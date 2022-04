Il contributo di MF Napoli al documento preparatorio

Appare evidente che l’adesione ad un nuovo modello organizzativo del sistema di rappresentanza locale necessita di un chiaro sistema valoriale alla quale aderire e grazie ai quali sentirsi parte integrante del territorio di appartenenza. Dunque Mezzogiorno Federato non solo come rappresentanza di un territorio, ma per affermare le necessità e le speranze di un popolo, ridisegnando l’intero sistema paese che sin’ora ha visto prevalere l’egoismo, l’opportunità, in sostituzione di una solidarietà richiamata nella stessa Costituzione, danneggiando il meridione d’Italia in modo ripetuto e continuo. I sistemi di valori che costituiscono le basi per un Italia Mediterranea non sono solo quelli di un nuovo meridionalismo, quanto l’espressione di una società moderna e paritaria, basata sulle garanzie, sulla giustizia sociale, sulla solidarietà, valorizzazione del lavoro come forma massima di riscatto dell’uomo. Sono i grandi temi che hanno costruito una società progredita, moderna ed aperta che ci riguardano.

Pertanto non può esistere mezzogiorno se non c’è lotta alla criminalità organizzata senza, tuttavia, perdere i cardini fondamenti di una giustizia giusta. Il Mezzogiorno, tra le tante violenze che ha subito ha la mortificazione del territorio. Non solo per causa di chi ha operato sulle nostre terre, ma anche per responsabilità di chi da nord veniva scaricare rifiuti a prezzi di vantaggio senza garanzie di stoccaggio ed inquinando l’ambiente. Quindi il Mezzogiorno unito in un grande sistema di valori, nazionali, che al Sud, spesso, non hanno trovato ospitalità. Naturalmente non può essere esclusa una seria discussione sul mondo del lavoro che da sempre rappresenta una delle grandi piaghe per il mezzogiorno e che non può essere lasciata a soluzioni pasticciate. Il tutto per unire intorno ad una battaglia di sviluppo e progresso tutte le persone, meridionali e non, che hanno gli stessi valori come riferimento di una condotta politica, civile ed umana che è stata base del:”…miracolo economico e dell’industrializzazione di massa in un’Italia che è riuscita a fare delle differenze culturali ed economiche la leva per una complementarietà di interessi in uno sviluppo unitario…”.