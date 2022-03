Un processo evolutivo del sistema agricolo

Il PNRR costituisce – unitamente all’esigenza di tenerne nel dovuto conto nella elaborazione della nuova PAC – un’occasione unica per un decisivo rilancio dell’agricoltura nazionale. Ciò si concretizzerà attraverso l’utilizzazione non solo dei fondi ad essa destinati in via assolutamente specifica di 6,8 miliardi di euro bensì di quelli cosiddetti trasversali ma riconducibili al suo diretto sviluppo. Ci sono, infatti, delle ingenti risorse che – prescindendo se programmate per ciò che sembrerebbe tutt’altro – risultano assolutamente riferibili ad un processo evolutivo unitario che coinvolge a pieno titolo il sistema agricolo nella sua interezza, attesa l’opportunità di assicurargli un decisivo potenziamento.

Di certo, una tale ineludibile utilità è individuabile nell’insieme erogativo, senza con questo trascurare anche le altre, delle Missioni 1 e 2, ma anche alla 3 quanto a ricaduta sul sistema distributivo che rappresenta per il prodotto fresco un elemento caratterizzato dalla sua essenzialità, quanto a tempestività dei trasporti dal luogo di produzione a quelli di destinazione differenziata, sino a raggiungere quelli del consumo. Tutto questo è dimostrativo di come siano trasversalmente essenziali le previsioni del programma Next generation Eu distribuite attraverso il PNRR. Nel dettaglio, la Missione 1 – nella parte che riguarda i fondi destinati a favorire la concretizzazione delle grandi infrastrutture, soprattutto quelle destinate ad incentivare una agricoltura più tecnologica, più specificatamente a renderla usufruibile ovunque della banda larga – diventa fondamentale per l’esercizio della cosiddetta agricoltura di precisione sino ad arrivare a favorire l’introduzione a regime della smart agricolture. Di conseguenza, l’esigenza di pervenire ad una gestione imprenditoriale dell’agricoltura fondata anche sull’uso corretto delle tecnologie dell’informazione, per l’acquisizione dei dati indispensabili per pervenire a decisioni aziendali migliorative della produzione agricola, è divenuto un dovere non più trascurabile, dal cui buon esito dipenderà una agricoltura pronta a misurarsi in un mercato inasprito dalla globalizzazione ed esasperato sul piano della concorrenzialità.

Agricoltura del domani sta alla digital transformation, garante tra l’altro di una tracciabilità dei prodotti finalmente tale, com’è stato per i nostri nonni adeguarsi all’uso quotidiano del televisore. Quanto alla Missione 2, dedicata alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, specie riferita alla componente 4 riguardante la tutela delle risorse idriche, il suo sfruttamento diventa fondamentale per il futuro della agricoltura calabrese e, ovviamente, non solo. Ciò in quanto offesa da decenni dal perenne dissesto idrogeologico, dai falliti schemi societari idrici, più esattamente da chi si è occupato (male) di approvvigionamento idrico a scopo idropotabile e irriguo, di sostenibilità di tutte le infrastrutture verdi. Concludendo, la Missione 3, dedicata alle “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, assume un ruolo fondamentale per rendere la Calabria competitiva nella rincorsa al consumo, anche estero, dei prodotti agricoli.

La rete dei trasporti, sempreché attraverso il corretto utilizzo delle risorse PNRR direttamente e indirettamente si riuscirà ad incidere favorevolmente sulla qualità-quantità della produzione agraria e di trasformazione, costituisce lo snodo fondamentale per fare in modo che la nostra regione superi le condizioni di marginalità cui il sistema delle comunicazioni l’ha da sempre condannata. Con ciò ha reso impossibile il superamento delle povertà che contraddistinguono da decenni la sua agricoltura diffusa, nonostante i suoi microclimi favorevoli. Dunque, politiche agricole regionali ispirate alla ratio del Governo intese a favorire sul nostro territorio buoni esempi di economia circolare e di agricoltura sostenibile, favorendo una regolazione regionale innovativa del compendio unico sino ad oggi trascurato. Non solo. Tutelando il territorio e le abbondanti risorse idriche sacrificate dall’incuria.

Federico JORIO