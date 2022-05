Espropriazione della prima casa, le novità della Corte di Cassazione

Il tema della espropriazione della prima casa o di quella risultante quale abitazione principale è un tema assai dibattuto e non sempre chiaro. La questione infatti passa attraverso profili di diritto civile, bancario, penale o tributario e non sempre con gli stessi effetti. Utile al lettore potrebbe essere chiarirne alcuni sfatando determinate erronee convinzioni sulla base di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Intanto se sulla prima casa o l’abitazione principale insiste un rapporto di mutuo e questo non viene onorato non esiste alcuna forma di protezione del cittadino rispetto alla espropriazione o alla attività esecutiva. Il bene verrà messo all’asta perché il cittadino non ha onorato il contratto di mutuo o nulla si può sostanzialmente fare per limitare gli effetti della procedura esecutiva che richiede comunque l’espletamento di un iter piuttosto lungo.

Gli sfortunati contribuenti che si trovano in circostanze come queste per vicissitudini assai diverse possono ben poco in tal senso perché la legge italiana tutela le loro condizioni come anche il diritto di chi ha concesso un credito inizialmente. E’ diverso il caso in cui l’esecuzione pervenga per effetto di altre forme di spossessamento della proprietà come nel caso della recente Sentenza della Sezione Penale di Corte di Cassazione n. 6765 del 3 febbraio 2022. Nel caso in esame il cittadino aveva violato una serie di norme di diritto penale tributario – sono norme di diritto tributario che hanno effetti penali quando intervengono ipotesi di omissioni o di evasione di imposta per grandi importi – ed il Tribunale aveva disposto il sequestro della sua proprietà con finalità di confisca. Per contro il cittadino, arrivando sino alla Corte di Cassazione, aveva opposto tra le sue ragioni l’impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo con finalità della confisca, citando gli articoli 321 e 322-ter del Dlgs 74/2000 che in alcune circostanze appunto non consentono all’Agente della Riscossione di procedere alla espropriazione della prima casa del debitore. Secondo la Suprema Corte il motivo di ricorso era manifestamente infondato. Rileva la Cassazione che il Tribunale, nel disattendere la deduzione difensiva, aveva correttamente affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), Dl. 21 giugno 2013, n. 69, opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (cfr., Cass., n. 30342 del 16/06/2021; Cass., n. 8995 del 05/03/2020).

Osservava inoltre la Suprema Corte che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda, in realtà, la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”, concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, avendo a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. La disposizione in questione, peraltro, come detto, non fissa un principio generale di impignorabilità, riferendosi solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo (cfr., Cass., n. 48616, del 20/09/2018, che ha ribadito che la norma in esame trova applicazione solo nell’ambito del diritto tributario e potrà pertanto precludere il sequestro preventivo solo in tale ristretto ambito, e Cass., n. 5608 del 2021). Infine, rileva ancora la Corte, la disposizione in questione non può comunque trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti, laddove il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso (cfr., Cass., n. 17535 del 06/02/2019; Cass., n. 28047 del 20/01/2017), né gli interessi maturati in favore dello Stato (Cass., n. 40358 del 05/07/2016); mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni (cfr., Cass., n. 7359 del 04/02/2014).

Quello che intende quindi affermare la Cassazione in questa circostanza, e che occorre, in definitiva, ribadirsi in questa sede circa il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del Dpr. n. 602 del 1973 è che l’impignorabilità: • si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; • non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”; • non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato. E’ bene tenere presente questi aspetti nella circostanza in cui si è vittima di procedure di sequestro per finalità di confisca provenienti da violazioni di norme di diritto penale.

Francesco Andrea Falcone

Dottore Commercialista – Revisore Legale