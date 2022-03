“Rottamazione tre” e “Saldo e stralcio”, alla fine il Senato riapre i termini

Alla fine, di fronte alla minaccia del default di circa 500 mila imprese che non erano riuscite a pagare nei termini le rate della ultima “Rottamazione tre” o del “Saldo e Stralcio”, il Governo decide per la riapertura delle scadenze. O meglio è un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica a intervenire sull’articolo 10- bis del Decreto Sostegni ter e a riammettere nei termini migliaia di imprenditori e cittadini che alla data del 14 dicembre 2021 non avevano fatto in tempo a saldare tutto il pregresso. Per chi avesse perso il calendario funzionale delle due misure, stravolto dalla pandemia, per entrambe le misure le rate scadute negli anni 2020 e 2021 potevano essere recuperate tutte assieme attraverso un versamento unico o plurimo ma da effettuarsi entro il 14 dicembre 2021.

Ancora per riaccendere la memoria dei lettori, per “Rottamazione ter” si intende una misura che consentiva ai cittadini di pagare imposte iscritte a ruolo presso l’Agente della Riscossione al netto di sanzioni ed interessi, al fine di alleggerire il carico complessivo del gravame tributario. Per “Saldo e Stralcio” si intende una misura che consentiva il pagamento in percentuale ridotta di cartelle esattoriali ricomprese in determinate condizioni nelle quali veniva a trovarsi il cittadino con indici ISEE piuttosto bassi. Entrambe le misure avevano ed hanno una particolarità purtroppo, l’omesso pagamento delle rate produce la decadenza dalla agevolazione e l’attivazione immediata della riscossione in una unica soluzione. Nel mezzo, la pandemia ha messo in ginocchio circa il 50% dei contribuenti che avevano optato per questa forma di pagamento agevolato delle imposte e così il rischio di default è diventato grave ed evidente. Al 14 dicembre 2021 del resto era impossibile aspettarsi il totale incasso di rate pregresse per circa due anni di fermo di imprese e settori produttivi e commerciali interi. Il buon senso deve allora aver illuminato le intenzioni del legislatore se un nuovo calendario è intervenuto a rimettere in termini questi contribuenti. Le rate scadute del 2020 andranno saldate tutte entro il 30 aprile 2022. Le rate scadute dell’anno 2021 andranno versate tutte entro il 31 luglio 2022.

Le rate scadute dell’anno 2022 che evidentemente si saranno accumulate per il mancato versamento delle precedenti, potranno essere recuperate entro il 30 novembre 2022. Altro aspetto fondamentale riguarda il periodo di tolleranza concesso nel versamento della rata. Resta in vigore l’applicazione dello stesso nei 5 giorni dalla data di scadenza prevista e questo consente ancora maggiore elasticità. Così per la data del 30 aprile si potrà versare entro il 5 maggio, per quella del 31 luglio entro il 5 agosto e così via, senza che questo comporti decadenza dal beneficio. Se invece dalla data del 14 dicembre 2021 a quella di entrata in vigore del decreto che dispone nuova traslazione dei termini saranno state avviate nuove procedure esecutive, queste dovranno considerarsi estinte ma le somme eventualmente in questa fase verranno comunque acquisite e non saranno ripetibili in favore del contribuente. Cosa succede alle date del 2022 della Rottamazione ter? La Rottamazione ter prevedeva un calendario di versamenti piuttosto lungo, 4 rate ad anno per un minimo di 12 rate e sino a 16. Cioè una durata compresa tra i 3 ed i 4 anni a tutti gli effetti. Le rate originarie del 2022 erano quella del 28 febbraio, del 31 maggio, del 31 luglio e del 30 novembre. Sono tutte state posposte al 30 novembre, data entro la quale tutte queste rate dovranno comunque essere saldate. E’ chiaro che chi fosse nella possibilità di saldarle prima si troverà certamente avvantaggiato rispetto agli altri cittadini che dovranno cumulare in una unica soluzione il pagamento per non perdere questa opportunità.

Chi invece è sempre stato in regola con i versamenti del 2020, del 2021 e del 2022 può continuare ad effettuare i versamenti successivi alle normali scadenze previste dal calendario originario. Come effettuare i versamenti? I versamenti si possono effettuare esclusivamente utilizzando i bollettini contenuti nella comunicazione delle somme dovute che arriva all’indirizzo del richiedente. Se ciò non è avvenuto è bene rivolgersi al più vicino sportello di Agenzia Riscossione per ottenerne nuove copie. Il pagamento può essere effettuato in tutti gli istituti di credito italiani, mediante internet banking o presso gli uffici postali usando il circuito CBILL. E’ anche possibile usare i crediti maturati, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione per compensare i debiti fiscali residui. Può anche essere possibile richiedere l’addebito delle rate in conto, mediante comunicazione ad Agenzia Riscossione almeno 20 giorni prima della scadenza della rata e se si vuole seguire l’andamento generale della stessa riscossione è possibile accedere mediante credenziali (SPID o CI Digitale) al sito dell’agente di riscossione. Che fine ha fatto invece lo stralcio dei debiti di importo inferiore a 5.000 euro ricompresi nell’arco temporale che va dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010? Il Decreto Sostegni ter non altera questa opportunità che resta in vigore ed opera automaticamente senza necessità che il cittadino debba presentare istanza alla condizione generale che il reddito del cittadino interessato non sia stato superiore, nell’anno 2019 assunto come parametro di riferimento, a 30 mila euro.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale