Politica energetica, le zone d’ombra che andrebbero illuminate

La decisione di Putin di far pagare in rubli il suo gas, da parte degli acquirenti occidentali e non, costituisce l’ennesimo errore strategico da lui compiuto in questo periodo, poiché danneggerà ulteriormente le casse del suo Paese e soprattutto i lucrosissimi affari dei suoi oligarchi, a cui sono stati già sequestrati beni e conti correnti. Gli effetti di queste scelte che presentano evidenti elementi di illogicità e che appaiono guidate esclusivamente da una smodata voglia di potere, cominciano a farsi sentire e lo confermano le scomparse tattiche, le fughe e le dimissioni di alcuni importanti alti funzionari che precedentemente erano vicini al capo del Cremlino.

D’altra parte, proprio su questo argomento, l’Italia ha da farsi perdonare gli errori in materia di politica energetica compiuti anni addietro, sotto la spinta di un ambientalismo talvolta pruriginoso, e dovrebbe pure chiedersi quali furono le forze politiche che spinsero per dire no al nucleare, no all’eolico, no al solare, no ai rigassificatori, insomma no a tutto, magari domandandosi da che parte stiano adesso. E dovrebbe pure chiedersi cosa ci sia stato dietro l’arrivo di militari russi a Bergamo, in piena pandemia, non si capisce bene a spese di chi e sulla spinta di quali forze politiche, dato che adesso tutti sono portati a scaricare su altri e ad essere piuttosto reticenti. Credo che nessun essere senziente possa volere la guerra, tuttavia la guerra c’è, al di là della volontà degli esseri senzienti. Dunque la domanda da porci oggi non è se essere favorevoli o contrari ai conflitti armati, ma se essere favorevoli al diritto di difesa da parte di chi, pur non volendo la guerra, è costretto a subirla per colpa di altri. Io sono contrario alla guerra, ma se qualcuno mi attacca provo a difendermi e se qualcuno attacca una signora e le scippa la borsetta provo a fermarlo. Ciò premesso noto che nel nostro Paese ci sono alcuni strani tipi di pacifisti che mi destano più di qualche perplessità, come per il caso della politica energetica.

Ci sono i pacifisti cattolici i quali, ad eccezione del Cardinale Parolin il quale ammette la legittima difesa, pensano che bastino le preghiere per risolvere tutto, ma si tengono ben stretti i soldi russi depositati nello IOR. Ci sono i pacifisti che, fino a qualche mese fa, volevano armare tutti i cittadini “contro gli invasori provenienti dall’Africa a bordo di barconi”, ma adesso sono contro le armi. Ci sono i pacifisti che inneggiano alla resistenza italiana, cantano “bella ciao”, ma si oppongono al sostegno che l’Italia sta dando alla resistenza del coraggioso popolo ucraino. Ci sono i filo putiniani che pensano che la colpa di tutto sia di un manipolo di nazisti che minacciavano la “grande madre Russia”, ce ne sono altri che pensano al gas, ed altri ancora che non capiscono quello che leggono, ma che conoscono a mena dito le più sofisticate tecniche della diplomazia e dell’economia internazionale. Di fronte a cotanta varietà, di pacifismi ed a cotanta “coerenza” logica si resta davvero senza parole e speriamo che nessuno degli oligarchi voglia costruire la sua piscina al centro di piazza San Pietro o del Colosseo, come accadde a Mosca, in epoca staliniana, quando fu distrutta la bellissima chiesa del Cristo Salvatore, prima per costruire il palazzo più grande del mondo e poi, non essendovi riusciti, per far nuotare meglio i vertici del Cremlino. Per fortuna, dopo la fine dell’Unione Sovietica, la chiesa è stata ricostruita. In ogni caso, se si riuscissero a leggere bene le dinamiche politiche legate all’energia e quelle legate all’atteggiamento di alcuni partiti e di alcuni loro esponenti rispetto alla posizione italiana circa l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, fra circa un anno, potremmo persino costruire un nuovo modello di governo.

Salvo FLERES