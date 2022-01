Riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza: intensificare la lotta a droga e armi

Seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lunedì mattina, presso la Prefettura, presieduta dal Prefetto Demetrio Martino. L’incontro è stato convocato per una approfondita valutazione dello stato complessivo della sicurezza pubblica nel Capoluogo, anche alla luce del recente episodio criminoso verificatosi nel centro cittadino e che ha procurato il ferimento, da colpi di arma da fuoco, di due Agenti della Polizia di Stato.

Preliminarmente, il Prefetto personalmente e insieme ai componenti il Consesso, hanno voluto esprimere solidarietà al Questore di Taranto e manifestare il loro pieno apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, per il quotidiano incessante impegno, la qualificata professionalità e la generosità a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e per avere, nell’immediatezza, individuato ed arrestato la persona ritenuta responsabile dell’efferato crimine. In particolare, il Prefetto ha voluto rivolgere espressioni di stima e gratitudine nei confronti degli agenti di Polizia rimasti feriti a causa della cieca violenza del soggetto che, peraltro, ha agito sotto l’effetto di stupefacenti. L’episodio in questione ha evidenziato e richiamato la necessità di continuare a profondere ogni sforzo per contrastare due fenomeni di rilievo nell’ambito del controllo del territorio: lo spaccio e l’uso di stupefacenti e la disponibilità di armi da fuoco, che formano un binomio di assoluta pericolosità per qualsiasi comunità.

Dall’approfondimento della situazione di contesto e nel prendere atto dell’intensa e continua attività messa in campo dalle Forze dell’Ordine, nel tarantino come, peraltro, dimostrano i ripetuti e lusinghieri risultati conseguiti nelle iniziative di prevenzione e repressione, si è condivisa l’esigenza di rafforzare, ulteriormente, le azioni di prevenzione generale per contrastare con maggior forza le attività criminali in argomento. In conseguenza, si è valutata positivamente l’utilità operativa di interventi di “alto impatto”, in aggiunta ai servizi di prevenzione già in atto, anche mediante il potenziamento delle attività info-investigative, e l’ausilio delle componenti di specialità delle Forze dell’Ordine, per realizzare azioni mirate al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e con particolare attenzione al sequestro delle armi illegali detenute nel territorio provinciale. Alla riunione sono intervenuti il Questore Massimo Gambino, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri Gaspare Giardelli e della Guardia di Finanza Massimo Dell’Anna.