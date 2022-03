La pace che vogliamo va costruita dal basso

A un mese dall’inizio dell’aggressione Russa in Ucraina, la ripresa economica postpandemia è messa a rischio in tutto il mondo e non solo in Europa. La crescita dovrebbe contrarsi per diversi motivi. Innanzitutto per l’incertezza diffusa dappertutto dal focolaio bellico che frena investimenti e consumi. La guerra causa ostacoli al commercio internazionale, amplificati dai colli di bottiglia che interrompono le complesse catene del valore fra i semilavorati e i prodotti finiti di imprese collocate a cavallo di zone colpite direttamente o indirettamente dal conflitto.

C’è poi la scarsità di energia e combustibili con uno shock petrolifero che potrebbe durare a lungo e molto altro. Con una crisi migratoria alle porte orientali d’Europa senza precedenti e, la preoccupazione a Bruxelles e nelle altre capitali aumenta, insieme alla tentazione di accorciare le filiere produttive e spostarsi verso modelli più “autarchici”. In realtà, la risposta sta sempre nell’apertura agli scambi globali. L’inflazione dovrebbe crescere sia per la subentrata scarsità di alcuni beni prodotti dai Paesi in guerra, soprattutto combustibili e alimentari, sia per il diffondersi di aumenti dei prezzi del gas e del petrolio che accrescono i costi dei prodotti che ne richiedono l’utilizzo, compresi i servizi di trasporto che sono il diffusore più potente. Eventuali politiche di freno all’inflazione potrebbero a loro volta deprimere ancor più la crescita.

Lo scenario peggiore sarebbe quello della stagflazione, dove la politica economica si trova a scegliere fra combattere l’inflazione, contraendo ancor più la crescita, o stimolare quest’ultima aumentando l’inflazione. Sono tutte incertezze e fragilità che si inseriscono su uno scenario già difficile, complesso e incerto come quello prodotto da una pandemia che, fra l’altro, non pare completamente conclusa. Il 10 marzo la BCE, con una mossa reversibile, ha timidamente annunciato solo per la seconda metà dell’anno un arresto degli acquisti di titoli pubblici e insiste nel non impegnarsi sulla data di avvio dell’aumento dei tassi, lasciandosi così aperta la strada espansiva se l’evolvere della situazione lo suggerisse. Finora i rendimenti a 10 anni dei titoli di Stato sia USA che europei sembrano confermare aspettative di rialzo del costo del denaro senza contemplare significative flessioni della crescita reale. In seguito alla guerra, però, la prospettiva di normalizzazione delle politiche monetarie, caratterizzate da tanti anni da un’eccezionale espansività che aveva alimentato l’inflazione già ben prima della guerra, risulta più incerta e meno omogenea fra le due sponde dell’Atlantico.

Ciò è anche coerente con l’andamento del cambio euro-dollaro: circa metà dell’8% di svalutazione dell’euro degli ultimi 12 mesi è avvenuta durante la guerra. In Italia si discute se vi siano ragioni per uno “scostamento di bilancio” come quelli che furono decisi a più riprese negli anni scorsi in seguito alla pandemia. È molto probabile che, se la crescita rallenterà significativamente e la guerra solleciterà ingenti spese, i bilanci pubblici verranno lasciati andare verso disavanzi che aggraveranno l’indebitamento dei governi. Anche le banche centrali potrebbero allora frenare molto la normalizzazione. Siamo al terzo anno di politica fiscale e monetaria di emergenza, dopo aver attraversato le onde improvvise della crisi del 2008 e di quella dell’eurozona. Se non riprendiamo il controllo rischiamo disastri, dall’inflazione galoppante alla crisi finanziaria. Non si tratta di ciclo, con le sue prevedibili fluttuazioni, ma di “cigni neri”, cioè quei fenomeni imprevedibili al punto che se ne nega l’esistenza a priori, salvo doverla ammettere quando accadono davvero. In un mondo che negli ultimi tre lustri è passato da un’emergenza all’altra, dobbiamo riuscire a inserire l’incertezza in modo più concreto nelle ricette di politica economica. Soprattutto quella che contempla eventi poco probabili ma molto negativi.

Eravamo convinti che la pace fosse una convenzione naturale. Oggi dobbiamo prendere atto che non c’è stabilità della pace Una marea umana si è riunita a Berlino in febbraio, di fronte all’ambasciata russa, sotto la porta di Brandeburgo, dopo il discorso tenuto da Olaf Scholz che guida la coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali. Il primo esecutivo del Semaforo dell’era post-Merkel. Donne, uomini, anziani, giovani, bambini, intere famiglie, un segnale che la pace si può conquistare dal basso. La guerra può essere fermata solo dai cittadini del mondo che devono agire e conquistare la pace. Il raggiungimento della pace universale e la promozione dei valori fondamentali del dialogo e della cooperazione nel nome della famiglia umana non è possibile senza un continuo intervento sulle priorità nelle relazioni delle nazioni e dei popoli, sugli interessi e nei poteri, sull’esercizio dei diritti, e delle libertà, sulle disuguaglianze e sul loro superamento. Un continuo risultato di un convinto e consapevole perseguimento della sua condizione concreta. Oggi più che mai, urge la necessità di costruire un mondo migliore per le generazioni future e di creare le condizioni per una pace sostenibile.

