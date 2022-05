Civismo Federativo o Federalismo Comunitario?

A chiare lettere, la tesi di Claudio Signorile in ordine all’identità del movimento Mezzogiorno Federato è che essa sarà il frutto di un’azione di civismo federativo. Nel senso che la nuova coscienza di popolo che il movimento esprimerà dovrà partire dalle comunità di base e dai territori, dai loro interessi e dai loro bisogni, dai loro diritti e dai loro doveri, dalle loro speranze e dalle loro aspettative. E si dovrà esprimere nell’unione che queste comunità realizzano mettendo assieme identità, competenze, funzioni nel concreto di una democrazia governante che definisce i propri valori e le proprie tendenze senza farsi condizionare da ideologie e da convenienze di parte.

Dopo il trentennio della grande confusione seguita all’entrata in crisi dei partiti politici popolari, è indubbiamente l’apprezzabile prospettazione di un nuovo orizzonte politico in grado di rinnovare le ideologie del secolo scorso, le vecchie lotte sociali, le superate trasformazioni economiche, gli antiquati equilibri internazionali. Solo che la cifra di politicità che esso esprime è insufficiente a determinare una svolta capace di abbattere i vincoli di sistema e dispiegarsi in una nuova forma di democrazia capace di resistere anche ad una situazione di guerra come quella determinata dall’ attacco armato portato dalla Russia all’Ucraina. Come dimostra, infatti, la stessa vicenda empirica di Mezzogiorno Federato -con la sua idea assolutamente innovativa di oltrepassamento dell’autonomia autoreferenziale delle singole regioni in una visione d’insieme a carattere comunitario- il punto di rottura del sistema non è dato dall’autosufficienza del civismo rispetto al quadro politico delle vecchie istituzioni ma dalla capacità del federalismo di mettere in comune progetti ed interessi delle istituzioni innanzi tutto regionali in un movimento in grado di porsi come protagonista di un cambiamento epocale. Con l’ulteriore novità che, rispetto a tutti gli altri tentativi di federalizzazione del passato, in questa nuova proposta, il foedus (l’alleanza, il patto) non viene stipulato esclusivamente fra istituzioni (regioni, stati e, financo, città e/o comuni) ma coinvolge, addirittura in via principale, le comunità (o civitates), facendo realizzare così un vero e proprio salto di qualità alla democrazia che recupererebbe la partecipazione popolare, ritornerebbe ad essere in sostanza il sistema di governo della ‘classe media’ (della comunità mediata) e, finalmente, diventerebbe in grado di assicurare, tendenzialmente, quella eguaglianza sostanziale che è il vero valore mancato del mondo moderno ed il principio fondamentale ancora da attuare della nostra Costituzione repubblicana. Naturalmente, in questa prospettiva, valorizzando il protagonismo di città e comuni che costituirebbero l’altra novità del soggetto politico che dobbiamo costruire.

Non solo. Ma, con riferimento più specifico all’organizzazione dei territori, poi, questa prospettiva di federalismo comunitario renderebbe possibile un nuovo ruolo per il Mezzogiorno che -unitariamente considerato nelle sue funzioni, nelle sue competenze, nei suoi adempimenti, nei suoi diritti e nei suoi doveri- finirebbe di costituire il fanalino di coda del Paese per diventarne, in futuro, la forza trainante con la quale l’Italia acquisterebbe le chances per giocarsi, assieme a Francia e Germania, la leadership dell’intera Europa. E ciò anche, in considerazione del suo ritrovato collegamento con il Mediterraneo ritornato ad essere il centro strategico dei traffici commerciali mondiali e, dopo lo scoppio della guerra portata dalla Russia all’Ucraina, la prima linea della protezione e della difesa militare di tutto il Sud-Est dell’Alleanza atlantica. Insomma, un Meridione d’Italia che diventa il perno della strategia nazionale ed europea per una nuova stagione geo-politica, socio-culturale ed economica caratterizzata dalla ritrovata centralità del ruolo del Mediterraneo.

Ma qui si pone un problema assolutamente nuovo. Che non può essere baypassato. E, cioè, se questa federalizzazione comunitaria del Mezzogiorno deve essere circoscritta ai confini territoriali delle sette regioni storiche indicate dall’art. 131 della Costituzione o meno. La risposta con può che essere negativa. E ciò perché, se così fosse, si cadrebbe nella vecchia visione nazionalistica che nulla riconosce di proprio al di là della dimensione statale che, però, come dimostra chiaramente la stessa guerra russo-ucraina, è in una drammatica crisi finale della sua vicenda storica e quindi in profonda contraddizione con l’idea di operare per una nuova unione dei territori del nostro Paese capace di rinnovarne la spinta propulsiva ed addirittura alimentarne le ambizioni di protagonismo europeo. Una prospettiva limitata esclusivamente alla integrazione di regioni nazionali finirebbe, in poche parole, per dar vita -sì- ad un nuovo modello istituzionale ma assolutamente inadeguato alla complessa e nuova governance dei territori ed invece di realizzare un modo più efficiente ed efficace, oltre che equo, di organizzare ed esercitare le funzioni pubbliche in proiezione europea ci riconsegnerebbe alla decadente logica nazionalistica incapace di immaginare una politica fondata sul principio di sussidiarietà e di vera cooperazione comunitaria. Ed allora è nella prospettiva di una macroregione europea, capace di guardare e coinvolgere le altre regioni dei Paesi europei che si affacciano sul bacino Mediterraneo, che bisogna inquadrare l’azione di rinnovamento di una nuova strategia geo-politica. Per operare veramente un cambiamento qualitativo del sistema politico e porlo a servizio delle esigenze dello sviluppo delle comunità e dei bisogni dei cittadini meridionali. Modificando l’attuale dimensionamento delle funzioni e delle competenze che oggi, invece, rispecchiano i cristallizzati interessi delle corporazioni e dei territori nazionali e mantengono imbalsamato il Paese impedendogli di esercitare un ruolo trainante in Europa e nel mondo. E ciò attraverso questa aggregazione di aree mediterranee regionali omogenee per territori, storia, cultura, sensibilità politiche e interessi socio-economici che supera le diverse appartenenze di ordine nazionale e si colloca direttamente nella dimensione dell’Unione Europea.

Sarebbe, con il concorso delle altre due Macroregioni che già coinvolgono aree territoriali dell’Italia come quella “Adriatico-Jonica” e quella “Alpina”, la configurazione di un nuovo scenario politico capace di influire anche in situazioni delicatissime come quelle inerenti la pace (che non riguarda più soltanto altri Popoli ed altri Stati ma ora investe direttamente la stessa Europa ed ogni singolo Paese che la costituisce) e di incidere positivamente in ordine allo sviluppo delle strategie delle comunità e dei territori euro-mediterranei per i sistemi energetici, la tutela ambientale, l’innovazione e la ricerca scientifica, i commerci, il trasporto marittimo sostenibile, il turismo, la mobilità sociale, etc.. Dando così vita ad una rete alla quale annodare tutte le politiche che costituiscono i settori portanti di una crescita economica intelligente e sostenibile non solo capace di dare un apporto significativo alla ripresa dello sviluppo del nostro Paese ma anche di allinearlo alle politiche dell’Unione Europea. E qui arriviamo all’ultima considerazione che volevo fare in ordine a questa sorte di ‘nuovo regionalismo’ che il federalismo comunitario determina. Sottolineando, innanzi tutto, quanto da Signorile sostenuto a proposito del “regionalismo differenziato”, richiesto da alcune regioni del Nord, e cioè che non sarebbe esso la causa della fine del regionalismo storico-tradizionale. Infatti, non c’è dubbio che la strutturazione in venti regioni dell’Italia ha finito di funzionare “perché non risponde più alle esigenze del Paese e delle sue trasformazioni, presentando una realtà frantumata, costosa, inefficiente ed impotente”. Circostanza questa che richiede una nuova organizzazione regionalista rivisitata “nelle dimensioni, nei poteri, nelle competenze” per costruire “soggetti forti che accompagnino il governo nazionale nelle scelte di governabilità interne e nelle costruzioni sistemiche comunitarie”. (Come, appunto, Mezzogiorno Federato!) E poi, che non sarebbe, comunque, questa delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” da riconoscere alle regioni, secondo il 3° comma dell’art. 116 della Costituzione, la strada da privilegiare per riformare il regionalismo italiano. Per cambiare, invece, in profondità la struttura dell’attuale organizzazione dello stato altro deve essere il percorso da imboccare.

E cioè, come peraltro abbiamo già fatto, immettersi in un cammino di federalizzazione che non implica alcuna particolare rivoluzione istituzionale ma, almeno inizialmente, soltanto la semplice applicazione delle opportunità concesse dalla nostra Costituzione che, al penultimo comma dell’articolo 117, prevede la possibilità per le regioni di stipulare intese “con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni” ed, all’ultimo comma sempre dello stesso articolo, conclude che nelle materie di loro competenza le regioni possono firmare “accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. Ora, in conclusione, a me pare che diventi senz’altro questa la migliore conferma della validità della proposta di federalismo comunitario che dobbiamo portare avanti senza lasciarci irretire dalla retorica del civismo che si propone come il demiurgo dell’interesse generale oltre che del potere che deve essere restituito ai cittadini ma corre il rischio di sfociare nell’eterno populismo. E soprattutto può finire per farsi strumento degli interessi delle comunità e dei territori ‘forti’ del Nord che si contrappongono a quelli del Sud storicamente più deboli, come del resto è già storicamente avvenuto con la Lega lombardo-veneta.

Andrea PIRAINO