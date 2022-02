Decreto Sostegni Ter, il governo Draghi alla prova delle misure anti-covid

I l 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Sostegni Ter, la prima vera misura di incentivazione delle imprese nuovamente colpite dalla pandemia da Covid19 del Governo Draghi. Le misure sono molteplici e tutte orientate alla salvaguardia della economia di numerosi settori piegati dalla emergenza sanitaria. Il decreto già dall’articolo uno interviene in favore delle attività chiuse per legge a causa della pandemia e ci si riferisce in particolare a sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi fino a fine gennaio. Per loro è disposta una misura di assistenza che attingerà da un fondo di 20 milioni di euro.

Per gli esercenti attività di impresa, arte o professione le cui attività sono anche esse sospese sino al 31 gennaio 2022 il decreto consente a sua volta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’IVA, salvo poi recuperare entro il 16 settembre 2022. Per le imprese del commercio al dettaglio è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che si rientri nei codici ATECO 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro. Si dovrà presentare apposita istanza al MISE per accedere all’incentivo.

Il fondo di dotazione è pari a 200 milioni di euro e se non fosse sufficiente per tutti vedrà proporzionalmente ridurre gli incentivi individuali dei singoli imprenditori sicché non verrà aumentata in alcun caso questa dotazione. E’ stanziato inoltre un fondo di 20 milioni di euro per il 2022 per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e zoologici. Un ulteriore pacchetto di 100 milioni è messo a disposizione delle imprese del settore turistico. Dovrà finanziare principalmente il Fondo Unico Nazionale per il Turismo e favorire l’esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o stagionale. Ritorna il credito di imposta per le imprese che pagano un canone di affitto per il trimestre gennaio – marzo 2022 che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso trimestre 2019. Viene reintrodotta la cassa integrazione per i settori del turismo, della ristorazione, dei trasporti, della ricreazione, del cinema e dello spettacolo. Si tratta di un intervento in extremis che era particolarmente atteso dai settori in questione, i quali stanno subendo costanti perdite di fatturato da troppi mesi e non avrebbero quale alternativa che la cessazione da ogni attività. In merito al caro energia, che sta interessando cittadini e imprese, è disposto che per il primo trimestre 2022 siano annullate le aliquote relative agli oneri di sistema applicate alle utenze di potenza pari o superiore ai 16,5 KW. Non è il caso delle utenze domestiche purtroppo. E’ istituito anche un credito di imposta per le imprese ad alto consumo energetico nella misura del 20% di quanto speso nel primo trimestre 2022 a condizione che il prezzo dell’energia sia salito di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Misura che sembra calata perfettamente rispetto al caso ILVA è quella contenuta nell’articolo 22 del decreto che proroga di 26 settimane la cassa integrazione COVID per le grandi imprese di interesse strategico nazionale con oltre 1000 dipendenti e fino al 31 marzo 2022.

Ne sapranno qualcosa certamente i nostri concittadini che lavorano nel siderurgico. Misura invece piuttosto discussa e che ha scatenato una fortissima serie di opposizioni in tutto il Paese riguarda la stretta alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi. Sostanzialmente se sino al 7 febbraio 2022 saranno cedibili più di una volta anche a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, oltre tale data, questa condizione sarà formalmente vietata. E così i contribuenti potranno cedere una sola volta a banche e istituti di credito, mentre le imprese che hanno effettuato forniture in formula di sconto in fattura potranno a loro volta cedere una sola volta il credito che vantano e sempre e soltanto in favore di banche e intermediari finanziari. Il tema merita un particolare approfondimento che probabilmente rilasceremo nelle prossime settimane. La tendenza del mercato del credito inizia a diventare particolarmente oppositiva verso il settore della cessione del credito mettendo in difficoltà tutta la filiera delle imprese che avevano già preso accordi e sottoscritto contratti per lavori da eseguire. Se dovesse chiudersi il canale di sbocco di questi crediti fiscali – Poste e Istituti di Credito – si sarebbe realizzata indirettamente una stretta al settore assai drammatica. Il Governo avrebbe realizzato a valle del sistema ciò che non era riuscito a fare chiudendo definitivamente, in Parlamento, la misura degli incentivi edilizi. Sono partite diverse interrogazioni parlamentari sulla faccenda. Speriamo che il Governo ritorni sui propri passi.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale