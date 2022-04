La mostra “Risorge” sui riti della Settimana Santa

Dpo due anni, la città di Taranto si prepara a rivivere i riti della Settimana Santa che nascono da lontano, dall’epoca della dominazione spagnola. C’è una vera e propria attesa emotiva. A Taranto abbiamo diverse consuetiduni, da quelle culinarie come, taralli dolci, taralli con il pepe e scarcelle, nelle case si respira il profumo dei dolci appena sfornati, ai tanto amati riti religiosi. Sono due i momenti tanto attesi: l’uscita della statua della Madonna e la processione dei Misteri. Alla mezzanotte del giovedì, dalla chiesa di San Domenico, nel centro storico di Taranto, i confratelli accompagnano Maria Addolorata. La statua alta quasi un metro e ottanta, simboleggia il dolore materno per l’imminente perdita del figlio.

Maria ha nella mano sinistra un cuore trafitto e un fazzoletto simboli emblematici del dolore. I confratelli percorrono le vie del centro storico e del borgo con un’andatura calma e suggestiva, “nazzicando” , in un lento e fascinoso pellegrinaggio. Il giorno dopo ovvero il venerdi pomeriggio dalla chiesa del Carmine, i fedeli attendono la suggestiva processione dei misteri, dove ritroviamo tutte le tappe di Cristo dalla vita, alla morte e alla resurrezione. Il pellegrinaggio percorre tutto il borgo nuovo di Taranto. I due riti sono accompagnati dai perdoni, uomini scalzi e vestiti con l’abito tradizionale le “Perdúne” chiamati così in dialetto tarantino sono poste, di Confratelli. Entrambi i riti vengono accompagnati dalla suggestiva marcia della banda. La città di Taranto diventa un tripudio di emozioni. Vengono organizzati diversi eventi cuturali a cui tutta la comunità partecipa attivamente. La galleria d’arte L’impronta, in via cavalotti 57b, n occasione della settimana pasquale, ha organizzato una mostra collettiva con diversi artisti tra pittori e fotografi. La presidente Rosanna De Pasquale con Arturo Camerino, ha creato un evento molto interessante con la partecipazione del critico d’Arte Vito Mario Laruccia. Tra le opere esposte anche una mia foto intitolata “corteo della fede” La mostra “Risorge” sarà visibile per tutta la settimana Santa.

Rossella DE GREGORIO