati, colpevoli di manifestare contro la guerra. Putin, dopo il fallimento dell’occidente in Afghanistan, ha pensato che fosse il momento migliore per terminare il lavoro iniziato nel 2014, il disegno di prendere l’Ucraina sotto il controllo russo. Se l’Occidente inizia a pensare che Putin sia impazzito, può essere per lui un vantaggio strategico. I leader atlantici potrebbero sentirsi costretti a fare più concessioni alla Russia. L’obiettivo di Putin era la “denazificazione” dell’Ucraina, fino a che non si stabilisce un cessate il fuoco durevole, e i due nemici mettono per iscritto le loro linee invalicabili e lo spazio per un compromesso, ogni concessione per lui sarebbe una sconfitta. Le trattative in corso appaiono come un pretesto per guadagnare vittorie sul campo. I mediatori, per importanza crescente oggi in campo, sono Turchia, Israele e Cina. Erdogan non ha quasi nulla da perdere nel conflitto, ma la Turchia non ha un reale peso negoziale. Israele invece avrebbe molto da perdere se prendesse le parti di americani ed europei.

I russi hanno un importante ruolo di contenimento delle attività di iraniani ed Hezbollah libanese alle frontiere settentrionali. Israele è estremamente riluttante ad applicare sanzioni alla Russia. La sottosegretaria di Stato americana Victoria Nulan è stata chiara: “Non potete diventare l’ultimo paradiso di denaro sporco che alimenta le guerre di Putin”. Uno dei mantra d’Israele è di essere l’unica democrazia occidentale in Medio Oriente, ma è anche l’unica democrazia che occupa la Cisgiordania palestinese; non applica le sanzioni contro Putin e oligarchi: quelli di origini ebraiche, hanno anche la cittadinanza israeliana: possiedono giornali, televisioni, investono nell’edilizia, hi-tech, banche. Il vero negoziatore per gravitas, massa critica, economica e politica è la Cina. È quello che avrebbe più da perdere ma anche da guadagnare. È tuttavia anche il più riluttante. Xi non è Putin e la Cina non è la Russia ma non sarebbe saggio ignorare i paralleli crescenti. I cinesi hanno sempre imparato dagli errori russi: il caos delle riforme di Gorbaciov, della democrazia di Eltsin, l’incapacità di cambiare l’economia e di modernizzare il paese. E’ possibile che Xi si sia pentito di aver chiamato “senza limiti” l’amicizia con Putin, due settimane prima che invadesse l’Ucraina. Una volta di più sta imparando da un altro sbaglio catastrofico: la resistenza ucraina e l’inaspettata compattezza d’Occidente sono propedeutici all’eventuale aggressione a Taiwan. Deng Xiaoping amava spesso citare Lord Palmerston: “Non abbiamo alleati eterni e non abbiamo nemici perpetui. I nostri interessi sono eterni e perpetui”.