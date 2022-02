Febbraio 2022: ripartono gli adempimenti dichiarativi in preparazione alla dichiarazione dei redditi

Se il mese di gennaio è di solito un mese non eccessivamente impegnativo per gli operatori ed i cittadini che hanno a che fare con il fisco italiano, è da febbraio che generalmente iniziano ad emergere gli ingorghi di scadenze che accompagnano la vita degli italiani fino alla prossima dichiarazione dei redditi, che tendenzialmente chiude i propri termini di trasmissione nell’autunno di ogni anno. Si comincia certamente con gli adempimenti necessari a rendere disponibili i dati della dichiarazione precompilata che i cittadini italiani possono consultare tramite accesso al portale di Agenzia Entrate.Si rammenta che tale dichiarazione sarà consultabile solo nei prossimi mesi e previo accesso al portale con credenziali riconosciute. Per consultare tali dati è necessario sapere che le imprese italiane ed i loro consulenti sono “costretti” ad inviare alla amministrazione finanziaria dello Stato milioni di dati di diversa origine. Intanto le Certificazioni Uniche dei redditi che vengono predisposte dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici e inviate entro il mese di marzo di modo da costituire poi l’ossatura reddituale principale dei modelli 730 pre-compilati degli italiani. Contestualmente sono i medici italiani e tutti gli operatori sanitari attivi sul territorio a trasmettere i dati delle operazioni emesse in favore dei contribuenti attraverso il sistema Tessera Sanitaria.

Con questo strumento, tutte le spese sanitarie degli italiani vengono registrate e confluiscono direttamente tra gli sconti fiscali riconosciuti ai cittadini. Anche per il 2022 la trasmissione di questi dati sarà semestrale da parte di medici, farmacisti, veterinari, cliniche ed altre strutture sanitarie. Gli asili nido e gli istituti formativi di ogni ordine e grado di tipo pubblico o privato, legalmente riconosciuti, provvederanno a trasmettere le informazioni relative alle spese sostenute dai cittadini per proprio conto o per conto di familiari di diverso grado in modo che esse confluiscano tra gli oneri di istruzione e formazione da dedurre. Così anche per le spese sostenute per onoranze funebri ed eventi luttuosi simili. Alle Banche ed agli Istituti di Credito compete la trasmissione dei dati inerenti gli interessi passivi pagati sui mutui erogati ai cittadini, anche essi oggetto di deduzione parzialmente. Sul punto è opportuno ricordare ai lettori di fare attenzione alle dichiarazioni pre compilate che essi potranno ritrovare sul sito dell’Agenzia Entrate perché questo tipo di trasmissione, in caso di finanziamenti multipli, non distingue automaticamente i casi di mutuo per abitazione principale da altri finanziamenti.

Compete al cittadino modificare la pre-compilata per non incorrere in una duplicazione di deduzioni. Non tutte queste trasmissioni di dati tuttavia riguardano le dichiarazioni dei redditi. Sono in scadenza anche e soprattutto i dati delle dichiarazioni IVA, da trasmettere entro il mese di marzo, con il quale si riepiloga la gestione IVA delle imprese e dei professionisti italiani. L’IVA è un tributo che finanzia alcuni interventi della Unione Europea e di conseguenza la trasmissione da parte dello Stato di informazioni riepilogative verso il sistema centrale della Unione dipende anche da questa raccolta di dati. Nei mesi successivi saranno aperti i canali di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cittadini e imprese. In sostanza, se si decanta tanto la modernizzazione del sistema fiscale italiano in verità essa cammina sulle spalle di migliaia di operatori che provvedono a trasmettere dati e lo fanno a spese di imprese e professionisti. Ciascuna di queste trasmissioni infatti ha un costo di predisposizione e trasmissione, diretto o meno. Il 12 febbraio 2022 intanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati ai pagamenti tardivi ed al periodo di tolleranza riconosciuto. Il pagamento tardivo di somme discendenti da atti diretti di Agenzia Entrate può ancora intervenire con un margine di tolleranza di 7 giorni ed il pagamento tardivo, in questi termini, non produce decadenza. Tale agevolazione non è consentita in caso di pagamenti di Agenzia Riscossione per i quali non è consentito invece alcun termine “cuscinetto”. Il pagamento di cartelle o rateazioni concesse da Agenzia Riscossione – ex Equitalia – deve avvenire necessariamente entro la data di scadenza riconosciuta.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale