Michele Radice coordinatore regionale

L’associazione culturale “Socialisti e Riformisti’’ di Basilicata ha organizzato, sabato 26 Marzo a Potenza, un incontro programmatico con l’on. Claudio Signorile, Presidente del Movimento politico ‘’Mezzogiorno Federato’’. Hanno partecipato al dibattito: Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza,Vincenzo Tortorelli segretario regionale della UIL, Mario Polese consigliere regionaledi Italia Viva, alcuni sindaci, ex consiglieri regionali, consiglieri comunali, rappresentanti dell’associazionismo lucano e naturalmente Franco Adamo e Donato Cutro promotori dell’iniziativa. È stata l’occasione per nominare il coordinatore regionale del Movimento ‘’Mezzogiorno Federato’’, il dott. Michele Radice, già Presidente del Consiglio Regionale.

Negli interventi succedutisi è emersa chiaramente la volontà politica di creare una piattaforma programmatica che sia in grado di affrontare in modo concreto ed innovativo le grandi questioni regionali e nazionali. Tra l’altro anche Marcello Pittella, consigliere regionale ed ex Presidente della Regione Basilicata, in Consiglio Regionale ha sottolineato al Presidente Bardi l’importanza ed il valore delle proposte di Mezzogiorno Federato che propone di federare i poteri delle regioni meridionali per poter utilizzare al meglio, attraverso progetti sistemici, le ingenti quantità di fondi pubblici messi a disposizione dal PNRR. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire, in Basilicata come a livello nazionale, una grande area politica a forte carattere identitario che, partendo dal forte radicamento del civismo, costruisca la più sistemica delle alleanze tra cultura socialdemocratica, ambientalista, liberale e cattolica sociale; sul modello progressista tedesco del ‘’Semaforo’’ che governa in Germania per promuovere libertà, giustizia sociale e sostenibilità attraverso la partecipazione delle migliori competenze ed energie professionali del territorio. L’on. Claudio Signorile, si è invece soffermato sulla necessità di una nuova politica per il dopoguerra europeo. La dirompente capacità di Mezzogiorno Federato – ha detto Signorile- è quella di uscire fuori da una logica di democrazia verticale; fondamentale sarà federare alcunipoteri specifici delle Regioni, come previsto dalla Costituzione, utilizzando la sistematicità come modo di pensare e il progetto come modo di governare.

Vito ADAMO