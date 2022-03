Non voglio guardare, non voglio ascoltare!

Veniamo bombardati continuamente dai media e dai social, da tutti i mezzi di comunicazioni, ci arrivano informazioni vere e distorte, oramai le reti televisive non parlano di altro, sembra esserci solo la pandemia il covid-19, i lockdown, le mascherina l’isolamento e tutto ciò che era quotidianità è venuto a mancare. Gli abbracci, le uscite con amici, le rimpatriate, tutto azzerato. Sono due anni che non sentiamo discutere di altro. Siamo sfiniti. Abbiamo perso parenti e amici cari per via del covid-19, abbiamo perso tantissimo. Il virus con tutte le sue varianti circola ancora e quando il ventiquattro febbraio apprendiamo la notizia che l’Ucraina viene invasa dalla Russia, scontro diplomatico militare perché Putin vorrebbe allontanare l’Ucraina dall’orbita dell’America e dell’Unione Europea. Il conflitto in Ucraina potrebbe scatenare una guerra di proporzioni mondiali. Come essere catapultati indietro con la macchina del tempo, qualcosa che mai nessuno avrebbe immaginato potesse succedere nel ventunesimo secolo.

In tv sentiamo parlare di bunker, abitanti che cercano di fuggire e altri che organizzano le resistenza contro i militari russi, città completamente distrutte. Il passato sembra essere tornato, la continua insistenza e drammatica informazione terrorizza in maniera violenta e devastante, le immagini sono agghiaccianti, ci catapultano in un mondo a noi sconosciuto lo abbiamo solo letto e sentito con i racconti. Non lo si vuole guardare, non lo si vuole sentire, l’unica cosa che si vuole è essere indifferenti a queste notizie, quasi di marmo per far sì che le informazioni, non trapelino e non penetrino dentro di noi. Si ricorre sempre di più agli anti depressivi, farmaci usati per trattare disturbi dell’umore, come la depressione e il disturbo bipolare, non si dorme più, siamo continuamente agitati, pensando costantemente al futuro, a ciò che può accadere. Anche il popolo russo ha l’ansia della guerra per le conseguenze delle sanzioni adottate dell’occidente che hanno fatto impennare le vendite, mettendo in difficoltà il mondo finanziario russo e far crescere l’inflazione. E’ corsa quindi agli antidepressivi, sonniferi e contraccettivi. Il mio autoritratto qui in basso descrive come la maggioranza delle persone si sente.

Rossella DE GREGORIO