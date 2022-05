Faros, l’acceleratore di imprese nella Blue Economy e nell’innovazione

Il trasporto marittimo è uno dei principali facilitatori dell’economia globale e le aree portuali italiane che hanno guidato per secoli lo sviluppo del nostro Paese, rimarranno un asset strategico anche nel prossimo futuro, pur andando incontro a forti cambiamenti tecnologici e di modello produttivo. Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha scelto Taranto per avviare #Faros, l’acceleratore di imprese attive nella Blue Economy e nell’innovazione. #Faros è l’Acceleratore per startup operative in ambito Blue Economy che sviluppano soluzioni per la logistica e l’automazione portuale, l’utilizzo sostenibile delle risorse marine e per il turismo costiero, dedicate cioè alla salvaguardia del mare e alla pesca e nasce ovviamente in una città di mare, a Taranto.

L’iniziativa è di CDP Venture Capital Sgr e va ad aggiungersi alla Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network di acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti più innovativi focalizzato su realtà ad elevato impatto sociale e ambientale. Il programma beneficia dell’importante supporto di due partner istituzionali l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto e il Comune di Taranto e diversi corporate partner: ENI, con la scuola di impresa Joule, Tempa Rossa (joint venture fra Total, Shell e Mitsui), la BCC San Marzano e Marraffa, azienda pugliese di trasporti pesanti e logistica. #Faros nasce con una dotazione iniziale di circa 3 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital per gli investimenti in accelerazione e per successivi follow on post accelerazione, oltre a 1 milione di euro da parte dei corporate partner e dei partner istituzionali. #Faros selezionerà ogni anno otto startup in fase pre-seed e seed che operano per la salvaguardia del mare.

L’obiettivo è quello di potenziare la crescita di startup che sviluppano prodotti o soluzioni innovative negli ambiti della logistica e automazione portuale, dell’utilizzo sostenibile delle risorse marine e del turismo costiero che rappresentano ambiti con grandi potenzialità di sviluppo, nonché al rilancio del sistema industriale – logistico e turistico tarantino. Abbiamo scelto di mirare alla crescita del settore turistico, al lavoro proficuo di sensibilizzazione e consapevolezza. Il riposizionamento di Taranto nelle classifiche del turismo, non occuperà lo spazio di una stagione, ma costituirà un cambiamento strutturale nella nostra economia e nel nostro modo di essere comunità. Abbiamo cercato la competenza. Abbiamo voluto accompagnare con la nostra identità meridionale e mediterranea l’innovazione espressa da RINALDO MELUCCI.

