L’esperienza sindacale al servizio di Taranto

Giuseppe Siragusa, già Coordinatore Esecutivo di Fabbrica FIM-CIS e Coordinatore Provinciale del movimento politico Cristiano Socali fondato da Pierre Carniti. Una lunga esperienza nel mercato del lavoro maturato in Italia Lavoro sulla gestione rete analisi e promozione occupazionali, concertate con gli Enti Locali su nuovi bacini occupazionali con ruolo di promozione/informazione alle imprese rispetto agli strumenti economici e normativi a favore di lavoratori LSU. Oggi candidato a sostegno di Rinaldo MELUCCI nella lista TARANTO MEDITERRANEA.

La sua esperienza sindacale e di gestione attiva del mercato del lavoro come ritiene possano essere utilizzate nella governance amministrativa della Città?

L’esperienza e la competenze maturata con Italia Lavoro promuovendo forme innovative di occupazione e di lavoro coerenti con uno sviluppo sostenibile che confluirono nel “libro bianco sul mercato del lavoro” alla cui stesura ebbe un ruolo determinante il giurista Prof. Marco Biagi, costituiscono un bagaglio di grande attualità per un territorio che voglia cogliere opportunamente la sfida della transizione.

Quindi per lei il terreno privilegiato d’impegno politico e amministrativo sarà quello del lavoro?

Assolutamente si! Insieme a quello altrettanto decisivo della formazione. Del resto la next generation Eu e il piano nazionale di ripresa e resilienza hanno puntato sul ruolo del Mezzogiorno come piattaforma logistica nel Mediterraneo e la nostra città è certamente un punto di riferimento fra i più importanti per il suo ruolo euromediterraneo. Per questo ho contribuito attivamente alla formazione di Taranto Mediterranea e ho deciso di candidarmi

Ma lei ritiene che Taranto Mediterranea possa svolgere un ruolo incisivo.

Le idee e le proposte come sempre camminano con le gambe degli uomini e delle donne. Ma è importante che le idee e le proposte ci siano per costruire una visione del territorio e della Città. Rinaldo Melucci ha dimostrato di avere una visione e di lavorare per questa visione. Altri, che sono lontani da una visione alternativa, hanno deciso di mettersi insieme contro ma sul nulla!

E quindi qual è il ruolo di Taranto Mediterranea?

Innanzitutto di stare con Melucci che una visione ce l’ha, dimostra di volerla difendere anche con noi che quella visione vogliamo continuarla e completarla.

Come?

Nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto nei precedenti turni elettorali che hanno riguardato Roma, Milano, Napoli, Salerno, Benevento. Un ruolo attivo del civismo Politico. La nostra non è una lista civica messa insieme per raccattare qualche poltrona in consiglio comunale. Noi siamo insieme per esprimere un civismo politico che parte dai territori per fare rete nel mezzogiorno e dialoga positivamente con il civismo politico del nord a partire da Alleanza Civica. L’obiettivo è quello di stare sui problemi e di offrirne soluzioni condivise che prescindono dai vincoli ideologici.

Progetto nuovo e ambizioso, ma poi come si governa?

Osservi il nostro manifesto e la sintesi del nostro programma a differenza di altri, molto fantasiosi ma altrettanto lacunosi: Taranto città Mediterranea. E’ una ambizione legittima e perseguibile quando si pensa per sistemi e si governa per progetti!