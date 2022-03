L’impegno di una giovane mamma

Provengo dal mondo sindacale e stare a contatto con i miei colleghi, ascoltare e accogliere le loro esigenze, ha contribuito decisamente a formarmi, ma soprattutto a impegnarmi a trovare le soluzioni possibili per i problemi che mi venivano sottoposti. Ho imparato a relazionarmi con gli altri, affrontando le difficoltà del prossimo, osservando il divenire delle attraverso una diversa prospettiva. Ho potuto, comprendere a fondo l’importanza dell’ascolto. Credo che si presti poca attenzione all’ascolto, eppure costituisce l’elemento fondamentale per la costruzione di una Comunità che vuole e sprimersi e partecipare rappresentando le problematiche del singolo e dell’insieme. Così comincia la nostra chiacchierata con Valentina Bucci, una giovane mamma, che ha accettato la sfida di candidarsi con Taranto Mediterranea a sostegno di Rinaldo Melucci.

Come pensi Valentina di rappresentare la donna lavoratrice e madre?

Non per essere di parte ma certamente è un “mondo” che appartiene al mio vissuto il primo pensiero è rivolto alle mamme lavoratrici, che spesso non riescono a conciliare i tempi di lavoro con la vita familiare trovandosi ad affrontare ogni peripezia affinchè vada sempre tutto bene, dimenticando se stesse. Col tempo diventi una macchina. Ogni giorno deve mettersi in moto, e camminare a prescindere, senza mai fermarsi, perché se si fermasse, ne risentirebbe tutta la famiglia. Se la società fosse organizzata al “femminile” le donne vivrebbero meglio e l’insieme della società sarebbe migliore.

Un concetto interessante che andrebbe esplicitato.

Ti faccio un esempio: la mattina incomincia preparando la colazione. Bisogna fare presto perché è sempre tardi e i tempi dell’organizzazione familiare sono un problema della donna. I bambini vanno svegliati, e preparati per andare a scuola in ordine. Quando poi dovesse succedere che non stanno bene ed hanno qualche linea di febbre spetta alla mamma trovare la soluzione. Certamente il diritto del lavoro e le conquiste fatte sul terreno delle tutele rappresentano una garanzia. Ma non dimentichiamo mai che il precariato che caratterizza il nostro anomalo mercato del lavoro non rappresenta una sicurezza. Il tuo posto è sempre in pericolo, conteso dal bisogno. Alla fine nessun datore di lavoro è disponibile a farsi carico dei tuoi problemi. Sai che in ogni colloquio di lavoro, la prima domanda che ti fanno è se hai un compagno, una relazione stabile e se hai intenzione di avere figli? Se rispondi di si, come farebbe ogni donna, sei esclusa in partenza e se menti sai in partenza che quel lavoro avrà vita breve…

Quello che dici è drammaticamente vero ma come si cambia questa condizione?

Basterebbe che la scuola nel suo complesso a partire da quella dell’infanzia fosse organizzata diversamente. In altre realtà, diverse dalla nostra gli asili nido, e la scuola dell’infanzia sono aperte e funzionano normalmente su più ore, anche fino alle 20.00, offrendo ai bambini che ne usufruiscono di fare attività sportiva o corsi di musica per esempio.

Ma non pensi che cosi la scuola possa trasformarsi in un parcheggio in cui depositare i bambini?

E’ un comodo pregiudizio. Un alibi che consente di scaricare sulle donne i costi di una società che non funziona. Se i bambini non stanno bene e vuoi andare ugualmente a lavorare per non rischiare il licenziamento, devi pagarti la baby sitter. Se vuoi fargli fare attività motoria devi portarli nelle palestre private. Se vuoi coltivare le loro predisposizioni nell’arte o nella musica devi portali nei laboratori privati. Tutti a pagamento ma il tuo lavoro e quello che guadagni non basta a coprire i costi nonostante i tuoi sacrifici. E col tempo smetti o rinunci ad essere una donna normale con le tue esigenze normali. Anche una macchina per camminare ha bisogno del carburante.

Dunque una città che andrebbe cambiata radicalmente?

Taranto è una città con un grande patrimonio storico e culturale. Una ricchezza che andrebbe investita e valorizzata, a partire dalla conoscenza dei nostri tesori Andrebbero coinvolti i 29 Comuni della provincia Jonica con i quali fare sistema e costruire una progettualità territoriale. Personalmente sarei portata a dare il mio contributo credo nel settore cultura e turismo. Taranto per migliorare ha bisogno di una amministrazione comunale coesa, guidata dal sindaco Melucci che abbiamo già avuto modo di vedere impegnato e portare risultati “ a casa “.

I buoni proponimenti devono fare i conti con le risorse.

E con l’impegno nella progettualità a spenderle bene, ad orientarle bene. Occorre investire sui giovani e sulle loro aspirazioni. Credo che siano la più grande risorsa del territorio ma anche la sfida più delicata, Sarebbe bello che si identificassero nella città, nel territorio, mi rivolgo anche e soprattutto ai ragazzi lasciati ai margini, che già dalla scuola si sentono giudicati, ed hanno perso la fiducia negli adulti e in se stessi. Occorre sensibilizzare le scuole ad accogliere società sportive, oratori e associazioni per aiutare i ragazzi a coltivare nuove speranze e progetti. La nuova generazione spesso è stimolata da format televisivi che rappresentano le porte del successo. Dovremmo creare scuole di teatro, di danza, di canto, ospitando talent scout perchè i giovani ne siano invogliati alla frequentazione. Dobbiamo aiutare i ragazzi a darsi una personalità coltivando le loro vocazioni, anche attraverso cantieri che gli aiutino a costruire una immagine di se stessi. Sarebbe utile alla Comunità per formare una nuova classe dirigente. In Taranto Mediterranea ho trovato questa comune visione quando mi hanno proposto di portare la nostra tenda nel campo di Melucci.