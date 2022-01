Colpo in farmacia, scatta un arresto

Individuato, dalla Polizia di Stato, il presunto autore di una rapina ad una farmacia. Gli investigatori del locale Commissariato, allertati dal titolare, sono arrivati sul posto e dalle prime testimonianze dei presenti e dalle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno acquisito i primi elementi utili all’individuazione delll’autore del colpo. Attraverso la targa dell’auto usata dal malvivente, una Fiat Punto, i poliziotti ne hanno individuato la proprietaria residente in un comune limitrofo, in provincia di Brindisi.La donna, dopo alcune ore di attesa, è stata rintracciata nella sua abitazione mentre a tarda sera faceva ritorno a casa.

Gli agenti, nel corso dei primi accertamenti, controllando l’autovettura, hanno rinvenuto nel bagagliaio un giubbotto del tutto simile a quello utilizzato dal rapinatore ed immortalato dalle immagini del sistema di videosorveglianza ed un passamontagna artigianale. Nonostante le iniziali reticenze della donna,gli agenti sono riusciti ad arrivare all’identità del rapinatore, un 32enne attualmente in regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Individuata la sua abitazione con l’ausilio di altri colleghi del Commissariato di Martina Franca, della Squadra Mobile di Taranto e del Commissariato di Ostuni, la zona interessata è stata circondata per evitare qualsiasi tentativo di fuga da parte del ricercato. Entrati in casa, alla presenza della madre del presunto rapinatore i poliziotti hanno iniziato un’accurata perquisizione e hanno rintracciato l’uomo che si era nascosto sul terrazzo. Le successive indagini hanno consentito di recuperare anche la pistola utilizzata, un’arma giocattolo priva del tappo rosso che era stata lasciata in un cestino dei rifiuti in una zona vicina.