Tutti gli aiuti ai cittadini: dal congedo paternità alla cassa integrazione, passando per la Card Cultura

In questo ultimo articolo dedicato alla Legge di Bilancio per il 2022 tracciamo le fila della serie di incentivi rilasciati dal Governo sul piano occupazionale e non sono pochi, per passare nelle settimane successive alla trattazione del nuovo decreto a sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia. Si incomincia dal congedo di paternità che diventa strutturale per il 2022 ed è fissato in 10 giorni estensibile ad 11 in accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al suo periodo di astensione obbligatoria. Per venire incontro alle donne lavoratrici inoltre per l’anno 2022, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

In materia di parità salariale di genere, tema piuttosto discusso per via della costante differenza di redditi prodotti tra generi differenti nel nostro Paese rispetto al resto d’Europa a decorrere dal 2023 è incrementata la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, il quale è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Per i lavoratori sportivi, è ammessa la stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell’atleta, dei 24 anni (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante).

Il Governo mette mani anche alla Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria. Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale è esteso sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse, con riduzione (ai fini della possibilità di accesso) del requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni. Nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell’Inps, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 2° mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico in via definitiva del datore inadempiente.

È introdotto un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione dell’obbligo di stipulazione del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego. La nuova disciplina concerne esclusivamente i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (a prescindere dall’entità della riduzione dell’orario di lavoro). Per sostenere una serie di lavoratori precedentemente esclusi dalla NASpI – il trattamento di disoccupazione – essa è estesa dall’1 gennaio 2022 anche ai lavoratori a tempo indeterminato di cooperative agricole di trasformazione del prodotto. Nel caso dei lavoratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per essi la riduzione del trattamento di disoccupazione decorrerà dal sesto mese e non più dal quarto e la durata del trattamento è estesa a 12 mesi massimo. Conferme riguardano i giovani interessati ad acquistare la prima abitazione. Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento: – dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell’aumento all’80% della garanzia concedibile; – delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. “prima casa under 36”), consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché nell’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. Ai giovani che compiono 18 anni di età nel 2022 è riconosciuta in via stabile la CARD Cultura mentre viene riscritto il percorso del tirocinio in alternanza studio lavoro, esso non costituisce in ogni caso rapporto di lavoro ma dovrà prevedere necessariamente una remunerazione a pena di sanzione per il soggetto ospitante di importo compreso tra 1000 e 6000 euro.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale