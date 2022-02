Sorprese dal Milleproroghe, la soglia del pagamento in contanti torna a quota 2.000

Per quanti non ne fossero ancora a conoscenza è in discussione in Parlamento l’approvazione della legge di conversione del decreto “Milleproroghe” che contiene una serie di provvedimenti tra cui alcuni a valenza fiscale. E sempre per quanti non ne fossero ancora a conoscenza su alcuni aspetti cruciali il Governo è stato battuto già in quattro occasioni e se ne attende sicuramente una quinta dedicata alla introduzione della “Rottamazione Quater”.

Andando tuttavia con ordine dall’1 gennaio 2022 sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova, ennesima riforma, che riduce la possibilità di pagare in contanti qualsiasi prestazione nel territorio italiano ad una soglia inferiore ai 1.000 euro e così tutti gli operatori, con giusta riluttanza si sono dovuti adeguare. La misura dipende essenzialmente dalla strategia adottata dal Governo da ormai diversi anni, volta a limitare la circolazione del contante perché ritenuto foriero di potenziale evasivo. Quanto sia vero questo assioma è tutto da dimostrare, certo in numerosi paesi occidentali la strategia “cashless” è in effetti funzionale a contrastare questa fenomenologia che sembra in Italia destinata a non avere termine. Intanto, proprio a causa di un emendamento al decreto “Milleproroghe” torna a essere pari a 2.000 euro per tutto il 2022 il limite del pagamento in contanti e la misura tuttavia non è a titolo definitivo in quanto si tratta al momento di un semplice differimento di un anno, al 2023, dell’intervento che doveva entrare in vigore nel 2022 appunto. Nasce ovviamente un problema interpretativo per tutti i casi che vanno dal 01 gennaio 2022 alla data di futura conversione del decreto, dovrebbero di conseguenza e automaticamente essere sanate le posizioni di coloro i quali hanno effettuato in questa fase di tempo pagamenti entro il limite cash di 2.000 euro, pur essendo il limite legale ridotto in precedenza a 1.000. La questione del limite dell’uso del contante ha poi una estensione articolata non limitandosi ad essere un problema relegato a transazioni commerciali per l’acquisto di beni.

In effetti il limite si estende a tutte le dazioni di moneta, anche non con finalità commerciali, ivi inclusi i trasferimenti tra parenti e affini. Purtroppo anche per essi è sempre bene porre la giusta attenzione ed anche per essi occorre usare strumenti tracciati di trasferimento: bonifici, assegni circolari o bancari. Non sono rari i casi di accertamento fiscale che nascono dalla impossibilità di giustificare determinati acquisti, specie di beni immobili, per i quali genitori o parenti hanno aiutato gli acquirenti con dazione di somme in contanti. L’assenza di uno strumento di tracciamento all’origine del trasferimento di denaro ha condotto spesso a verifiche fiscali a carico degli acquirenti “accusati” di aver utilizzato somme provenienti da attività produttive non dichiarate. Verifiche difficilmente “smontabili”. Il divieto di pagamento per contanti di importo ora superiore ai 2.000 euro vale anche nella ipotesi lo stesso venga frazionato nel corso di diversi giorni. A limitare questa pratica elusiva dei pagamenti frazionati interviene una norma del 2007 che inquadra nell’ambito della attività sanzionatoria quella serie di pagamenti frazionati che sono effettuati nell’arco di un periodo di tempo di 7 giorni con la precisazione tuttavia che il termine temporale di 7 giorni va considerato come un riferimento generico, nel senso che se è possibile ricostruire l’intendimento fraudolento del contribuente, anche la sommatoria di pagamenti che vanno oltre tale termine può far scattare relative sanzioni.

Non è prevista alcuna violazione nella ipotesi di pagamenti a rate o che riguardino il saldo di un unico documento contabile, per esempio una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Tanto anche se l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo. Come comportarsi con gli istituti di credito invece? Non esiste alcuna norma che limiti le operazioni di versamento e prelevamento bancario perché le operazioni di versamento o prelevamento non configurano un trasferimento a terzi ma solo verso se stessi. Non è tuttavia infrequente che a fronte di eccessivi o frequenti utilizzi di contanti, gli istituti di credito decidano di segnalare le operazioni effettuate dalla clientela come sospette e poste in essere con finalità di riciclaggio di denaro. In questo caso generalmente la procedura seguita dalle banche è quella di richiedere informazioni alla clientela e gestire internamente le fasi di controllo, potendole tuttavia estendere all’esterno solo attraverso una denuncia alle autorità di controllo competenti. Altre sorprese in arrivo dalla conversione del “Milleproroghe”? Molto probabile. Si attende il rinnovo, in qualche misura ancora possibile, dei termini di fruizione del sistema della rottamazione dei tributi e dei ruoli iscritti nei sistemi di riscossione italiani. Il Governo Draghi non aveva inteso rinnovarne la fruizione sebbene le richieste provenienti da parte della politica fossero numerose. Si dovrà attendere ancora alcuni giorni, nella convinzione tuttavia che questa misura sarebbe veramente necessaria per milioni di cittadini e imprese.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale