Putinpeace è un progetto ideato dal grande fotografo Fabrizio Spucches, come dice lui stesso nei suoi canali social Il progetto “PUTINPEACE, ha come scopo quello di opporsi ai drammatici eventi che stanno compromettendo la pace in Europa e nel mondo intero. Una galleria di immagini, che cresce velocemente grazie al contributo di tutti coloro che lo adoperano taggando il profilo @putinpeace. Fotografie, disegni, contributi grafici e immagini provenienti dal fronte atti a testimoniare le ferite di questi giorni. Una solidale forma di partecipazione agli orrori che, poco più in là, incombono sui destini del popolo ucraino. “The Gallery will close when the war is over”, la galleria sarà chiusa quando la guerra sarà finita, enuncia la descrizione del progetto. Speriamo vivamente che questo progetto editoriale si concluda velocemente. Questa proposta mi ha molto impressionato e anche io ho voluto dare il mio contributo all’iniziativa pubblicando sulla pagina istangram una mia immagine contro l’invasione verso l’Ucraina.

Pace ovvero il rigetto della guerra, abbiamo simboli abbiamo bandiere, ma la vera pace è ancora un’utopia. In Italia come nel mondo, abbiamo avuto testimoni illustri che hanno creato e difeso i diretti umani contro la schiavitù, parlavano di ingiutizie sociali, condannavano le guerre. Ricordiamo alcuni dei piu’ grandi esponenti che hanno dedicato la loro vita alla parola pace Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu , voglio anche ricordare, il grande presidente Sandro Pertini che ha vissuto due guerre mondiali diventando un evocatore della pace. Uno stato, una società deve avere come scopo principale il bene del singolo cittadino per far si che viva senza barriere, gli organi pubblici dovrebbero garantire una vita che caratterizza il benessere psicofisico. Ma le costanti guerre fanno si che tutto questo continui a essere tutto immaginario, come dice anche John Lennon nella sua canzone Imagine.

Rossella DE GREGORIO