Fare di tutto per tenere acceso il Paese

Il tema dei rifornimenti energetici e dell’indipendenza dalla Russia è diventato centrale nelle agende delle autorità italiane ed europee e ogni fronte deve essere aperto, potenziato o rinnovato, a seconda dei casi, nel più breve tempo possibile per fronteggiare la crisi energetica sulla quale pesa l’aggressione della Russia in Ucraina. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto che il Governo sta lavorando per affrancarci dal gas russo in 24-30 mesi su ogni possibile approvvigionamento alternativo alla Russia. Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha parlato di un possibile raddoppio della capacità del gasdotto Trans-Adriatico, entrato in funzione a fine 2020.

Di tanto si è parlato in un colloquio telefonico di Draghi con il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev durante il quale si è discusso anche dell’ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare nel settore energetico. Il Tap, in mano per il 20% all’italiana Snam a BP (20%), Socar (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) e Axpo (5%) è il gasdotto che permette all’Europa di importare il gas naturale estratto in Azerbaijan, attraversando il nord della Grecia, l’Albania e il Mare Adriatico e approda a Melendugno in Puglia, dove si connette alla rete di distribuzione italiana del gas. Nel corao del 2021, quando sono partiti i primi flussi di gas dall’Azerbaijan, Tap ha trasportato complessivamente in Europa circa 8,1 miliardi di metri cubi standard. 6,8 hanno raggiunto l’Italia nell’entry point di Melendugno e circa 1,2 hanno alimentato, attraverso il punto di interconnessione di Nea Mesimvria, il mercato interno greco e quello bulgaro. Una fonte industriale informata riferisce che questa situazione si può migliorare per step successivi con un target nel brevissimo e altri nel medio-lungo termine.

Nel breve termine, sarebbe possibile raggiungere il pieno utilizzo dell’attuale capacità di 10 miliardi di metri cubi/ anno sulla base dei contratti di trasporto a lungo termine firmati. Ulteriori volumi potrebbero essere disponibili dall’area del Caspio nel corso dell’anno utilizzando la capacità offerta da TAP mediante le aste sulla piattaforma Prisma. Superate le pregiudiziali, prevalentemente strumentali, di chi si opponeva inseguendo posizioni demagogiche elettorali, ora occorre passare alle dinamiche commerciali. Le prestazioni di Tap potrebbe essere raddoppiata e portata quindi a 20 miliardi di metri cubi l’anno. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno assegnato a Tap lo status di “Progetto di Interesse Comune”. Il gasdotto è considerato funzionale all’apertura del Corridoio Meridionale del Gas, uno dei 12 cosiddetti “corridoi energetici”, reputati prioritari dall’Unione europea per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica. Anche nel caso delle energie rinnovabili, stanno arrivando alcuni segnali positivi dal governo.

Elettricità Futura, che raccoglie oltre 500 imprese elettriche italiane, ha chiesto nei giorni a Governo e Regioni di autorizzare 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, che sono circa un terzo delle domande già presentate a Terna. La loro installazione taglierebbe del 20% le importazioni russe. Un primo passo è stato l’annuncio del rafforzamento della capacità operativa delle due Commissioni Pnrr-Pniec e Via-Vas, gli organismi più importanti per accelerare gli iter autorizzativi delle rinnovabili. Sarebbe necessario che il Governo valutasse l’istituzione di un Commissario per gestire con protocolli straordinari questa grave emergenza. Quanto al potenziamento delle produzioni di gas già in essere, in cima alla lista c’è l’Algeria. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi sta lavorando ad un possibile raddoppio delle forniture che potrebbero arrivare in Italia nel medio termine. La questione più controversa resta quella dei rigassificatori sui quali si scontrano vecchie e nuove posizioni di principio. Cingolani ha previsto che per l’estate arriverà un nuovo rigassificatore galleggiante che si aggiungerà ai tre già esistenti che oggi vanno al 60% della loro capacità di esercizio, e possono essere a breve portati a una efficienza superiore quindi produrre più. La capacità totale di questi tre rigassificatori è di circa il 20% del fabbisogno nazionale e aumentarla è possibile anche se dipenderà dalla disponibilità dei rifornimenti. Dunque “metteremo a pieno regime i nostri rigassificatori, prendendo gas liquido da Stati Uniti, Canada e Nord Africa, con un apporto di circa 5 miliardi di metri cubi quest’anno”.

Un ottimo apporto potrebbe arrivare anche dal Qatar, che garantirebbe altri 3 miliardi di metri cubi rispetto ai quasi 7 miliardi che Doha già assicura all’Italia e che vengono processati in gran parte dal rigassificatore di Rovigo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ne ha discusso con l’emiro del Qatar, Al Thani, per “ rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri Paesi”. Non saranno rimesse in marcia le vecchie centrali a carbone, come qualcuno ipotizzava facendo riferimento a quelle di La Spezia, Fusina e Brindisi, perché l’impresa non varrebbe la spesa. Analogo orientamento potrebbe riguardare la scelta da compiersi sullo stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto in riferimento all’assetto produttivo ed impiantistico. Un assetto “ibrido” che introduce, accanto agli altiforni, un’acciaieria elettrica che dovrebbe essere operativa già nella metà del 2024 con il rifacimento dell’altoforno 5 e chi in alternativa sostiene una transizione tecnologica senza ulteriori compromessi: dopo oltre 60 anni il ciclo dell’altoforno deve essere definitivamente abbandonato e occorre effettuare la decarbonizzazione con gli investimenti necessari a garantire lavoro ecosostenibile In questo territorio, quello di Taranto, è in fase di avanzata realizzazione il primo parco eolico offshore del Mediterraneo.

È un impianto relativamente piccolo, 30 megawatt di potenza nominale. Si produrrà energia elettrica “pulita” sfruttando il vento, un’alternativa ai combustibili fossili. Un segnale importante. In tempi di crisi energetica. La prima proposta risale al 2008. L’autorizzazione definitiva è arrivata dopo cinque anni, nel 2013: “Le procedure per progetti di energia rinnovabile, tra verifiche e valutazione di impatto ambientale, richiedono purtroppo questi tempi”, spiega l’ingegner Luigi Severini, autore del progetto e oggi direttore dei lavori. Poi è cominciata una vicenda travagliata. Il progetto ha avuto contro la regione Puglia, che aveva già dato un parere sfavorevole citando possibili danni ambientali e paesaggistici. Con le stesse motivazioni il comune di Taranto è ricorso al tribunale amministrativo regionale per bloccare l’impianto. Ha perso il ricorso e anche il successivo appello al Consiglio di Stato. Ci sono voluti 14 anni per passare dal progetto alla realizzazione. Se l’Italia avesse investito in modo più deciso sulle energie rinnovabili, oggi sarebbe meno dipendente dalle importazioni di gas.

Alfredo VENTURINI