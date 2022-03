Credito affitti 2022, si estende la platea grazie alla legge di conversione del DL Sostegni Ter

Nel mezzo della pandemia 2020 e 2021, come i lettori di questa rubrica avranno potuto leggere in precedenza, le imprese che operano in locazione hanno potuto fruire di un credito di imposta che le aiutasse a superare la grave condizione nata attorno alle chiusure forzate imposte per legge. La misura è stata particolarmente apprezzata al punto che, considerata la riduzione dei consumi e la continua nascita di nuovi casi di contagio in tutta Italia per il 2021 e per i primi mesi del 2022, il DL Sostegni ter, pubblicato dal Governo Draghi ne ha previsto la reintroduzione considerando il trimestre gennaio, febbraio e marzo 2022 come base di calcolo.

La legge di conversione del DL Sostegni ter ha però esteso la platea dei beneficiari di questo credito di imposta inserendo oltre che le imprese turistiche anche i gestori di piscine. Queste categorie di impresa potranno godere di un credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione versati da gennaio a marzo. Si attende tuttavia che Agenzia Entrate emetta le istruzioni per l’autodichiarazione dei requisiti e che sarebbe dovuta arrivare entro trenta giorni dal 27 gennaio 2022 ma delle quali non c’è ancora traccia. L’inserimento nella platea dei beneficiari dei gestori di piscine è arrivato grazie ad un intervento promosso dal MISE e richiesto dalla associazione nazionale dei gestori di impianti di questo tipo e che in precedenza ne erano state escluse per ragioni non comprensibili. Il presupposto fondamentale per fruire della agevolazione è una riduzione del fatturato pari almeno al 50% rispetto al dato 2019, parametrica ai mesi per i quali si chiede l’agevolazione.

In altre parole occorre verificare mese per mese, rispetto al trimestre gennaio – marzo 2022 se l’impresa turistica o il gestore di piscine abbia subito una perdita di fatturato con base di calcolo il 2019 e per almeno il 50%. Il beneficio consiste in un credito di imposta del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di leasing o di concessione di uno dell’immobile nel quale è esercitata l’attività. Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di fitto di azienda, che comprendano l’uso di un immobile non destinato ad abitazione, il beneficio scende al 30 per cento. Diventa al 50 per cento per le strutture turistico ricettive in fitto d’azienda. Si specifica inoltre che le strutture alberghiere, termali, agrituristiche, le agenzie viaggio ed i tour operator hanno diritto ad un bonus affitto indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente. Mentre per tutti gli altri settori, l’accesso alla misura riguarda soggetti che non abbiano superato nel corso del 2021 ricavi e compensi per un importo superiore a 5 milioni di euro. Come funziona la procedura per ottenere il credito e come si utilizza? Se confermata la procedura del passato, il credito di imposta viene richiesto ad Agenzia Entrate attestando i valori di perdita subita rispetto ai dati 2019 ed il mancato raggiungimento del limite di 5 milioni di fatturato nel 2021 (se imprese diverse da quelle turistiche come in precedenza descritto).

Il modello con cui effettuare tale dichiarazione, come già sottolineato, non è ancora pronto e non è stato ad oggi ancora pubblicato. In ogni caso il meccanismo di funzionamento ed uso del credito segue il tradizionale modello della compensazione. Ovvero, rispetto ad imposte, contributi e tasse che le imprese dovrebbero versare allo Stato, il credito fiscale può essere utilizzato in compensazione azzerando o riducendo il versamento dovuto. L’impresa in sostanza non perde liquidità e compensa il valore della imposta recuperando in qualche modo la condizione di svantaggio nella quale si era venuta a trovare. Proprio in tema di crediti di imposta non accenna invece a diminuire la crisi introdottasi a causa del sostanziale fermo delle cessioni di crediti da ristrutturazioni edilizie ed ecobonus. Il sostanziale stop decretato da Poste Italiane a seguito della introduzione del Decreto Anti Frode, protrattosi sino alla fine del mese di febbraio 2022, ha svelato nuove condizioni e limiti che l’azienda a controllo pubblico ha recentemente dettato. Poste Italiane infatti annuncia di non acquistare più, almeno per il momento, crediti da imprese, limitandosi a farlo solo da parte di cittadini e contribuenti (non accetta quindi più crediti derivanti da sconto in fattura ma solo da cessione diretta da parte del contribuente) e per esse richiede una serie complessa di documenti che vanno ora inseriti e prodotti a testimonianza del lavoro svolto e della regolarità documentale. Non va meglio se la cessione è operata verso altri istituti di credito.

Tutti, o quasi, sono sostanzialmente fermi o hanno irrigidito particolarmente le misure di controllo e contrasto alle frodi che, stando alle verifiche di Agenzia Entrate, almeno dalla introduzione del decreto di novembre, si sarebbero quasi azzerate.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale