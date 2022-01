Dimessi i due agenti. Oggi Varallo dal gip

E’ stato dimesso anche il secondo poliziotto rimasto ferito, sabato mattina in viale Magna Grecia, da colpi di pistola esplosi da una ex guardia giurata. E’ tornato, quindi, a casa anche l’agente colpito di striscio al torace. In precedenza era stato dimesso dall’ospedale Ss. Annunziata il suo collega che era stato colpito ad una mano. Intanto, stamattina, l’autore del duplice ferimento, il quarantaduenne Leo Varallo, sarà interrogato dal giudice delle indagini preliminari. L’ex guardia giurata è difeso dall’avvocato Andrea Silvestre. Varallo è stato preso dagli agenti della Squadra Mobile dopo poche centinaia di metri. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di rubare una Porsche a una concessionaria d’auto, motivo per cui era ricercato.

Quando una volante di polizia lo ha intercettato, l’uomo ha esploso colpi di pistola all’indirizzo dei due agenti i quali sono rimasti feriti. Le volanti erano piombate in viale Magna Grecia, nel tratto di strada compreso tra corso Italia e viale Jonio. Quando gli agenti sono arrivati per il controllo, il quarantaduenne ha estratto la pistola e ha fatto fuoco ripetutamente contro il parabrezza e il finestrino di una volante. Grande paura tra i numerosi testimoni dell’accaduto. L’ex guardia giurata ha tentato di fuggire a piedi ma, come detto, è stato bloccato a circa un centinaio di metri dal luogo dell’agguato. Varallo è accusato di duplice tentato omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma fa fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Anche il Comune di Martina Franca ha espresso solidarietà ai due poliziotti martinesi rimasti feriti.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai due agenti della Polizia di Stato, nostri concittadini, e rivolgiamo loro il nostro apprezzamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati, mettendo anche a rischio la loro vita- si legge in una nota stampa del Comune- le ultime notizie sulle loro condizioni ci risollevano e gli auguriamo di cuore una pronta guarigione. Ci congratuliamo, inoltre, con i poliziotti che hanno tempestivamente arrestato l’individuo che ha sparato, incurante delle conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere anche per i passanti. L’episodio verificatosi a Taranto e quelli recentemente registrati sul territorio di Martina, l’ultimo dei quali una rapina in una farmacia del centro, sono fatti diversi che sembrano i segnali di una recrudescenza della criminalità nella nostra provincia. Il nostro auspicio è che le Forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno, alzino ulteriormente il livello di attenzione e di vigilanza sul nostro territorio per debellare questi fenomeni criminosi e assicurare i responsabili alla giustizia”.

Ha commentato l’accaduto anche il segretario generale provinciale di Taranto, Fulvio Costone, del Sindacato (LeS Polizia di Stato) “Dalle immagini diffuse attraverso diversi social network, si vede una persona che spara verso i due poliziotti che venivano entrambi feriti, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. Dai filmati è possibile vedere che la direzione dei proiettili poteva essere mor tale per i due agenti accorsi. – dice Costonesono fiducioso nell’operato della Magistratura affinché si applichi la giusta punizione per chi sarà riconosciuto colpevole di aver attentato alla vita di due appartenenti alle forze dell’ordine ed a quella dei cittadini che in quel momento si trovavano in strada. Esprimo, inoltre, piena solidarietà e vicinanza ai due agenti di Polizia per la dimostrazione di coraggio e determinazione perché, malgrado fossero feriti, sono scesi dalla vettura di servizio per cercare di fermare l’aggressore.” Il dirigente sindacale chiosa: “Purtroppo il grave episodio ci fa comprendere ancora di più quanto sia grave il problema della criminalità in Puglia: si spara in pieno giorno in una strada ad alta densità di traffico, davanti ad attività commerciali ed in presenza di numerosi cittadini. Mi sento di dover rivolgere un forte ed accorato appello alle Istituzioni tutte affinché si dia subito seguito alla richiesta di opportuni rinforzi per Forze dell’Ordine e Magistratura”.